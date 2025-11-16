Search
Sun, Nov 16, 2025
New Delhi oC

Amazon Cleaning Fest is live: Grab air and water purifiers along with vacuum cleaners at amazing discounts of up to 71%

ByBharat Sharma
Published on: Nov 16, 2025 09:00 am IST

Amazon Cleaning Fest is on now! Snag water and air purifiers, plus top vacuum cleaners, at discounts as steep as 71%.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Crompton Air Doctor 95-Watt Air Purifier (White) View Details checkDetails

₹17,399

amazonLogo
CHECK DETAILS

Nutripro Air Purifier For Home & Office 600 sq.ft, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - (Grey) View Details checkDetails

₹4,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Honeywell New Launched Move Pure5 Car Air Purifier, 4-in-1 Filtration, HEPA filter, removes 99.99% of PM2.5 & PM10, odour, VOCs, dust, smoke, & harmful bacteria, 3XUSB ports, Compact & Easy Install View Details checkDetails

₹7,158

amazonLogo
CHECK DETAILS

LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White View Details checkDetails

₹5,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Qubo Car Air Purifier Pro from Hero Group | 3-Layer Filtration | Negative Ion Technology | Pre-filter, HEPA13 & Activated Carbon Filter | Removes PM 2.5 & PM 10 | Black View Details checkDetails

₹3,290

amazonLogo
CHECK DETAILS

NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins View Details checkDetails

₹24,989

amazonLogo
CHECK DETAILS

KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey View Details checkDetails

₹2,149

amazonLogo
CHECK DETAILS

ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹28,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Crompton Air Doctor 95-Watt Air Purifier (White) View Details checkDetails

₹17,399

amazonLogo
CHECK DETAILS

BPL Limited AP-03 5-Watt Room Air Purifier (Black) View Details checkDetails

₹7,699

amazonLogo
CHECK DETAILS

Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty View Details checkDetails

₹39,899

amazonLogo
CHECK DETAILS

Sharp Air Purifier for Home & Office with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Mold, VOCs I JAPAN TECHNOLOGY I Traps 99.97% Pollutants I HEPA, Carbon & Pre Filter (FP-J30M-BK I 250 sq.ft. (Black) View Details checkDetails

₹6,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Coway Professional Air Purifier for Home, Longest Filter Life 8500 Hrs, Green True HEPA Filter, Traps 99.99% Virus & PM 0.1 Particles, Warranty 7 Years (AirMega Storm (AP-1220B)) View Details checkDetails

₹27,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Philips AC0950 Smart Wifi Air Purifier for Home | Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft (30m2) with CADR 250 m3/h | HEPA Filter with Activa Carbon | Scheduler feature Connected with Air + APP View Details checkDetails

₹10,249

amazonLogo
CHECK DETAILS

Nutripro Air Purifier For Home & Office 600 sq.ft, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - (Grey) View Details checkDetails

₹4,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

PHILIPS Smart Air Purifier AC3220/60 Upto 135 m2 Room Size Smart Portable Air Purifier Real Time AQI Display|Covers upto 600 sqft 520 m3/h|(Silver, Arctic White) View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification View Details checkDetails

₹4,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

AGARO Royal Air Purifier For Home, Bedroom,True HEPA Filter H13, Removes 99.99% Pollutants, Bacteria, Virus & PM 0.1 Particles, 4 Stage Purification, CADR 300 m³/hr View Details checkDetails

amazonLogo
CHECK DETAILS

WINIX 5500-2 Air Purifier for Home Large Room Up to 1881 Ft² in 1 Hr, True HEPA, High Deodorization Carbon Filter and Auto Mode, Captures Pet Allergies, Smoke, 2 YEAR WARRANTY View Details checkDetails

₹14,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Honeywell New Launched Move Pure 4 Car Air Purifier, 3-in-1 Filtration, HEPA filter, removes 99.99% of PM2.5 & PM10, odour, VOCs, dust, smoke, & harmful bacteria, 2XUSB ports, Compact & Easy Install View Details checkDetails

₹6,169

amazonLogo
CHECK DETAILS

Reffair AX30 [MAX] Air Purifier for Car & Home | 3rd Gen - Type-C Cable | Plasma Ions Function | H13 True HEPA Filter with Activated Carbon | Aromatherapy Function (Black) View Details checkDetails

₹2,455

amazonLogo
CHECK DETAILS

Honeywell New Launched Move Pure5 Car Air Purifier, 4-in-1 Filtration, HEPA filter, removes 99.99% of PM2.5 & PM10, odour, VOCs, dust, smoke, & harmful bacteria, 3XUSB ports, Compact & Easy Install View Details checkDetails

₹7,158

amazonLogo
CHECK DETAILS

Reffair AX50 [New Release] Car Air Purifier with Plasma Ionizer & UVC Light H13 True HEPA Filter | 2.5X Powerful Airflow | Slim 6.5cm Base Fits All Cars | Patented Model | Ambient Light (Black) View Details checkDetails

