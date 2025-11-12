HT City Delhi Junction: Catch It Live on 12 November 2025

#TuneIn
What: Soundscapes of India – Season 2 | Performances by Bodhisattwa Trio (Kolkata), Lakkshya (Bengaluru), Wild Wild Women (Mumbai), Panchbhuta (Kolkata), Boomrang (Aizawl, Mizoram) & ACQ (Chennai)
Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar
When: November 12
Timing: 7pm
Entry: www.thepianoman.in
Nearest Metro Station: Malviya Nagar (Yellow Line)
#StepUp
What: Santati – Kathak recital ft Sanjeet Gangani, Deepak Aurora and Archisa Vishwakarma & Nritya Dhara ft Bhawani Devda, Preeti Sheware and Kalyani Chaurasiya
Where: Triveni Gallery, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House
When: November 12
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#Staged
What: 35th Urdu Drama Festival | Jeb Katra (Director: Himmat Singh Negi)
Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House
When: November 12
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#ArtAttack
What: Dramaturgies Of Space (Curator: Satyajit Dave)
Where: LATITUDE 28, B-74, Ground Floor, Defence Colony
When: November 7 to 30
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet Line)
#TuneIn
What: The Delhi Gharana Ghazal Festival | Mehboob Hussain (Hindustani Classical vocal), Shahbaz Khan (Tabla), Zakir Dholpuri (Harmonium) & Taaseer Ahmed Khan (Hindustani Classical vocal); Zia Khan (Tabla), Ashwani Bidlan (Harmonium) & Imran Khan (Hindustani Classical vocal), Babar Latif (Tabla), Zakir Dholpuri (Harmonium), Saeed Rehman (Sarangi)
Where: The Theatre, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: November 12
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#CineCall
What: Sri Aurobindo: An Indian Mystic Who Worked for Human Unity
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), Lodhi Road
When: November 12
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#TuneIn
What: Mala Fama – Live Set
Where: Auditorium, Instituto Cervantes, 48, Hanuman Road, Connaught Place (CP)
When: November 12
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Blue & Yellow Lines)
#JustForLaughs
What: Ab Hai Aapki Bari ft Inder Sahani
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: November 12
Timing: 7.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
