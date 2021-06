Poland vs Slovakia, UEFA Euro 2020: Full squads of both teams

The first match of Group E will see Poland square off against Slovakia in UEFA Euro 2020. All eyes will be on Bayern Munich striker Robert Lewandowski, who will look to lead Poland to the knockout rounds. Poland also have Wojciech Szczesny in goal while Jan Bednarek marshalls the defence. On the other hand, Slovakia doesn't have the star power of Poland but would rely on the robustness of the team. They would look for inspiration from Marek Hamsik and Milan Skriniar.

ALSO READ | Poland vs Slovakia, UEFA Euro 2020 Live Streaming: When and where to watch

Here is the squad of Poland and Slovakia for Euro 2020:

Poland

Goalkeepers: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Fabianski (West Ham), Lukasz Skorupski (Bologna).

Defenders: Michał Helik (Barnsley), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), (Southampton), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Tomasz Kedziora (Dynamo Kiev), Kamil Piątkowski (Rakow Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow).

Midfielders: Mateusz Klich (Leeds), Piotr Zielinski (Napoli), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jozwiak (Derby), Kacper Kozlowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscow), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich).

Forwards: Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Marseille), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice).

Slovakia

Goalkeepers: Martin Dubravka (Newcastle), Marek Rodak (Fulham), Dusan Kuciak (Lechia Gdańsk)

Defenders: Milan Skriniar (Inter Milan), Martin Valjent (Mallorca), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Lubomír Satka (Lech Poznań), Denis Vavro (Huesca), Tomáš Hubočan (Omonoia), Dávid Hancko (Sparta Praha), Martin Koscelník (Liberec),

Midfielders: Stanislav Lobotka (Napoli), Marek Hamsik (IFK Göteborg), Juraj Kucka (Parma), Patrik Hrosovsky (Genk),Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukas Haraslín (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomas Suslov (Groningen), Jan Gregus (Minnesota)

Forwards: Róbert Bozeník (Feyenoord), Michal Duris (Omonoia), Ivan Schranz (Jablonec)