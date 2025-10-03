Search
Fri, Oct 03, 2025
Score special discounts on Elica chimney during the Amazon Great Indian Festival: Up to 65% off on top picks

ByIqbal
Published on: Oct 03, 2025 07:00 am IST

Amazon Great Indian Festival sale 2025 brings up to 65% discounts on Elica chimney models. Choose the best chimney for a smoke-free and efficient kitchen setup.

Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details checkDetails

₹12,990

Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor View Details checkDetails

₹19,999

Elica 90cm 1600 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WD TFL HAC 90 MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control | Free Installation Kit View Details checkDetails

₹15,499

Elica 60cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Angular Kitchen Chimney View Details checkDetails

Elica 60cm 1200 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney | FL 600 SLIM HAC MS NERO | Touch + Motion Sensor Control | Black View Details checkDetails

₹9,990

Elica 60cm 1200 m3/hr Vertical Filterless Autoclean Kitchen Chimney with Twin Suction Inlets | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty| KITTY FL 600 HAC LTW MS NERO |Black| Touch+Motion Sensor View Details checkDetails

₹9,999

Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney T-Shape | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | SPT FL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details checkDetails

₹16,990

Elica 60 cm 1100 m3/hr Kitchen Chimney (AH 260 BF Nero, 2 Baffle Filters, Push Button Control, Black) View Details checkDetails

Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details checkDetails

₹19,999

Elica 75cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney | 15 Years Motor and 5 Years Comprehensive Warranty | FLAT FL 750 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | 9 Speed Touch Control + Motion Sensor View Details checkDetails

A clean and odour-free kitchen not only looks appealing but also makes daily cooking more comfortable. This is where a high-quality chimney plays an important role. Elica chimneys, renowned for their advanced features such as auto-clean technology and high suction power, are among the best chimneys available for Indian households. Their sleek designs fit seamlessly into modern kitchens, offering both functionality and style. The festive season is the perfect opportunity to upgrade, thanks to the Amazon Great Indian Festival.

The Amazon Great Indian Festival offers buyers the chance to save up to 65% on Elica chimneys.

Buyers can now enjoy up to 65% off on Elica chimneys during the Amazon sale 2025, making premium products more affordable than ever. From compact models for smaller spaces to advanced designs for heavy-duty cooking, there’s an option for every requirement. Take advantage of these discounts and bring home an appliance that combines innovation with performance.

Upgrade your kitchen with the Elica 90 cm filterless autoclean chimney, designed for 3-5 burner stoves. Offering 1350 m3/hr suction power, it keeps your cooking space smoke-free and fresh. Motion sensor and touch control simplify use, while the oil collector ensures effortless cleaning. The curved glass design adds elegance, paired with efficient LED lighting. Available now at exciting discounts during the Amazon Great Indian Festival, it’s a reliable blend of performance and style.

Experience higher suction capacity and energy efficiency with the Elica 90 cm BLDC filterless autoclean chimney. Featuring 1500 m3/hr suction, motion sensor controls, and nine speed settings, it ensures powerful performance. Its elegant curved glass design enhances kitchen aesthetics while keeping the environment smoke-free. Easy-to-clean technology with oil collector tray ensures convenience. Bright LED lamps improve visibility while cooking. Grab this premium kitchen upgrade at unbeatable offers during the Amazon Sale 2025.

Bring home the Elica 90 cm filterless chimney with 1600 m3/hr suction power for ultimate kitchen freshness. Ideal for large stoves, it eliminates smoke efficiently with advanced auto-clean technology and motion sensor controls. Designed with a durable build and sleek finish, it offers energy efficiency and long-lasting use. The LED lighting brightens your cooking area, ensuring both function and style. Available at special prices during the Amazon Great Indian Festival, it’s a worthy addition.

Compact yet powerful, the Elica 60 cm angular filterless chimney is perfect for 2-4 burner stoves. Offering 1350 m3/hr suction capacity, it ensures a smoke-free kitchen environment. Motion sensor and touch control provide smooth operation, while the oil collector tray makes cleaning hassle-free. Its slant design saves space and adds a modern edge to your kitchen setup. Don’t miss attractive discounts on this high-performance chimney during the Amazon Sale 2025.

Ensure a fresher cooking experience with the Elica 60 cm chimney featuring 1200 m3/hr suction power. Designed for smaller kitchens, it efficiently removes smoke and odour with filterless and auto-clean technology. Motion sensor controls make it easy to operate, while the curved glass design gives a premium look. LED lamps provide excellent visibility while cooking. This smart and affordable kitchen upgrade is now available at attractive deals during the Amazon Great Indian Festival.

For maximum efficiency, the Elica 60 cm vertical filterless chimney with twin suction inlets is a standout. Offering true 1200 m3/hr suction, it eliminates smoke and grease effectively. Its vertical design saves space while ensuring complete coverage over your stove. Motion sensor and touch controls add to convenience, while auto-clean technology makes maintenance simple. LED lighting enhances visibility. A premium choice for Indian cooking, it comes with exciting offers during the Amazon Sale 2025.

Enjoy advanced suction with the Elica 60 cm BLDC chimney offering 1500 m3/hr capacity. Designed in a stylish T-shape, it combines efficiency with elegant aesthetics. Nine speed settings and motion sensor touch controls make operation effortless. Its oil collector and auto-clean feature ensure long-term convenience. LED lamps provide ample lighting during cooking. A reliable kitchen companion built for modern homes, this model is now available at discounted prices during the Amazon Great Indian Festival.

Simple and efficient, the Elica 60 cm kitchen chimney with 1100 m3/hr suction keeps your cooking space fresh. Equipped with dual baffle filters, it is ideal for heavy frying and grilling. The pyramid-style wall-mounted design adds charm to your kitchen, while push button controls ensure ease of use. Operating at a maximum 58 dB, it balances performance with low noise. Available at great discounts during the Amazon Sale 2025, it’s an affordable, durable choice.

Bring efficiency and sleek design into your kitchen with the Elica 60 cm BLDC chimney. Delivering 1500 m3/hr suction capacity, it features nine speeds for tailored performance. Filterless and auto-clean technology ensure hassle-free maintenance. Motion sensor and touch controls add modern convenience, while LED lights brighten up your cooking area. Compact yet powerful, this chimney is designed for long-term durability. Avail this stylish and practical option at attractive discounts during the Amazon Great Indian Festival.

For larger stoves, the Elica 75 cm chimney with 1500 m3/hr suction is a perfect match. Its T-shape design blends power with elegance, while BLDC technology ensures energy efficiency. Motion sensor and nine-speed touch controls offer effortless handling, paired with intelligent heat auto-clean technology for easy maintenance. LED lighting enhances functionality, creating a refined kitchen environment. Take advantage of limited-time deals on this premium chimney during the Amazon Sale 2025, a great value investment.

  • Are filterless chimneys better than traditional ones?

    Yes, filterless chimneys require less maintenance, offer consistent suction, and are easier to clean compared to traditional filter-based models.

  • How often should I clean a kitchen chimney?

    Auto-clean chimneys need cleaning every 2 to 3 months, while manual ones should be cleaned monthly for best performance.

  • Can I install a chimney without a duct?

    Yes, ductless chimneys are available, but ducted ones are more efficient at removing smoke and odours.

  • Can a chimney reduce indoor air pollution?

    Yes, it improves air quality by removing smoke, fumes, and airborne grease from your kitchen environment.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore everything about the upcoming iPhone 17 ,from the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max to the lighter iPhone 17 Air .Get insights on the iPhone 17 expected price, features, and official launch date.
Follow Us On