boAt Chrome Iris smartwatch with Bluetooth calling support launched in India
boAt Chrome Iris smartwatch launched in India, featuring a 1.32-inch AMOLED display, Bluetooth calling support, and health tracking features.
You may be interested in
42% OFF
Boat Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial, Light-Weight Metal Body, 1.32" AMOLED Display, 1000 Nits, AOD, Female Wellness Tracking Watch for Woman (Velvet Wine)
- Boat Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial
- Light-Weight Metal Body
- 1.32" AMOLED Display
₹3499₹5999
Check Details
38% OFF
Boat Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial, Light-Weight Metal Body, 1.32" AMOLED Display, 1000 Nits, AOD, Female Wellness Tracking Watch for Woman (Metal Gold)
- Boat Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial
- Light-Weight Metal Body
- 1.32" AMOLED Display
₹3999₹6499
Check Details
42% OFF
Boat Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial, Light-Weight Metal Body, 1.32" AMOLED Display, 1000 Nits, AOD, Female Wellness Tracking Watch for Woman (Rose Pink)
- Boat Chrome Iris Fashion Smart Watch for Women - Elegant Ultra-Sleek Dial
- Light-Weight Metal Body
- 1.32" AMOLED Display
₹3499₹5999
Check Details
62% OFF
Boat Chrome Endeavour, Premium Metal Body, 1.96”(4.97cm) AMOLED Display,AI Coach Health Insights,Advanced S1 Processor,HRV,VO2 Max,Auto Watchface Refresh, Smart Watch for Men & Women (Magnetic Blue)
- Boat Chrome Endeavour
- Premium Metal Body
- 1.96”(4.97cm) AMOLED Display
₹3999₹10499
Check Details