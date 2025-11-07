Top 6 convertible 5 in 1 refrigerators in 2025 for meal prep, more freezer space, fresh produce and bigger crispers
Published on: Nov 07, 2025 06:23 pm IST
Focus on capacities, true 5 mode switching, inverter compressors, power cut handling and noise, plus price bands, ideal users and standout picks for 2025.
Our Picks
Samsung 330L 5in1 FridgeSamsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Enabled Bespoke AI Refrigerator (RT34DG5A4DBXHL, Luxe Black) View Details
₹37,490
Bespoke AI GuidanceSamsung Smart Choice 653 L, 3 Star, Bespoke AI, Glass Door, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with Auto Open Door (RS76CB81A341HL, Clean Navy) View Details
₹99,990
Haier 240L 3 Star Frost Free Top Mount Double Door Refrigerator|5 In 1 Convertible Modes|Twin Inverter|200% Faster Ice Making in 49 Minutes (HEF-253GB-P, GE Black) View Details
₹23,990
Samsung AI RefrigeratorSamsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox) View Details
₹77,990
Twin Inverter EngineHaier 240L 3 Star Frost Free Top Mount Double Door Refrigerator|5 In 1 Convertible Modes|Twin Inverter|200% Faster Ice Making in 49 Minutes (HEF-253GS-P, Moon Silver) View Details
₹23,990
Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI) View Details
₹81,990
