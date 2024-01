Sri Lanka vs Zimbabwe Live Score: It’s a Four. Zimbabwe at 20/1 after 5.1 overs

Sri Lanka vs Zimbabwe Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd ODI of Zimbabwe tour of Sri Lanka, 2024. Match will start on 08 Jan 2024 at 02:30 PM

Venue : R.Premadasa Stadium, Colombo



Sri Lanka squad -

Avishka Fernando, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Nuwanidu Fernando, Pathum Nissanka, Shevon ...Read More Daniel, Dasun Shanaka, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Kusal Mendis, Sadeera Samarawickrama, Akila Dananjaya, Dilshan Madushanka, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Jeffrey Vandersay, Maheesh Theekshana, Pramod Madushan

Zimbabwe squad -

Craig Ervine, Milton Shumba, Takudzwanashe Kaitano, Tinashe Kamunhukamwe, Ryan Burl, Sikandar Raza, Tony Munyonga, Clive Madande, Joylord Gumbie, Blessing Muzarabani, Faraz Akram, Luke Jongwe, Richard Ngarava, Tapiwa Mufudza, Wellington Masakadza

Sri Lanka vs Zimbabwe Live Score, 2nd ODI of Zimbabwe tour of Sri Lanka, 2024