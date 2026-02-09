Edit Profile
    boAt Chrome Iris smartwatch with Bluetooth calling support launched in India

    boAt Chrome Iris smartwatch launched in India, featuring a 1.32-inch AMOLED display, Bluetooth calling support,  and health tracking features.

    Updated on: Feb 09, 2026 3:23 PM IST
    By MD Ijaj Khan
    boAt has expanded its range of wearable devices in India with the launch of the boAt Chrome Iris smartwatch. The new boAt Chrome Iris smartwatch aims to offer an advanced display, calling support, daily health tracking and more.

    boAt Chrome Iris smartwatch with an AMOLED display, Bluetooth calling, and health tracking features launched in India. (boAt)
    boAt Chrome Iris smartwatch with an AMOLED display, Bluetooth calling, and health tracking features launched in India. (boAt)

    boAt Chrome Iris Smartwatch: Design and Key Features

    The Chrome Iris comes with a metal body and measures 8mm in thickness. The design allows the watch to rest evenly on the wrist, making it suitable for long hours of use. The company says the watch can be worn during work hours as well as daily routines.

    The smartwatch features a 1.32-inch AMOLED screen with a resolution of 466 × 466 pixels. The display supports Always-On Display and can reach brightness levels of up to 1000 nits, which helps users view information under outdoor light. Users can also make and receive phone calls through Bluetooth when the watch is connected to a smartphone.

    Also read: Want to know how long you really sleep? Apple Health has the answer

    For health tracking, the Chrome Iris includes heart rate monitoring, SpO2 tracking, sleep tracking, breathing sessions, and Female Wellness Tracking. It also supports multiple sports modes to track physical activity. The watch carries an IP68 rating for dust and water resistance. Users can change watch faces using cloud-based options.

    Also read: iPhone 17e set to launch soon with new chip, MagSafe, and no price hike: Report

    boAt Chrome Iris Smartwatch: Price and Availability

    boAt has priced the Chrome Iris starting at Rs. 3,499. The smartwatch is available in several colour options and can be purchased through Amazon, Flipkart, boAt’s website, and offline retail stores across India.

    • MD Ijaj Khan
      ABOUT THE AUTHOR
      MD Ijaj Khan

      Ijaj Khan is a tech journalist and Senior Content Producer at HT Tech, where he translates the fast-paced world of consumer tech, gaming, and AI into stories that spark curiosity and connection. Always on the lookout for the next big trend, he believes technology should be as relatable as your everyday conversations. When he’s not decoding gadgets and innovations, you’ll likely find him hopping across cities, chasing new adventures, and sampling cuisines that tell their own stories.Read More

    News/Technology/BoAt Chrome Iris Smartwatch With Bluetooth Calling Support Launched In India
