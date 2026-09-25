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HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 26, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Saturday, September 26 promises lots of fun if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan the day, must check out HT City Delhi Junction!

Published on: Sep 25, 2026, 23:11:13 IST
By HT Correspondent
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#DelhiTalkies

What: Delhi Art Weekend – Panel Discussions, Masterclass, Fireside Chats, Curated Retails & Vinyl Sessions Ft. Imran Khan, Zahan Kapoor, Kayan, Dibakar Banerjee, Ria Chopra, Kabir Mehta, and Tarun Tahiliani

Gram it: Ganpati visarjan at the Chhota Haridwar idol immersion ghat in Muradnagar, Ghaziabad came alive with plenty of smiles and festive fervour on Thursday. Several devotees bid farewell to Bappa, on Friday, with the promise to welcome Him back with the same energy next year! (Photo: Sakib Ali/HT)
Gram it: Ganpati visarjan at the Chhota Haridwar idol immersion ghat in Muradnagar, Ghaziabad came alive with plenty of smiles and festive fervour on Thursday. Several devotees bid farewell to Bappa, on Friday, with the promise to welcome Him back with the same energy next year! (Photo: Sakib Ali/HT)

Where: Travancore Palace New Delhi, 10A KG Marg, Connaught Place

When: September 26 & 27

Timing: 10am onwards

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#ArtAttack

What: I Am Warli – Artworks by Sanjay Parhad (Curator: Chhavi Jain)

Where: Main Art Gallery, Bikaner House, Pandara Road

When: September 25 to 28

Timing: 11am to 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

#Staged

What: Begum aur Baaghi (Director: Feisal Alkazi)

Where: Museo Camera Centre for the Photographic Arts, Shri Ganesh Mandir Marg, DLF Phase IV, Sector 28, Gurugram

When: September 26 & 27

Timing: 3pm & 7pm

Entry: www.district.in

Nearest Metro Station: Phase 1 (Rapid Metro)

#LitTalk

What: Delhi's Central Ridge: The Big Dismantling – Speaker: Pradip Krishen

Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar

When: September 26

Timing: 3pm to 5pm

Entry: 1,099 (Register here)

Nearest Metro Station: Malviya Nagar (Yellow Line)

#TuneIn

What: Hindustani Classical Musical Concert: In Memory of BR Deodhar & Pandita Dhondutai Kulkarni Ft. Aditi Biswas, Deepika Bhide Bhagwat & Pt Madhup Mudgal

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road

When: September 26

Timing: 5pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#DelhiTalkies

What: Rang Ras Rooh – Cultural Festival

Where: Baansera Park, Block A, Ganga Vihar, Sarai Kale Khan

When: September 26 & 27

Timing: 11am

Entry: 50 (Park entry)

Nearest Metro Station: Sarai Kale Khan - Nizamuddin (Pink Line)

#PlayDate

What: Workshop | Blindfolded Pottery

Where: The Silent Burr Coffee House, Ground Floor, F16/B, Block F, Hudson Lane, Vijay Nagar

When: September 26

Timing: 1pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: GTB Nagar (Yellow Line)

#JustForLaughs

What: Blunt Ft. Onkar Yadav

Where: The Laughter Foyer, 27-30, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram

When: September 26

Timing: 8pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Sector 42-43 (Rapid Metro)

#FleaSpree

What: Delhi Jewellery & Gem Fair 2026

Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan

When: September 25 to 28

Timing:

Entry: Register here

Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

#UpNext

What: Faridabad Namo Half Marathon – 5km, 10km & 21.1km Run

Where: Surajkund Mela Grounds, Surajkund Road, Faridabad

When: September 27

Timing: 6.15am

Entry: www.faridabadhalfmarathon.in

Nearest Metro Station: Tughlakabad (Violet Line)

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On September 26, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On September 26, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
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