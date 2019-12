Search your constituency to check the counting status

Select Your Constituency Rajmahal Borio Barhait Littipara Pakur Maheshpur Shikaripara Nala Jamtara Dumka Jama Jarmundi Madhupur Sarath Deoghar Poreyahat Godda Mahagama Kodarma Barkatha Barhi Barkagaon Ramgarh Mandu Hazaribagh Simaria Chatra Dhanwar Bagodar Jamua Gandey Giridih Dumri Gomia Bermo Bokaro Chandankyari Sindri Nirsa Dhanbad Jharia Tundi Baghmara Baharagora Ghatsila Potka Jugsalai Jamshedpur East Jamshedpur West Ichagarh Saraikella Chaibasa Majhganon Jaganathpur Manoharpur Chakradharpur Kharasawan Tamar Torpa Khunti Silli Khijri Ranchi Hatia Kanke Mandar Sisai Gumla Bishunpur Simdega Kolebira Lohardaga Manika Latehar Panki Daltonganj Bishrampur Chattarpur Hussainabad Garhwa Bhawanathpur