Wed, Nov 12, 2025
Special price drop on V-Guard appliances: Up to 50% off on geysers, water purifiers and more

ByAishwarya Faraswal
Published on: Nov 12, 2025 11:00 am IST

V-Guard appliances are now up to 50% off. Grab top deals on geysers, water purifiers, fans, chimneys, mixer grinders and more. 

V-Guard Zio Pro 3 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Tank Warranty by V-Guard | White-Metallic Rose Gold View Details checkDetails

₹3,049

V-Guard Victo Plus DG Water Geyser 15 Litre | In-built Safe Shock Module | Stylish Digital Display | 5 Star Rating Energy Efficiency with Advanced Multi-layered Safety Features | White-Black View Details checkDetails

₹8,849

V-Guard Victo HL 15 Litre Horizontal wall Geyser | White | Advanced Multi-layered Safety Features | Titanium Enriched Ani-Corrosive Tank Coating | 2 Years Warranty View Details checkDetails

₹8,949

V-Guard Victo DG 15 Litre Water Heater, Stylish Digital Display | Free PAN India Installation & Connection Pipes worth INR 700 | BEE 5 Star Rating | 7 Year Inner Tank Warranty by V-Guard View Details checkDetails

₹7,849

V-Guard Divino 3kW Geyser 15 Litre Water Heater, 33% Faster Heating | Suitable for Hard Water | BEE 5 Star Rating | Advanced 4-layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard View Details checkDetails

₹7,299

V-Guard Zenora RO MF Water Purifier Filter For Home | Save 60+ Glasses Of Water Every Day | 1-Year UNCONDITIONAL Warranty With Proactive Service | 7 Stages | Mineral Health Charger| 7 L, Black View Details checkDetails

₹9,499

V-Guard Rejive UV UF Filter Water Purifier | 4 Stage Filtration | 1-Year UNCONDITIONAL Warranty by V-Guard | 6.5 Litre | Suitable for Water TDS up to 200 ppm | Blue Black View Details checkDetails

₹9,349

V-Guard RequPro True High Recovery RO UV UF Water Purifier | 8 Stage Purification | 60% Water Recovery & 100% RO Purified Water | 1-Year Comprehensive Warranty | Black View Details checkDetails

₹14,999

V-Guard RequPro RO UV UF Mineral Water Purifier | 5.5 L Stainless Steel Tank | Indias Best Design Project 2024 | Saves 95+ Glasses of Water Daily | 8 Stages | 1-Year UNCONDITIONAL Warranty by V-Guard View Details checkDetails

₹19,999

V-Guard Rejive RO UF Water Purifier with Mineral 7 Stage Purification, Free Service Benefits Worth Rs. 2,450, Suitable for water with TDS up to 2000 ppm 6.5 Litre White View Details checkDetails

₹11,199

V-Guard C10 60cm Kitchen Chimney with 1000 m³/hr Suction | Filterless | Heat Auto Clean | Elegant Curved Glass Design | Free Cleaning Contract View Details checkDetails

₹9,499

V-Guard Denor Id4 3040 AC Stabilizer For 1.5 Ton Inverter AC | Digital Display | Intelligent Time Delay System | Energy Efficient Design | 3 Year Warranty By V-Guard | Working Range 150-280 VAC, White View Details checkDetails

₹4,199

V-Guard iD4 Ace 5540 AC Stabilizer for 1.5 ton Inverter AC | Digital Display with Colour Changing LED Rings | Intelligent Time Delay System| 3 Year Warranty | White (Working Range 130-280 VAC) View Details checkDetails

₹5,287

V-Guard VGSD 50 Supreme Stabilizer for Refrigerator up to 300 L | Advance Overheat Protection | 2 A Capacity | Convenient LED Indicator | 5 Year Warranty | Grey (Working Range:130-290 VAC) View Details checkDetails

₹1,989

V-Guard VGSD 100 Supreme Refrigerator Stabilizer (For Single or Double Door Refrigerator between 300 to 600 Litre/One Deep Freezer) (Grey) View Details checkDetails

₹2,799

V-Guard Voltino Grand Digi Plus TV Stabilizer | Applicable for Smart TVs up to 203 cm (80) + Set Top Box,Home Theatre/Gaming Console| 4 A Capacity | Dual Seven Segment Digital Display | Black View Details checkDetails

₹4,600

V-Guard Esfera 3 Blade Pedestal Fan With Remote Control | Three Fan Speed Modes | 1300 RPM Motor | 2-Year Warranty | 55 W | Black | 40 cm (400mm) View Details checkDetails

₹2,999

V-Guard Windle Deco BLDC Ceiling Fan for Home | 5-Star Rated Energy Efficient | Remote Control | 380 RPM | 1.2 meters | 2-Year Coverage | Admiral Blue View Details checkDetails

₹2,499

V-Guard Zenair BLDC Ceiling Fan For Home | 5-Star Energy Saving | Remote Control | 1.2 meters (Matte Brown) View Details checkDetails

₹2,999

V-Guard Aerotide 6 Exhaust Fan; Speed: 1350 RPM; Sweep: 15 cm and Air Delivery 330 m³/Hr (White) (Blade Size: 6 inch) View Details checkDetails

₹1,199

V-Guard Aerotide 10 (White) View Details checkDetails

₹1,348

V-Guard Increda Plus 500 W Nutri Blender Bullet Juicer Mixer Grinder | 2 Year Motor Coverage by V-Guard | 4 Jars (Bullet, Wet, Dry and Chutney) | SS Blades | Bullet Jar with Sipper Lid | 3 SS Jars View Details checkDetails

