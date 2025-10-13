Punjab govt announces routes of four nagar kirtans leading to Anandpur Sahib

Punjab tourism and cultural affairs minister Tarunpreet Singh Sond on Sunday announced that the state government will commemorate the 350th martyrdom anniversary of Guru Teg Bahadur.
As part of the celebrations, four major nagar kirtans (religious processions) will be held, culminating at Anandpur Sahib on November 22. Sond called upon the Sangat (devotees) to participate in large numbers and pay tribute to the supreme sacrifice of the ninth Sikh Guru.
The main nagar kirtan will begin on November 19 from Srinagar and pass through Jammu, Pathankot, Dasuya, Hoshiarpur, Mahilpur, and Garhshankar, before culminating at Anandpur Sahib on November 22. The procession will halt at Jammu, Pathankot, and Hoshiarpur.
The Majha-Dooaba route will start on November 20 from Gurdaspur and travel through Batala, Baba Bakala, Amritsar Sahib, Tarn Taran, Goindwal Sahib, Kapurthala, Kartarpur, Jalandhar, Banga, and Balachaur, before concluding on November 22.
The Malwa-1 route will start from Faridkot on November 20 and move through Ferozepur, Moga, Jagraon, Ludhiana, Khanna, Sirhind, Fatehgarh Sahib, Morinda, Chamkaur Sahib, and Rupnagar, and will reach Anandpur Sahib on November 22.
The Malwa-2 route will begin on November 20 from Talwandi Sabo and pass through Bathinda, Barnala, Sangrur, Patiala, Rajpura, Banur, Mohali, Kurali, and Rupnagar, finally arriving at Anandpur Sahib on November 22.