₹3,403

amazonLogo
CHECK DETAILS

Honeywell Move Pure3 Car Air Purifier, Hepa filter & Formaldehyde which removes 99.9% dust & smoke, CADR upto24 m³/h with 3xUSB ports, 2 Years Manufacturer Warranty View Details checkDetails

₹5,179

amazonLogo
CHECK DETAILS

Qubo Car Air Purifier Pro from Hero Group | 3-Layer Filtration | Negative Ion Technology | Pre-filter, HEPA13 & Activated Carbon Filter | Removes PM 2.5 & PM 10 | Black View Details checkDetails

₹3,290

amazonLogo
CHECK DETAILS

SHARP Car Air Purifier with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Odor, Mold, VOCs) I JAPAN TECHNOLOGY I Pre Filter I Suitable for Hatchback, Sedan and SUVs | Cover: 3.6 m³ I IG-GC2E-B I Black View Details checkDetails

₹4,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White View Details checkDetails

₹5,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Airofy™ Airo Luxe Portable Air Purifier with HEPA H13 Filter | Allergy & Asthma Relief, Negative Ion, 3 Modes, Touch Control, Compact for Car, Home & Office View Details checkDetails

₹3,099

amazonLogo
CHECK DETAILS

Native by Urban Company M1 RO Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | RO+UV+Copper+Alkaline | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster View Details checkDetails

₹14,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Aquaguard Delight Aquasaver RO+UV+UF+MC Tech | 2-year filter life | With Mega Sediment filter | 2 Free cleaning service | 60% Higher Water Recovery | 9-Stage Purification | India’s No.1 Purifier* View Details checkDetails

₹12,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Atomberg Intellon - India’s 1st Adaptive Water Purifier*| RO+UF+UV+Alkaliser | Zero Cost for 2Yrs | 4 Modes | TDS-Based Filtration | Smart IoT | 7-Stage | Retains Minerals | 8L | 2Yr Warranty | No AMC View Details checkDetails

₹17,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Pureit Wave Prime Mineral RO+MF | 6 stage Purification | 7 Litres Capacity | Up to 45% Water Saving | Suitable for Borewell, Tanker & Muncipal Water | Wall Mountable | Black View Details checkDetails

₹6,299

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells FAB Alkaline Water Purifier | RO+UV+Revitalizer (Copper)| Powerful 8 stage Purification| 2 Year Free Service | Smart Alerts | Auto Energy Saver | Suitable for all Water Sources View Details checkDetails

₹6,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

V-Guard Zenora 2X RO UV UF Mineral Water Purifier Filter For Home | 2-Year NO QUESTIONS ASKED Warranty With Proactive Service | High Water Savings Of 60+ Glasses Daily | 8 Stages | 7 L, Black View Details checkDetails

₹13,799

amazonLogo
CHECK DETAILS

KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank | 8L | 20LPH Flow | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network View Details checkDetails

₹11,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Livpure GLO PRO++ RO+UV+UF | Water Purifier for Home - 7 L Storage | Free Standard Installation | Suitable for Borewell, Tanker, Municipal Water | Black View Details checkDetails

₹8,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV Water Purifier | Free Service Plan worth 2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers View Details checkDetails

₹7,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Native by Urban Company M2 RO Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | Smart iOT-enabled Monitoring | RO+UV+Copper+Alkaline | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster View Details checkDetails

₹18,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | India’s #1 Water Purifier View Details checkDetails

₹9,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner for Home, 1600 Watts, 21.5 kPa Suction Power, 21 litres Tank Capacity, for Home Use, Blower Function, Washable 3L Dust Bag, Stainless Steel Body (Black, Red, Steel) View Details checkDetails

₹6,699

amazonLogo
CHECK DETAILS

Eureka Forbes Compact 700 Watts Powerful Suction & Blower Vacuum Cleaner with Washable HEPA Filter & 6 Accessories,Compact,1 Year Warranty,Light Weight & Easy to use (Red & Black) View Details checkDetails

₹3,099

amazonLogo
CHECK DETAILS

Philips PowerPro FC9352/01-Compact Bagless Vacuum Cleaner for Home |1900Watts for Powerful Suction |Compact and Lightweight| PowerCyclone 5 Technology and MultiClean Nozzle |2 Years Warranty View Details checkDetails

₹8,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Dyson V12S Detect Slim Submarine Wet and Dry Hepa Filter Vacuum Cleaner View Details checkDetails

₹53,899

amazonLogo
CHECK DETAILS

ILIFE A80 Pro Robotic Vacuum and Mop, Honeycomb Dust Tank, Large Water Tank, Roller Brush, Remote Control, App, Alexa and Google Home Compatible, Cleans Up to 2000 Sqft, Suitable for All Floor Types View Details checkDetails

₹12,255

amazonLogo
CHECK DETAILS

View Details checkDetails

₹5,719

amazonLogo
CHECK DETAILS

ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time View Details checkDetails

