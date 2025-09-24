10 Best 65-inch trolley bags for your next adventure trip: Our top picks for you
Published on: Sept 24, 2025 05:00 pm IST
Plan your next adventure trip with our top 10 picks of 65-inch trolley bags for you.
Urban Jungle Polycarbonate 360 Degree By Safari, Premium Medium(65 Cm) Trolley Bag, Check-In Suitcase With 8 Silent Wheel And Tsa Lock, Hardside Travelling Luggage For Both Unisex (Skyline Blue)
₹4,995
American Tourister Medium Liftoff+ with TSA Lock & 8 Wheel, 67 CM Hard PP Check-in Suitcase for Travel/Trolley Bag for Travel/Travel Bag with Double Wheel for Women & Men - Dark Olive
₹2,699
Safari Medium Pentagon 65cm Checkin Trolley Bag Hard Case Polypropylene 4 Wheels 360 Degree Wheeling System Luggage, Travel Bag, Suitcase for Travel, Trolley Bags for Travel, Dusk Green
₹5,999
FUR JADEN The Wayfarer 65cm Polycarbonate Travel Luggage Suitcase with 8 StealthTech Silent Shock Absorbing Wheels, TSA Lock & Aviation Grade Telescopic Trolley (Forest Green, Check-in 24)
₹4,499
EUME Classic Check-in Trolley Bags for Travel Medium Size 65 Cm, Midnight Blue | Polycarbonate (Pc) 8 Hinomoto Wheels Suitcase | Travel Bags for Luggage Trolley
₹6,199
Nasher Miles Paris Hard-Sided Polypropylene Check-in Luggage 24 inch | 65cm | 8 Wheels Medium Trolley Bag for Travel | Suitcase (Pink)
THE ASSEMBLY Polycarbonate Spinner Hard-Sided Medium Check-in Luggage - 65 cms | Premium Wide Handle Trolley Bag with in-Built TSA Lock & Silent 8 Wheels - 70 Liters - Rover, White
₹6,419
Safari Polyester 65 cms Blue Softsided Check-in Luggage
VIP Quad Pro Check-in 65 Cm (Medium) 8 Spinner Wheels Trolley Bags for Travel, Hard Case Lightweight Bag with TSA Lock, Anti-Theft Zipper & Premium Interiors (Green)
₹5,200
Aristocrat Polypropylene Solid Pattern Coral Strolly 65 360° Fir Hardshell 4 Wheel Inline Suitcase/Trolley Bag (Fiery Red, Medium)
₹3,355
