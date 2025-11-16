Amazon Cleaning Fest is live: Grab air and water purifiers along with vacuum cleaners at amazing discounts of up to 71%
Published on: Nov 16, 2025 09:00 am IST
Amazon Cleaning Fest is on now! Snag water and air purifiers, plus top vacuum cleaners, at discounts as steep as 71%.
Crompton Air Doctor 95-Watt Air Purifier (White)
₹17,399
Nutripro Air Purifier For Home & Office 600 sq.ft, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - (Grey)
₹4,999
Honeywell New Launched Move Pure5 Car Air Purifier, 4-in-1 Filtration, HEPA filter, removes 99.99% of PM2.5 & PM10, odour, VOCs, dust, smoke, & harmful bacteria, 3XUSB ports, Compact & Easy Install
₹7,158
LEVOIT Core Mini Air Purifier For Coverage Area 183 Sq Ft, H13 Truehepa Filter, Remove 99.97% Dust, Smoke, & Pollen, With Fragrance Sponge, (2 Years Warranty), White
₹5,999
Qubo Car Air Purifier Pro from Hero Group | 3-Layer Filtration | Negative Ion Technology | Pre-filter, HEPA13 & Activated Carbon Filter | Removes PM 2.5 & PM 10 | Black
₹3,290
NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins
₹24,989
KENT Storm Vacuum Cleaner | 600W | 14 kPa | Cyclone5 Technology and HEPA Filter | Bagless Design | Ideal for Floors, Curtains, Carpets, Sofa | Grey
₹2,149
ECOVACS DEEBOT N20 PRO 2 in 1 Robotic Vacuum Cleaner & Mop, 8000 Pa Suction, Covers 3500+ Sq.Ft, Anti-Hair Tangle, Intelligent TrueMapping, Ozmo Vibrating Mop, Wet & Dry Cleaning, 300 Minutes Run-Time
₹28,999
BPL Limited AP-03 5-Watt Room Air Purifier (Black)
₹7,699
Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty
₹39,899
Sharp Air Purifier for Home & Office with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Mold, VOCs I JAPAN TECHNOLOGY I Traps 99.97% Pollutants I HEPA, Carbon & Pre Filter (FP-J30M-BK I 250 sq.ft. (Black)
₹6,499
Coway Professional Air Purifier for Home, Longest Filter Life 8500 Hrs, Green True HEPA Filter, Traps 99.99% Virus & PM 0.1 Particles, Warranty 7 Years (AirMega Storm (AP-1220B))
₹27,999
Philips AC0950 Smart Wifi Air Purifier for Home | Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft (30m2) with CADR 250 m3/h | HEPA Filter with Activa Carbon | Scheduler feature Connected with Air + APP
₹10,249
PHILIPS Smart Air Purifier AC3220/60 Upto 135 m2 Room Size Smart Portable Air Purifier Real Time AQI Display|Covers upto 600 sqft 520 m3/h|(Silver, Arctic White)
Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification
₹4,999
AGARO Royal Air Purifier For Home, Bedroom,True HEPA Filter H13, Removes 99.99% Pollutants, Bacteria, Virus & PM 0.1 Particles, 4 Stage Purification, CADR 300 m³/hr
WINIX 5500-2 Air Purifier for Home Large Room Up to 1881 Ft² in 1 Hr, True HEPA, High Deodorization Carbon Filter and Auto Mode, Captures Pet Allergies, Smoke, 2 YEAR WARRANTY
₹14,999
Honeywell New Launched Move Pure 4 Car Air Purifier, 3-in-1 Filtration, HEPA filter, removes 99.99% of PM2.5 & PM10, odour, VOCs, dust, smoke, & harmful bacteria, 2XUSB ports, Compact & Easy Install
₹6,169
Reffair AX30 [MAX] Air Purifier for Car & Home | 3rd Gen - Type-C Cable | Plasma Ions Function | H13 True HEPA Filter with Activated Carbon | Aromatherapy Function (Black)
₹2,455
Reffair AX50 [New Release] Car Air Purifier with Plasma Ionizer & UVC Light H13 True HEPA Filter | 2.5X Powerful Airflow | Slim 6.5cm Base Fits All Cars | Patented Model | Ambient Light (Black)
₹3,403
Honeywell Move Pure3 Car Air Purifier, Hepa filter & Formaldehyde which removes 99.9% dust & smoke, CADR upto24 m³/h with 3xUSB ports, 2 Years Manufacturer Warranty
₹5,179
SHARP Car Air Purifier with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Odor, Mold, VOCs) I JAPAN TECHNOLOGY I Pre Filter I Suitable for Hatchback, Sedan and SUVs | Cover: 3.6 m³ I IG-GC2E-B I Black
₹4,990
Airofy™ Airo Luxe Portable Air Purifier with HEPA H13 Filter | Allergy & Asthma Relief, Negative Ion, 3 Modes, Touch Control, Compact for Car, Home & Office
₹3,099
Native by Urban Company M1 RO Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | RO+UV+Copper+Alkaline | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster
₹14,999
Aquaguard Delight Aquasaver RO+UV+UF+MC Tech | 2-year filter life | With Mega Sediment filter | 2 Free cleaning service | 60% Higher Water Recovery | 9-Stage Purification | India's No.1 Purifier*
₹12,499
Atomberg Intellon - India's 1st Adaptive Water Purifier*| RO+UF+UV+Alkaliser | Zero Cost for 2Yrs | 4 Modes | TDS-Based Filtration | Smart IoT | 7-Stage | Retains Minerals | 8L | 2Yr Warranty | No AMC
₹17,999
Pureit Wave Prime Mineral RO+MF | 6 stage Purification | 7 Litres Capacity | Up to 45% Water Saving | Suitable for Borewell, Tanker & Muncipal Water | Wall Mountable | Black
₹6,299
Havells FAB Alkaline Water Purifier | RO+UV+Revitalizer (Copper)| Powerful 8 stage Purification| 2 Year Free Service | Smart Alerts | Auto Energy Saver | Suitable for all Water Sources
₹6,999
V-Guard Zenora 2X RO UV UF Mineral Water Purifier Filter For Home | 2-Year NO QUESTIONS ASKED Warranty With Proactive Service | High Water Savings Of 60+ Glasses Daily | 8 Stages | 7 L, Black
₹13,799
KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank | 8L | 20LPH Flow | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network
₹11,499
Livpure GLO PRO++ RO+UV+UF | Water Purifier for Home - 7 L Storage | Free Standard Installation | Suitable for Borewell, Tanker, Municipal Water | Black
₹8,499
Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV Water Purifier | Free Service Plan worth ₹2000 | India's #1 Water Purifier | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers
₹7,999
Native by Urban Company M2 RO Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | Smart iOT-enabled Monitoring | RO+UV+Copper+Alkaline | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster
₹18,999
Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | India's #1 Water Purifier
₹9,499
AGARO Ace Wet & Dry Vacuum Cleaner
₹6,699
Eureka Forbes Compact 700 Watts Powerful Suction & Blower Vacuum Cleaner with Washable HEPA Filter & 6 Accessories,Compact,1 Year Warranty,Light Weight & Easy to use (Red & Black) View Details
₹3,099
Philips PowerPro FC9352/01-Compact Bagless Vacuum Cleaner for Home |1900Watts for Powerful Suction |Compact and Lightweight| PowerCyclone 5 Technology and MultiClean Nozzle |2 Years Warranty View Details
₹8,999
Dyson V12S Detect Slim Submarine Wet and Dry Hepa Filter Vacuum Cleaner View Details
₹53,899
ILIFE A80 Pro Robotic Vacuum and Mop, Honeycomb Dust Tank, Large Water Tank, Roller Brush, Remote Control, App, Alexa and Google Home Compatible, Cleans Up to 2000 Sqft, Suitable for All Floor Types View Details
₹12,255
|
Dyson V8 Absolute Cord-Free Vacuum Cleaner, Grey View Details
₹27,900