₹28,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey View Details checkDetails

₹2,149

amazonLogo
CHECK DETAILS

NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins View Details checkDetails

₹24,989

amazonLogo
CHECK DETAILS

Dyson V8 Absolute Cord-Free Vacuum Cleaner, Grey View Details checkDetails

₹27,900

amazonLogo
CHECK DETAILS
View More Products view more product right image

It’s not just another shopping week! Amazon is throwing open the doors to serious upgrades for every room in the house. There’s never been a better excuse to switch out dusty appliances and gadgets that barely get the job done. Air purifiers from Dyson, Coway, and Philips are hitting record low prices. They promise cleaner air for your family and keep you ready for the worst smoggy days. Water purifier deals from Kent, Aquaguard, and V-Guard solve everyday worries about drinking water quality, while robot and stick vacuum cleaners from brands like Eureka Forbes, ILIFE, and Dyson tackle messy corners in minutes. Even the car isn’t left behind, with compact air purifiers that snap in before your next commute. Setting up a college room? Keeping up with kids and pets, or finally caring for your home’s air and water? These offers turn a regular upgrade into a smart investment without any guesswork or inflated price tags.

Amazon Cleaning Fest slashes prices on air purifiers, water purifiers, and vacuum cleaners. Shop the best brands and transform your home’s hygiene with deals up to 71% off.(AI-generated)
Amazon Cleaning Fest slashes prices on air purifiers, water purifiers, and vacuum cleaners. Shop the best brands and transform your home’s hygiene with deals up to 71% off.(AI-generated)

Top deals:

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...

Air purifiers at up to 63% off

Battling winter smog or year-round allergens? Air purifiers from trusted brands like Crompton, Coway, Philips, BPL, Dyson, and Honeywell are now up to 63% off on Amazon. Choose compact models for bedrooms or powerful large-room options, featuring HEPA filters, odour control, and real-time AQI displays. From quick setup units to premium air quality solutions, shoppers can make a genuine upgrade for home health and comfort without denting their budget. These deals won’t last long.

Top deals:

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...

Air purifiers for cars, up to 62% off

Rush-hour traffic and smog don’t have to follow you inside your car. This week, Amazon has car air purifiers from Honeywell, Reffair, Sharp, Qubo, and more, marked down by up to 62%. These portable purifiers cut down on dust, smoke, and odd smells, with simple plug-and-play setups and some even add a fresh scent or quiet nightlight. Go for compact units for city commutes or bigger models for road trips. Clean air is just a start, but the savings are real.

Top deals:

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...

Water purifiers at up to 67% off

Good water shouldn’t cost a fortune, and right now, it doesn’t have to. Amazon’s water purifier sale has knocked prices down by up to 67% on big-name brands like Aquaguard, Kent, Pureit, Havells, and Livpure. The range covers just about every need, from simple under-sink models to full-featured RO+UV+Alkaline setups with copper boosting or smart filters. Most units are made for busy Indian kitchens - sturdy, easy to mount, and simple to use. This is your chance for cleaner, safer water without splurging.

Top deals:

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...

Vacuum cleaners at up to 71% off

Vacuum cleaners just got a lot more tempting, with top models like the Dyson V12s, Eureka Forbes, Kent, ILIFE, and Ecovacs now up to 64% off. Choose between stick, robot, upright, or portable designs - something for every floor, sofa, and messy corner. The advanced options tackle pet hair, mats, and dust with ease, while the robot and cordless vacuums handle daily chores on autopilot. These deals mean real cleaning power without wrecking your monthly budget.

Top deals:

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...

Similar articles for you

Delhi AQI: 5 air purifiers under 25,000 to tackle air pollution

Dont compromise on your breathing; get a small air purifier for your car and home

Choosing the right air purifier: Key features that matter most amid Delhi’s rising pollution

Special price drop on V-Guard appliances: Up to 50% off on geysers, water purifiers and more

Qubo Q600 air purifier review: Does it perform under 15,000?

  • Can air purifiers remove dust and odours from large rooms?

    Yes, models like Coway and Philips are built to filter dust, smoke, and odours in big living areas.

  • What types of water purifiers are suitable for hard water in Indian homes?

    RO+UV and Alkaline models from Kent, Havells, and Aquaguard are made for Indian tap water and tough minerals.

  • How often should vacuum cleaner filters be cleaned or replaced?

    HEPA and dust filters typically need washing or swapping every 1–3 months for peak performance, depending on use.

  • Are car air purifiers easy to install and run?

    Most plug into your car’s USB port or lighter; brands like Reffair and Honeywell fit quickly in cupholders or dashboards.

  • Do robot vacuums work on Indian tile and carpeted floors?

    Yes, robot vacuums like ILIFE and Ecovacs navigate around furniture and clean both hard and carpeted surfaces reliably.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Technology / Amazon Cleaning Fest is live: Grab air and water purifiers along with vacuum cleaners at amazing discounts of up to 71%
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On