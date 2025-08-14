Caribbean Premier League 2025: Full schedule, when and where to watch in India
Season 13 of the Caribbean Premier League will start on August 14, 2025. The matches will be streamed live on FanCode, accessible via OTTplay Premium.
The Caribbean Premier League (CPL) 2025 is set to start on August 14 and will run until September 21. This tournament features six thrilling teams competing across the Caribbean: Antigua & Barbuda Falcons, Barbados Royals, Guyana Amazon Warriors, Saint Lucia Kings, St Kitts & Nevis Patriots, and Trinbago Knight Riders.
CPL Season 13 will start with the matches between St Kitts & Nevis Patriots and Antigua & Barbuda Falcons at Warner Park in Basseterre. The knockouts and the final will be played at Providence Stadium in Guyana.
When and where to watch CPL in India?
Caribbean Premier League (CPL) matches will start at 4:30 AM, 8:30 PM, and 5:30 AM IST. The playoffs and final will start at 5:30 AM IST.
Fans from India can watch the CPL on FanCode, accessible via OTTplay Premium. Moreover, they can watch the matches on television on Star Sports Channels.
Who are the defending Champions?
Saint Lucia Kings are the reigning CPL champions. They won their maiden title in 2024, when they defeated Imran Tahir's Amazon Warriors in Guyana.
Who are the most successful team in CPL?
Trinbago Knight Riders, with 4 titles in 2015, 2017, 2018, and 2020, are the most successful team in the Caribbean Premier League.
CPL 2025 Full Squads
Antigua and Barbuda Falcons
Imad Wasim, Shakib Al Hasan, Fabian Allen, Naveen-ul-Haq, Obed McCoy, Justin Greaves, Bevon Jacobs, Jayden Seales, Allah Mohammad Ghazanfar, Rahkeem Cornwall, Odean Smith, Jewel Andrew, Shamar Springer, Amir Jangoo, Karima Gore, Kevin Wickham, Joshua James
Barbados Royals
Rovman Powell (Captain), Brandon King, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock, Mujeeb Ur Rahman, Azmatullah Omarzai, Jomel Warrican, Kadeem Alleyne, Shaqkere Parris, Kofi James, Nyeem Young, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Ramon Simmonds
Guyana Amazon Warriors
Imran Tahir (Captain), Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Shai Hope, Glenn Phillips, Gudakesh Motie, Moeen Ali, Shamar Joseph, Keemo Paul, Dwaine Pretorius, Shamarh Brooks, Kemol Savory, Hassan Khan, Jediah Blades, Kevlon Anderson, Quentin Sampson, Riyad Latif
St Kitts and Nevis Patriots
Kyle Mayers (Captain), Jason Holder, Rilee Rossouw, Evin Lewis, Fazalhaq Farooqi, Corbin Bosch, Waqar Salamkheil, Andre Fletcher, Alick Athanaze, Mohammad Nawaz, Dominic Drakes, Mikyle Louis, Ashmead Nedd, Jeremiah Louis, Jyd Goolie, Navin Bidaisee, Leniko Boucher
Saint Lucia Kings
Tim David, Alzarri Joseph, Johnson Charles, Tim Seifert, Roston Chase, Tabraiz Shamsi, David Wiese, Delano Potgieter, Matthew Forde, Aaron Jones, Khary Pierre, Javelle Glen, Micah McKenzie, Shadrack Descarte, Johann Jeremiah, Keon Gaston, Ackeem Auguste
Trinbago Knight Riders
Kieron Pollard (Captain), Andre Russell, Sunil Narine, Nicholas Pooran, Alex Hales, Akeal Hosein, Mohammad Amir, Colin Munro, Usman Tariq, Ali Khan, Darren Bravo, Yannic Cariah, Keacy Carty, Terrance Hinds, McKenny Clarke, Joshua Da Silva, Nathan Edward
CPL 2025 Full Schedule
- Thu, Aug 14: St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons at Warner Park, Basseterre, St Kitts — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 15)
- Fri, Aug 15: St Kitts and Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors at Warner Park, Basseterre, St Kitts — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 16)
- Sat, Aug 16: Antigua and Barbuda Falcons vs Barbados Royals at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 17)
- Sun, Aug 17: St Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders at Warner Park, Basseterre, St Kitts — 11:00 AM LOCAL / 3:00 PM IST
- Sun, Aug 17: Antigua and Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 18)
- Tue, Aug 19: St Kitts and Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings at Warner Park, Basseterre, St Kitts — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 20)
- Wed, Aug 20: Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 21)
- Thu, Aug 21: St Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals at Warner Park, Basseterre, St Kitts — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 22)
- Fri, Aug 22: Antigua and Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 23)
- Sat, Aug 23: Saint Lucia Kings vs Trinbago Knight Riders at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 24)
- Sun, Aug 24: Antigua and Barbuda Falcons vs St Kitts and Nevis Patriots at Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua — 11:00 AM LOCAL / 3:00 PM IST
- Sun, Aug 24: Saint Lucia Kings vs Barbados Royals at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 25)
- Tue, Aug 26: Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 27)
- Wed, Aug 27: Trinbago Knight Riders vs Antigua and Barbuda Falcons at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 28)
- Thu, Aug 28: Saint Lucia Kings vs St Kitts and Nevis Patriots at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 29)
- Fri, Aug 29: Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad — 8:00 PM LOCAL / 5:30 AM IST (Aug 30)
- Sat, Aug 30: Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Aug 31)
- Sun, Aug 31: Saint Lucia Kings vs Antigua and Barbuda Falcons at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia — 11:00 AM LOCAL / 3:00 PM IST
- Mon, Sep 1: Trinbago Knight Riders vs St Kitts and Nevis Patriots at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad — 11:00 AM LOCAL / 3:00 PM IST
- Wed, Sep 3: Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 4)
- Thu, Sep 4: Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 5)
- Fri, Sep 5: Barbados Royals vs Antigua and Barbuda Falcons at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 6)
- Sat, Sep 6: Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders at Providence Stadium, Guyana — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 7)
- Sun, Sep 7: Barbados Royals vs Saint Lucia Kings at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados — 11:00 AM LOCAL / 3:00 PM IST
- Sun, Sep 7: Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots at Providence Stadium, Guyana — 8:00 PM LOCAL / 5:30 AM IST (Sep 8)
- Wed, Sep 10: Guyana Amazon Warriors vs Antigua and Barbuda Falcons at Providence Stadium, Guyana — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 11)
- Thu, Sep 11: Barbados Royals vs St Kitts and Nevis Patriots at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 12)
- Fri, Sep 12: Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 13)
- Sat, Sep 13: Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings at Providence Stadium, Guyana — 11:00 AM LOCAL / 3:00 PM IST
- Sun, Sep 14: Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Providence Stadium, Guyana — 7:00 PM LOCAL / 4:30 AM IST (Sep 15)
- Tue, Sep 16: TBC vs TBC (Eliminator) at Providence Stadium, Guyana — 8:00 PM LOCAL / 5:30 AM IST (Sep 17)
- Wed, Sep 17: TBC vs TBC (Qualifier 1) at Providence Stadium, Guyana — 8:00 PM LOCAL / 5:30 AM IST (Sep 18)
- Fri, Sep 19: TBC vs TBC (Qualifier 2) at Providence Stadium, Guyana — 8:00 PM LOCAL / 5:30 AM IST (Sep 20)
- Sun, Sep 21: TBC vs TBC (Final) at Providence Stadium, Guyana — 8:00 PM LOCAL / 5:30 AM IST (Sep 22)