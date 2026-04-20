Toshiba Z670SP MiniLED TV series launched in India, prices start at ₹64,990

Toshiba has introduced a new television lineup in India, marking its entry into the MiniLED segment. The company said the Z670SP series is its first range in the country to offer MiniLED display technology with front-firing speakers and a high refresh rate panel. The new models also bring the company’s REGZA-based processing and AI features to a wider set of screen sizes.

Toshiba Z670SP MiniLED TV series launched in India with multiple size options and smart REGZA features. (Toshiba)