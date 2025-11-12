Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 12 November 2025

    Wednesday, November 12 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Nov 12, 2025 12:00 AM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    #TuneIn

    Gram it: Even a thick layer of smog at Rajghat couldn't deter these daredevils to click a selfie sans mask, on Tuesday morning. Meanwhile, GRAP-III was imposed on the same day, to curb pollution as the AQI breached 400 mark and fell into the ‘severe’ category for the first time this season. (Photo: Arvind Yadav/HT)
    Gram it: Even a thick layer of smog at Rajghat couldn't deter these daredevils to click a selfie sans mask, on Tuesday morning. Meanwhile, GRAP-III was imposed on the same day, to curb pollution as the AQI breached 400 mark and fell into the ‘severe’ category for the first time this season. (Photo: Arvind Yadav/HT)

    What: Soundscapes of India – Season 2 | Performances by Bodhisattwa Trio (Kolkata), Lakkshya (Bengaluru), Wild Wild Women (Mumbai), Panchbhuta (Kolkata), Boomrang (Aizawl, Mizoram) & ACQ (Chennai)

    Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar

    When: November 12

    Timing: 7pm

    Entry: www.thepianoman.in

    Nearest Metro Station: Malviya Nagar (Yellow Line)

    #StepUp

    What: Santati – Kathak recital ft Sanjeet Gangani, Deepak Aurora and Archisa Vishwakarma & Nritya Dhara ft Bhawani Devda, Preeti Sheware and Kalyani Chaurasiya

    Where: Triveni Gallery, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

    When: November 12

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #Staged

    What: 35th Urdu Drama Festival | Jeb Katra (Director: Himmat Singh Negi)

    Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

    When: November 12

    Timing: 6.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #ArtAttack

    What: Dramaturgies Of Space (Curator: Satyajit Dave)

    Where: LATITUDE 28, B-74, Ground Floor, Defence Colony

    When: November 7 to 30

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet Line)

    #TuneIn

    What: The Delhi Gharana Ghazal Festival | Mehboob Hussain (Hindustani Classical vocal), Shahbaz Khan (Tabla), Zakir Dholpuri (Harmonium) & Taaseer Ahmed Khan (Hindustani Classical vocal); Zia Khan (Tabla), Ashwani Bidlan (Harmonium) & Imran Khan (Hindustani Classical vocal), Babar Latif (Tabla), Zakir Dholpuri (Harmonium), Saeed Rehman (Sarangi)

    Where: The Theatre, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: November 12

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #CineCall

    What: Sri Aurobindo: An Indian Mystic Who Worked for Human Unity

    Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), Lodhi Road

    When: November 12

    Timing: 6.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #TuneIn

    What: Mala Fama – Live Set

    Where: Auditorium, Instituto Cervantes, 48, Hanuman Road, Connaught Place (CP)

    When: November 12

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Rajiv Chowk (Blue & Yellow Lines)

    #JustForLaughs

    What: Ab Hai Aapki Bari ft Inder Sahani

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: November 12

    Timing: 7.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 12 November 2025
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 12 November 2025
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes