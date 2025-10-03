Score special discounts on Elica chimney during the Amazon Great Indian Festival: Up to 65% off on top picks
Published on: Oct 03, 2025 07:00 am IST
Amazon Great Indian Festival sale 2025 brings up to 65% discounts on Elica chimney models. Choose the best chimney for a smoke-free and efficient kitchen setup.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details
₹12,990
Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor View Details
₹19,999
Elica 90cm 1600 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WD TFL HAC 90 MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control | Free Installation Kit View Details
₹15,499
Elica 60cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Angular Kitchen Chimney View Details
Elica 60cm 1200 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney | FL 600 SLIM HAC MS NERO | Touch + Motion Sensor Control | Black View Details
₹9,990
Elica 60cm 1200 m3/hr Vertical Filterless Autoclean Kitchen Chimney with Twin Suction Inlets | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty| KITTY FL 600 HAC LTW MS NERO |Black| Touch+Motion Sensor View Details
₹9,999
Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney T-Shape | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | SPT FL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details
₹16,990
Elica 60 cm 1100 m3/hr Kitchen Chimney (AH 260 BF Nero, 2 Baffle Filters, Push Button Control, Black) View Details
Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details
₹19,999
Elica 75cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney | 15 Years Motor and 5 Years Comprehensive Warranty | FLAT FL 750 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | 9 Speed Touch Control + Motion Sensor View Details
