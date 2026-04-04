    Rawalpindiz vs Islamabad United Highlights: Islamabad United beat Rawalpindiz by 7 wickets

    By hindustantimes.com
    Updated on: Apr 04, 2026 11:21:46 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United beat Rawalpindiz by 7 wickets

    Key Events
    • 5:51 PM IST, Apr 4Islamabad United beat Rawalpindiz by 7 wickets
    • 5:49 PM IST, Apr 4Islamabad United at 152/3 after 14 overs
    • 5:43 PM IST, Apr 4Islamabad United at 139/3 after 13 overs
    • 5:35 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Mohammad Faiq is out and Islamabad United at 112/3 after 11.3 overs
    • 5:33 PM IST, Apr 4Islamabad United at 108/2 after 11 overs
    • 5:29 PM IST, Apr 4Islamabad United at 101/2 after 10 overs
    • 5:24 PM IST, Apr 4Islamabad United at 92/1 after 9 overs
    • 5:13 PM IST, Apr 4Islamabad United at 67/1 after 7 overs
    • 5:08 PM IST, Apr 4Islamabad United at 62/1 after 6 overs
    • 4:57 PM IST, Apr 4Islamabad United at 41/0 after 4 overs
    • 4:51 PM IST, Apr 4Islamabad United at 25/0 after 3 overs
    • 4:48 PM IST, Apr 4Islamabad United at 16/0 after 2 overs
    • 4:47 PM IST, Apr 4Islamabad United at 14/0 after 2 overs
    • 4:42 PM IST, Apr 4Islamabad United at 5/0 after 1 overs
    • 4:19 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 137/7 after 19 overs
    • 4:18 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Rishad Hossain is out and Rawalpindiz at 135/7 after 18.4 overs
    • 4:08 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 121/6 after 17 overs
    • 3:59 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 98/5 after 15 overs
    • 3:53 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Sam Billings is out and Rawalpindiz at 96/5 after 14.3 overs
    • 3:51 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 94/4 after 14 overs
    • 3:45 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 89/4 after 13 overs
    • 3:41 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 79/4 after 12 overs
    • 3:38 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Kamran Ghulam is out and Rawalpindiz at 78/4 after 11.4 overs
    • 3:30 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 66/3 after 10 overs
    • 3:30 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Daryl Mitchell is out and Rawalpindiz at 66/3 after 9.6 overs
    • 3:24 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 58/2 after 9 overs
    • 3:21 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 54/2 after 8 overs
    • 3:07 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 20/2 after 5 overs
    • 3:01 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 15/2 after 4 overs
    • 2:59 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Mohammad Rizwan is out and Rawalpindiz at 15/2 after 3.5 overs
    • 2:56 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 10/1 after 3 overs
    • 2:52 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 5/1 after 2 overs
    • 2:50 PM IST, Apr 4It’s a Wicket. Yasir Khan is out and Rawalpindiz at 4/1 after 1.4 overs
    • 2:45 PM IST, Apr 4Rawalpindiz at 2/0 after 1 overs
    • 2:42 PM IST, Apr 4Islamabad United Playing XI
    • 2:37 PM IST, Apr 4Rawalpindiz Playing XI
    • 1:09 PM IST, Apr 4Welcome to the live coverage of Match 12 of Pakistan Super League, 2026
    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score, Match 12 of Pakistan Super League, 2026
    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:

    First Innings

    Rawalpindiz Score - 156/7 in 20.0 overs


    Rawalpindiz batting performance
    Kamran Ghulam 50(39)
    Dian Forrester 44(19)
    Richard Gleeson 4-21-2
    Faheem Ashraf 4-22-2

    Second Innings

    Islamabad United Score - 157/3 in 14.2 overs


    Islamabad United batting performance
    Sameer Minhas 70(36)
    Haider Ali 26(16)
    Mohammad Amir 3-18-1
    Rishad Hossain 3-36-1

    Follow all the updates here:
    Apr 04, 2026 11:21:46 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United beat Rawalpindiz by 7 wickets

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Four.

    Apr 04, 2026 11:19:46 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 152/3 after 14 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Haider Ali 22 (14)
    Mark Chapman 24 (7)
    Rawalpindiz
    Jalat Khan 1/38 (3)

    Apr 04, 2026 11:13:16 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 139/3 after 13 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Haider Ali 14 (10)
    Mark Chapman 19 (5)
    Rawalpindiz
    Daryl Mitchell 0/12 (1)

    Apr 04, 2026 11:05:16 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Mohammad Faiq is out and Islamabad United at 112/3 after 11.3 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: OUT! c Daryl Mitchell b Rishad Hossain.

