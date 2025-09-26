Search
Fri, Sept 26, 2025
10 printed trolleys set of 3: Travel in style with our top quirky and trendy picks for you

ByShweta Pandey
Published on: Sept 26, 2025 07:00 am IST

Are you bored with your regular trolley bags? Then time to swap them with these 10 quirky picks for you.

Skybags Set of 3 (55+65+75 Cm) ABS Stroke Hard Spinner Luggage Printed Spinner Luggage Trolley with 8 Wheels and in-Built Combination Lock|Unisex - Blue & White View Details checkDetails

₹5,799

amazonLogo
GET THIS

Skybags Pp Hard Shell Spinner Wheels Splash Set (55+65+75 cm) | Printed Luggage Trolley Set with 8 Wheels and in-Built Combination Lock | Unisex (Black), Large View Details checkDetails

₹6,925

amazonLogo
GET THIS

uppercase Jfk Trolley Bag Set Of 2 (S+M)|Hardsided Polycarbonate Cabin & Check-In Printed Trolley Bag|8 Wheel Speed_Wheel Suitcase For Men & Women|2000 Days Warranty (Teal Blue), 65.5 Centimeters View Details checkDetails

₹5,000

amazonLogo
GET THIS

THE ASSEMBLY Polycarbonate Printed Hardshell Luggage Set Of 2-Polycarbnate Cabin Spinner Trolley Bag (55 Cms) & Medium Check In Suitcase For Travel (65 Cms) With Tsa Lock- Elegant Marble View Details checkDetails

₹6,999

amazonLogo
GET THIS

Impulse Tangerine Polycarbonate (PC) Set of 3 (Cabin + Medium + Large) Trolley Bag for Travel Small Cabin Check in, Luggage Bag Travel Hard Case with 8 Wheels 360 Degree Wheeling System (Yellow) View Details checkDetails

₹4,499

amazonLogo
GET THIS

Skybags Trooper 55Cm + 65Cm Polycarbonate Red and White Hardsided 4 Inline_Skate_Wheel Cabin + Carry-On Luggage Set, 48 Centimeters, 26 Centimeters, Small, Medium, Multicolor View Details checkDetails

₹4,139

amazonLogo
GET THIS

Polo Class 2Pc Set Trolley Bag (20/24 inch) with 1Pc Vanity Bag - Multicolor View Details checkDetails

₹8,970

amazonLogo
GET THIS

Nasher Miles Venice Hard-Sided Polycarbonate Terrazzo Printed Luggage Set of 3 Green 8 Spinner Wheel Trolley Bags (55, 65 & 75 Cm),Small,Medium,Large,Grey View Details checkDetails

₹12,499

amazonLogo
GET THIS

American Tourister Kamiliant Printed 8 Wheels Set of 3 Trolley Bags, Hard Case, 360 Degree Wheeling Carry on & Check-in Luggage for Men & Women, Suitcase for Travel (Teal Blue) View Details checkDetails

₹9,899

amazonLogo
GET THIS

Teakwood World Large Set of 3 Cabin Size Trolley Bag Polycarbonate 360 Degree 8 Wheels Luggage Bag with TSA Lock, Adjustable Handle Trolley Bags for Travel, Suitcase for Travel | Wave Green View Details checkDetails

₹8,587

amazonLogo
GET THIS
If you are an avid traveller, then you would know the importance of a great trolley bag! And the sturdy and portable options need not be boring and dull always. Designed with eye-catching prints and spacious compartments, these bags make travel both functional and fashionable. Unlike plain suitcases, printed trolley bags stand out at airports, railway stations, or bus terminals, making them easy to identify on the luggage belt.

Best printed trolleys set
Best printed trolleys set

So, be it a weekend getaway, or you're heading for a family trip, a printed trolley bag adds a touch of personality to your travel while ensuring maximum comfort and reliability.

So, check out our top 10 printed trolley bags set of 3:

1.

Skybags Set of 3 (55+65+75 Cm) ABS Stroke Hard Spinner Luggage Printed Spinner Luggage Trolley with 8 Wheels and in-Built Combination Lock|Unisex - Blue & White
Travel in style this Amazon Great Indian Festival with the Skybags Set of 3. Designed with durable material and sleek looks, these bags offer maximum space and smooth mobility. Perfect for family vacations or business trips, Skybags ensures security and comfort at unbeatable festive prices. Don’t miss exclusive discounts on this premium luggage set.

2.

Skybags Pp Hard Shell Spinner Wheels Splash Set (55+65+75 cm) | Printed Luggage Trolley Set with 8 Wheels and in-Built Combination Lock | Unisex (Black), Large
Upgrade your journeys this Amazon Great Indian Festival with Skybags PP Hard Shell Splash Set. Featuring spinner wheels for effortless movement and a tough exterior for lasting protection, this set blends durability with style. Ideal for frequent travelers, it guarantees convenience, lightweight handling, and festive savings. Shop now for the best Great Indian Festival offers.

