UEFA Euro 2020, Sweden vs Slovakia: Full squads of both teams

Euro 2020, Sweden vs Slovakia: Milan Skriniar helped Slovakia take a win over 10-man Poland in their previous match and he was defensively strong as well. As Slovakia take on Sweden, Skriniar will hope to have a repeat of his previous performance as would look to guide his team for the Round of 16.

Sweden vs Slovakia - LIVE!

Sweden, who drew against Spain, would be eager to pick up their first win as well. (Euro 2020 Full Coverage)

Sweden vs Slovakia, Euro 2020: When and where to watch

Here is the full squad of Sweden and Slovakia for Euro 2020:

SWEDEN

Goalkeepers: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen (Everton)

Defenders: Ludwig Augustinsson, Pierre Bengtsson, Marcus Danielson, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson, Emil Krafth, Victor Lindelof, Mikael Lustig

Midfielders: Jens-Lys Cajuste, Viktor Claesson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Robin Quaison, Ken Sema, Mattias Svanberg, Gustav Svensson

Forwards: Marcus Berg, Alexander Isak, Jordan Larsson

SLOVAKIA

Goalkeepers: Martin Dubravka (Newcastle), Marek Rodak (Fulham), Dusan Kuciak (Lechia Gdańsk)

Defenders: Milan Skriniar (Inter Milan), Martin Valjent (Mallorca), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Lubomír Satka (Lech Poznań), Denis Vavro (Huesca), Tomáš Hubočan (Omonoia), Dávid Hancko (Sparta Praha), Martin Koscelník (Liberec),

Midfielders: Stanislav Lobotka (Napoli), Marek Hamsik (IFK Göteborg), Juraj Kucka (Parma), Patrik Hrosovsky (Genk),Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukas Haraslín (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomas Suslov (Groningen), Jan Gregus (Minnesota)

Forwards: Róbert Bozeník (Feyenoord), Michal Duris (Omonoia), Ivan Schranz (Jablonec)