₹2,599

V-Guard Brillio 750 Watt Juicer Mixer Grinder, 3 Year Motor Coverage by V-Guard, 4 Jars(Chutney, Dry, Wet & Juicer), Sturdy Juicer Jar With Quadraflow Design, Precisionblend SS Blades | Mars Red View Details checkDetails

₹3,399

V-Guard Precia NX 750 W Juicer Mixer Grinder (New Launch) | 3-Year Motor Coverage | 4 Versatile Jars | Juicer, Large, Medium & Small | Compact ABS Body | SS Rust-Resistant Blades View Details checkDetails

₹2,999

V-Guard Celestia Mixer Grinder 500 Watt/Mixie for kitchen with Multifunctional SS Mixer Jars (Chutney, Dry, & Wet), Precision Stainless Steel Blades / 3 Year Motor Coverage by V-Guard. View Details checkDetails

₹2,699.99

V-Guard Increda Plus 500 W Nutri Blender Bullet Juicer Mixer Grinder | 2 Year Motor Coverage by V-Guard | 4 Jars (Bullet, Wet, Dry and Chutney) | SS Blades | Bullet Jar with Sipper Lid | 3 SS Jars View Details checkDetails

₹2,599

Prices are finally on your side. If you have been planning to bring home safer appliances for your kitchen and essentials for your daily comfort, this is the moment you have been waiting for. V-Guard, a trusted Indian brand known for powering homes for decades, is offering a special price drop on its must-have products.

Price drop on V-Guard appliances! Bring trusted comfort home without overpaying
Price drop on V-Guard appliances! Bring trusted comfort home without overpaying

From geysers that deliver steady hot water every morning to water purifiers that keep your family drinking clean and safe, the deals are too good to ignore. You will also find voltage stabilisers trusted by millions, energy efficient fans, stylish chimneys for fresh kitchens and mixer grinders that make every cooking task easier.

With discounts up to 50%, this sale helps you bring reliable solutions home without stretching your budget. Pick smart, save big and give your home the comfort and safety it deserves.

V-Guard water heaters at up to 40% off

V-Guard is one of India’s most trusted names when it comes to safe and reliable home appliances, and its water heaters follow the same promise. Designed for Indian homes, these geysers deliver steady hot water every day while keeping electricity consumption in check.

Many models come with strong rust-resistant tanks and advanced safety features to protect families during winter usage. With up to 40% off, this is the perfect time to bring home a dependable hot water solution that fits your routine and budget perfectly.

V-Guard water purifiers at up to 40% off

V-Guard has built a reputation for protecting households, and its water purifiers ensure your family drinks clean and safe water every single day. These purifiers are designed to tackle common impurities found in Indian water sources, offering multi-stage purification for better taste and improved hygiene.

They are crafted for modern kitchens, with thoughtful features like smart indicators and low-maintenance filters. With discounts up to 40%, this offer makes it affordable to bring health-focused water solutions home without compromising on quality or trust.

V-Guard chimneys at up to 50% off

V-Guard has always focused on creating appliances that support safe and comfortable living, and its kitchen chimneys follow that commitment. These chimneys help maintain a clean cooking space by efficiently removing smoke, oil particles and strong odours right from the source.

With modern suction technology, stylish designs and easy cleaning features, they are a great fit for Indian cooking that often involves frying and spices. Now available at up to 50% off, this deal lets you improve your kitchen’s air quality and look while staying within budget.

V-Guard voltage stabilisers at up to 20% off

V-Guard voltage stabilisers are a popular choice across Indian homes. Power fluctuations can damage electronics and shorten their lifespan, but a reliable stabiliser protects appliances like TVs, refrigerators and ACs from sudden voltage changes. Built with advanced protection features and durable components, V-Guard stabilisers offer steady performance through unpredictable power conditions.

With up to 20% off, this is a smart time to safeguard your valuable devices and enjoy peace of mind without spending too much.

V-Guard fans, exhausts and more at up to 50% off

V-Guard is known for delivering comfort and convenience to households across India, and its range of fans and exhaust systems is no exception. These appliances ensure fresh airflow in every corner, making homes more pleasant in all seasons. From ceiling fans that provide strong, consistent air circulation to exhaust fans that clear out moisture and kitchen fumes, each product is built for daily dependability.

With up to 50% off, you can refresh your living spaces, improve ventilation and enjoy trusted performance while keeping your spending under control.

V-Guard mixer grinders at up to 50% off

V-Guard mixer grinders are built to handle everyday cooking tasks with ease. From grinding spices for flavourful curries to blending smoothies for busy mornings, these appliances deliver strong performance with efficient motors and sharp blades. Their sturdy build and user-friendly design help you prepare meals faster without much effort.

With discounts up to 50%, it is the perfect chance to bring home a dependable kitchen partner that supports your cooking routine and fits your budget.

  • Are V-Guard appliances reliable for long-term use?

    Yes, V-Guard is a trusted Indian brand known for durable products designed to suit Indian homes and conditions.

  • What types of appliances does V-Guard offer?

    V-Guard provides a wide range including water heaters, water purifiers, voltage stabilisers, fans, chimneys and mixer grinders.

  • Do V-Guard appliances come with warranty support?

    Most V-Guard products include warranty coverage and service support across India. The duration varies by product.

  • Are V-Guard water heaters energy efficient?

    Many V-Guard geysers feature energy-saving technology that helps reduce electricity consumption during daily use.

  • Can V-Guard voltage stabilisers protect all household appliances?

    There are different stabilisers for TVs, refrigerators, air conditioners and other devices, so you can choose based on the appliance’s power needs.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