3.

uppercase Jfk Trolley Bag Set Of 2 (S+M)|Hardsided Polycarbonate Cabin & Check-In Printed Trolley Bag|8 Wheel Speed_Wheel Suitcase For Men & Women|2000 Days Warranty (Teal Blue), 65.5 Centimeters
Discover unbeatable deals this Amazon Great Indian Festival with Uppercase JFK Trolley Bag Set of 2. Crafted for modern travelers, these trolley bags feature spacious compartments, stylish design, and lightweight durability. Glide smoothly with sturdy wheels and travel hassle-free. Don’t miss the festive discounts—your perfect luggage companion awaits at the Great Indian Festival sale.

4.

THE ASSEMBLY Polycarbonate Printed Hardshell Luggage Set Of 2-Polycarbnate Cabin Spinner Trolley Bag (55 Cms) & Medium Check In Suitcase For Travel (65 Cms) With Tsa Lock- Elegant Marble
Turn heads with THE ASSEMBLY Polycarbonate Printed Hardshell Set this Amazon Great Indian Festival. Designed with vibrant prints and premium durability, it offers scratch resistance, smooth wheels, and ample storage. Perfect for weekend getaways or international trips, this luggage set combines fashion with function. Grab your festive deals now and travel in confidence and style.

5.

Impulse Tangerine Polycarbonate (PC) Set of 3 (Cabin + Medium + Large) Trolley Bag for Travel Small Cabin Check in, Luggage Bag Travel Hard Case with 8 Wheels 360 Degree Wheeling System (Yellow)
Brighten your journeys this Amazon Great Indian Festival with Impulse Tangerine Polycarbonate Set of 3. Lightweight yet sturdy, these bags feature a vibrant design, scratch-resistant body, and smooth 360-degree wheels. Designed for travelers who love style with performance, this set offers the best festive value. Unlock amazing savings on durable luggage during the Great Indian Festival.

6.

Skybags Trooper 55Cm + 65Cm Polycarbonate

Travel confidently this Amazon Great Indian Festival with Skybags Trooper Red and White Trolley Set. With a modern polycarbonate shell, dual sizes, and spinner wheels, this combo offers durability and style. Perfect for short and long trips, it ensures hassle-free packing and secure journeys. Enjoy festive discounts and bring home reliable luggage at exciting Great Indian Festival offers.

7.

Polo Class 2Pc Set Trolley Bag (20/24 inch) with 1Pc Vanity Bag - Multicolor
Make every trip stress-free this Amazon Great Indian Festival with Polo Class 2Pc Set Trolley Bag. Designed with strong material, sleek finish, and smooth-rolling wheels, it’s perfect for all travel needs. Lightweight and stylish, this set adds value to your journeys. Don’t miss the exclusive festive deals—grab this versatile luggage set during the Great Indian Festival.

8.

Nasher Miles Venice Hard-Sided Polycarbonate Terrazzo Printed Luggage Set of 3 Green 8 Spinner Wheel Trolley Bags (55, 65 & 75 Cm),Small,Medium,Large,Grey
Stand out this Amazon Great Indian Festival with Nasher Miles Venice Terrazzo Printed Luggage Set. Its hard-sided polycarbonate body ensures durability, while stylish terrazzo prints make traveling fashionable. With smooth spinner wheels and roomy compartments, it delivers comfort and reliability. Unlock festive discounts now and travel smart with this vibrant luggage set at the Great Indian Festival.

9.

American Tourister Kamiliant Printed 8 Wheels Set of 3 Trolley Bags, Hard Case, 360 Degree Wheeling Carry on & Check-in Luggage for Men & Women, Suitcase for Travel (Teal Blue)
Celebrate style and savings this Amazon Great Indian Festival with American Tourister Kamiliant Printed Set of 3. Featuring 8 wheels for ultra-smooth movement and trendy prints, these bags redefine modern travel. Strong, spacious, and lightweight, they promise durability and fashion in one. Don’t miss festive deals on this iconic luggage set—perfect for every journey ahead.

10.

Teakwood World Large Set of 3 Cabin Size Trolley Bag Polycarbonate 360 Degree 8 Wheels Luggage Bag with TSA Lock, Adjustable Handle Trolley Bags for Travel, Suitcase for Travel | Wave Green
Travel smarter this Amazon Great Indian Festival with Teakwood World Large Set of 3. Compact cabin-friendly sizes, durable material, and smooth wheels make this set ideal for frequent flyers. Offering elegance and reliability, it ensures hassle-free mobility at unbeatable prices. Shop during the Great Indian Festival and enjoy premium luggage at exclusive festive discounts.

 

  • Are the trolley bags made of durable material?

    Yes, printed trolley sets are usually made of lightweight yet strong materials like ABS, polycarbonate, or polyester fabric. These materials ensure durability while keeping the luggage easy to carry.

  • Are the printed designs scratch-resistant?

    Most hard-shell printed trolley bags have a scratch-resistant coating to protect the print and keep the bag looking new even after multiple trips.

  • Do the trolley sets come with locks?

    Many printed trolley sets are equipped with number combination locks or TSA locks to keep your belongings secure while traveling.

  • Can these trolley bags be used as cabin luggage?

    Yes, the smallest size in the set (generally 20 inches) is designed to fit as cabin luggage for most airlines. However, it is always advisable to check the airline’s baggage size policy.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Lifestyle / Travel / 10 printed trolleys set of 3: Travel in style with our top quirky and trendy picks for you
