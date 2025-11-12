Special price drop on V-Guard appliances: Up to 50% off on geysers, water purifiers and more
Published on: Nov 12, 2025 11:00 am IST
V-Guard appliances are now up to 50% off. Grab top deals on geysers, water purifiers, fans, chimneys, mixer grinders and more.
V-Guard Zio Pro 3 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Tank Warranty by V-Guard | White-Metallic Rose Gold
₹3,049
V-Guard Victo Plus DG Water Geyser 15 Litre | In-built Safe Shock Module | Stylish Digital Display | 5 Star Rating Energy Efficiency with Advanced Multi-layered Safety Features | White-Black
₹8,849
V-Guard Victo HL 15 Litre Horizontal wall Geyser | White | Advanced Multi-layered Safety Features | Titanium Enriched Ani-Corrosive Tank Coating | 2 Years Warranty
₹8,949
V-Guard Victo DG 15 Litre Water Heater, Stylish Digital Display | Free PAN India Installation & Connection Pipes worth INR 700 | BEE 5 Star Rating | 7 Year Inner Tank Warranty by V-Guard
₹7,849
V-Guard Divino 3kW Geyser 15 Litre Water Heater, 33% Faster Heating | Suitable for Hard Water | BEE 5 Star Rating | Advanced 4-layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard
₹7,299
V-Guard Zenora RO MF Water Purifier Filter For Home | Save 60+ Glasses Of Water Every Day | 1-Year UNCONDITIONAL Warranty With Proactive Service | 7 Stages | Mineral Health Charger| 7 L, Black
₹9,499
V-Guard Rejive UV UF Filter Water Purifier | 4 Stage Filtration | 1-Year UNCONDITIONAL Warranty by V-Guard | 6.5 Litre | Suitable for Water TDS up to 200 ppm | Blue Black
₹9,349
V-Guard RequPro True High Recovery RO UV UF Water Purifier | 8 Stage Purification | 60% Water Recovery & 100% RO Purified Water | 1-Year Comprehensive Warranty | Black
₹14,999
V-Guard RequPro RO UV UF Mineral Water Purifier | 5.5 L Stainless Steel Tank | Indias Best Design Project 2024 | Saves 95+ Glasses of Water Daily | 8 Stages | 1-Year UNCONDITIONAL Warranty by V-Guard
₹19,999
V-Guard Rejive RO UF Water Purifier with Mineral 7 Stage Purification, Free Service Benefits Worth Rs. 2,450, Suitable for water with TDS up to 2000 ppm 6.5 Litre White
₹11,199
V-Guard C10 60cm Kitchen Chimney with 1000 m³/hr Suction | Filterless | Heat Auto Clean | Elegant Curved Glass Design | Free Cleaning Contract
₹9,499
V-Guard Denor Id4 3040 AC Stabilizer For 1.5 Ton Inverter AC | Digital Display | Intelligent Time Delay System | Energy Efficient Design | 3 Year Warranty By V-Guard | Working Range 150-280 VAC, White
₹4,199
V-Guard iD4 Ace 5540 AC Stabilizer for 1.5 ton Inverter AC | Digital Display with Colour Changing LED Rings | Intelligent Time Delay System| 3 Year Warranty | White (Working Range 130-280 VAC)
₹5,287
V-Guard VGSD 50 Supreme Stabilizer for Refrigerator up to 300 L | Advance Overheat Protection | 2 A Capacity | Convenient LED Indicator | 5 Year Warranty | Grey (Working Range:130-290 VAC)
₹1,989
V-Guard VGSD 100 Supreme Refrigerator Stabilizer (For Single or Double Door Refrigerator between 300 to 600 Litre/One Deep Freezer) (Grey)
₹2,799
V-Guard Voltino Grand Digi Plus TV Stabilizer | Applicable for Smart TVs up to 203 cm (80) + Set Top Box,Home Theatre/Gaming Console| 4 A Capacity | Dual Seven Segment Digital Display | Black
₹4,600
V-Guard Esfera 3 Blade Pedestal Fan With Remote Control | Three Fan Speed Modes | 1300 RPM Motor | 2-Year Warranty | 55 W | Black | 40 cm (400mm)
₹2,999
V-Guard Windle Deco BLDC Ceiling Fan for Home | 5-Star Rated Energy Efficient | Remote Control | 380 RPM | 1.2 meters | 2-Year Coverage | Admiral Blue
₹2,499
V-Guard Zenair BLDC Ceiling Fan For Home | 5-Star Energy Saving | Remote Control | 1.2 meters (Matte Brown)
₹2,999
V-Guard Aerotide 6 Exhaust Fan; Speed: 1350 RPM; Sweep: 15 cm and Air Delivery 330 m³/Hr (White) (Blade Size: 6 inch)
₹1,199
V-Guard Aerotide 10 (White)
₹1,348
V-Guard Increda Plus 500 W Nutri Blender Bullet Juicer Mixer Grinder | 2 Year Motor Coverage by V-Guard | 4 Jars (Bullet, Wet, Dry and Chutney) | SS Blades | Bullet Jar with Sipper Lid | 3 SS Jars
₹2,599
V-Guard Brillio 750 Watt Juicer Mixer Grinder, 3 Year Motor Coverage by V-Guard, 4 Jars(Chutney, Dry, Wet & Juicer), Sturdy Juicer Jar With Quadraflow Design, Precisionblend SS Blades | Mars Red
₹3,399
V-Guard Precia NX 750 W Juicer Mixer Grinder (New Launch) | 3-Year Motor Coverage | 4 Versatile Jars | Juicer, Large, Medium & Small | Compact ABS Body | SS Rust-Resistant Blades
₹2,999
V-Guard Celestia Mixer Grinder 500 Watt/Mixie for kitchen with Multifunctional SS Mixer Jars (Chutney, Dry, & Wet), Precision Stainless Steel Blades / 3 Year Motor Coverage by V-Guard.
₹2,699.99
V-Guard Increda Plus 500 W Nutri Blender Bullet Juicer Mixer Grinder | 2 Year Motor Coverage by V-Guard | 4 Jars (Bullet, Wet, Dry and Chutney) | SS Blades | Bullet Jar with Sipper Lid | 3 SS Jars
₹2,599