    Apr 04, 2026 11:03:16 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 108/2 after 11 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Mohammad Faiq 17 (14)
    Haider Ali 7 (5)
    Rawalpindiz
    Kamran Ghulam 0/7 (1)

    Apr 04, 2026 10:59:15 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 101/2 after 10 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Mohammad Faiq 12 (10)
    Haider Ali 5 (3)
    Rawalpindiz
    Jalat Khan 1/25 (2)

    Apr 04, 2026 10:54:45 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 92/1 after 9 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Sameer Minhas 70 (35)
    Mohammad Faiq 8 (8)
    Rawalpindiz
    Rishad Hossain 0/17 (2)

    Apr 04, 2026 10:43:15 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 67/1 after 7 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Mohammad Faiq 5 (5)
    Sameer Minhas 51 (26)
    Rawalpindiz
    Rishad Hossain 0/5 (1)

    Apr 04, 2026 10:38:45 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 62/1 after 6 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Sameer Minhas 49 (23)
    Mohammad Faiq 2 (2)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir 1/18 (3)

    Apr 04, 2026 10:27:15 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 41/0 after 4 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Sameer Minhas 35 (17)
    Devon Conway 5 (7)
    Rawalpindiz
    Jalat Khan 0/16 (1)

    Apr 04, 2026 10:21:45 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 25/0 after 3 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Devon Conway 5 (7)
    Sameer Minhas 19 (11)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir 0/14 (2)

    Apr 04, 2026 10:18:15 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 16/0 after 2 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Sameer Minhas 11 (7)
    Devon Conway 4 (5)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 0/11 (1)

    Apr 04, 2026 10:17:15 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 14/0 after 2 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Sameer Minhas 9 (7)
    Devon Conway 4 (5)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 0/9 (1)

    Apr 04, 2026 10:12:44 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Islamabad United at 5/0 after 1 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Islamabad United
    Devon Conway 3 (4)
    Sameer Minhas 1 (2)
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir 0/5 (1)

    Apr 04, 2026 9:49:14 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 137/7 after 19 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Mohammad Amir Khan 1 (2)
    Dian Forrester 24 (13)
    Islamabad United
    Faheem Ashraf 2/23 (4)

    Apr 04, 2026 9:48:14 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Rishad Hossain is out and Rawalpindiz at 135/7 after 18.4 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: OUT! c Chris Green b Faheem Ashraf.

    Apr 04, 2026 9:38:44 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 121/6 after 17 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Dian Forrester 12 (7)
    Rishad Hossain 1 (2)
    Islamabad United
    Salman Irshad 2/32 (3)

    Apr 04, 2026 9:29:13 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 98/5 after 15 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Dian Forrester 1 (2)
    Abdullah Fazal 13 (11)
    Islamabad United
    Imad Wasim 1/15 (4)

    Apr 04, 2026 9:23:13 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Sam Billings is out and Rawalpindiz at 96/5 after 14.3 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: OUT! lbw b Imad Wasim.

    Apr 04, 2026 9:21:13 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 94/4 after 14 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Abdullah Fazal 11 (9)
    Sam Billings 6 (9)
    Islamabad United
    Richard Gleeson 2/11 (3)

    Apr 04, 2026 9:15:43 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 89/4 after 13 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Sam Billings 5 (7)
    Abdullah Fazal 9 (5)
    Islamabad United
    Chris Green 0/10 (1)

    Apr 04, 2026 9:11:13 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 79/4 after 12 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Sam Billings 3 (5)
    Abdullah Fazal 1 (1)
    Islamabad United
    Faheem Ashraf 1/17 (3)

    Apr 04, 2026 9:08:43 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Kamran Ghulam is out and Rawalpindiz at 78/4 after 11.4 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: OUT! c Devon Conway b Faheem Ashraf.

    Apr 04, 2026 9:00:43 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: Rawalpindiz at 66/3 after 10 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score:
    Rawalpindiz
    Daryl Mitchell 19 (15)
    Kamran Ghulam 42 (33)
    Islamabad United
    Salman Irshad 1/23 (2)

    Apr 04, 2026 9:00:43 PM IST

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: It’s a Wicket. Daryl Mitchell is out and Rawalpindiz at 66/3 after 9.6 overs

    Rawalpindiz vs Islamabad United Live Score: OUT! c Mark Chapman b Salman Irshad.

