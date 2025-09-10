HT City Delhi Junction: Catch It Live on 11 September 2025

#StepUp
What: MEERA – Dance-drama on the life of Meera
Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House
When: September 11
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#TuneIn
What: Harqatt Live
Where: Studio XO Bar, Trillium Avenue, Sector 29, Gurugram
When: September 11
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)
#Staged
What: 8 – 8 Stories, 8 Songs, 8 Women
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
When: September 11
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#ArtAttack
What: UNVEILED – Pratap Deb. The Artist. His Art. His Journey
Where: Visual Arts Gallery, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: September 10 to 14
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Kal Ki Chinta Nahi Karta ft Ravi Gupta
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: September 11
Timing: 7pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)