HT City Delhi Junction: Catch It Live on 12 November 2025

What: Soundscapes of India – Season 2 | Performances by Bodhisattwa Trio (Kolkata), Lakkshya (Bengaluru), Wild Wild Women (Mumbai), Panchbhuta (Kolkata), Boomrang (Aizawl, Mizoram) & ACQ (Chennai)

Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar

When: November 12

Timing: 7pm

Entry: www.thepianoman.in

Nearest Metro Station: Malviya Nagar (Yellow Line)

What: Santati – Kathak recital ft Sanjeet Gangani, Deepak Aurora and Archisa Vishwakarma & Nritya Dhara ft Bhawani Devda, Preeti Sheware and Kalyani Chaurasiya

Where: Triveni Gallery, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

When: November 12

Timing: 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

What: 35th Urdu Drama Festival | Jeb Katra (Director: Himmat Singh Negi)

Where: Shri Ram Centre for Performing Arts, 4, Safdar Hashmi Marg, Mandi House

When: November 12

Timing: 6.30pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

Where: LATITUDE 28, B-74, Ground Floor, Defence Colony

When: November 7 to 30

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Lajpat Nagar (Violet Line)

#TuneIn

What: The Delhi Gharana Ghazal Festival | Mehboob Hussain (Hindustani Classical vocal), Shahbaz Khan (Tabla), Zakir Dholpuri (Harmonium) & Taaseer Ahmed Khan (Hindustani Classical vocal); Zia Khan (Tabla), Ashwani Bidlan (Harmonium) & Imran Khan (Hindustani Classical vocal), Babar Latif (Tabla), Zakir Dholpuri (Harmonium), Saeed Rehman (Sarangi)