India schedule at Asian Games 2026 Day 9: Manu Bhaker eyes redemption; squash stars aim for double gold

India is all set to continue their Asian Games 2026 campaign as they hunt for more medals on Day 9 of the continental extravaganza on September 27 (Sunday). India had their most successful day on September 26 as it won 7 medals at the event, including two golds in kabaddi. Hence, they will look to continue the same momentum heading into Day 9. Manu Bhaker will look to win medals in the 25m air pistol events after facing disappointment in the 10m air pistol categories (PTI)

India has a chance to win two gold medals in a day in squash. Anahat Singh takes on Malaysia's Sivasangari Subramaniam in the women's singles final, while Abhay Singh faces Ng Eain Yow of Malaysia in the men's final.

Manu Bhaker will be in action as she aims to get past the disappointment of not winning any medal in the 10m air pistol category. She competes in both the women's individual and team events of the 25m air pistol category.