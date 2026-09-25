HT City Delhi Junction: Catch It Live on September 26, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#DelhiTalkies
What: Delhi Art Weekend – Panel Discussions, Masterclass, Fireside Chats, Curated Retails & Vinyl Sessions Ft. Imran Khan, Zahan Kapoor, Kayan, Dibakar Banerjee, Ria Chopra, Kabir Mehta, and Tarun Tahiliani
Where: Travancore Palace New Delhi, 10A KG Marg, Connaught Place
When: September 26 & 27
Timing: 10am onwards
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#ArtAttack
What: I Am Warli – Artworks by Sanjay Parhad (Curator: Chhavi Jain)
Where: Main Art Gallery, Bikaner House, Pandara Road
When: September 25 to 28
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#Staged
What: Begum aur Baaghi (Director: Feisal Alkazi)
Where: Museo Camera Centre for the Photographic Arts, Shri Ganesh Mandir Marg, DLF Phase IV, Sector 28, Gurugram
When: September 26 & 27
Timing: 3pm & 7pm
Entry: www.district.in
Nearest Metro Station: Phase 1 (Rapid Metro)
#LitTalk
What: Delhi's Central Ridge: The Big Dismantling – Speaker: Pradip Krishen
Where: The Piano Man, Eldeco Centre, Block A, Shivalik Colony, Malviya Nagar
When: September 26
Timing: 3pm to 5pm
Entry: ₹1,099 (Register here)
Nearest Metro Station: Malviya Nagar (Yellow Line)
#TuneIn
What: Hindustani Classical Musical Concert: In Memory of BR Deodhar & Pandita Dhondutai Kulkarni Ft. Aditi Biswas, Deepika Bhide Bhagwat & Pt Madhup Mudgal
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40, Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: September 26
Timing: 5pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#DelhiTalkies
What: Rang Ras Rooh – Cultural Festival
Where: Baansera Park, Block A, Ganga Vihar, Sarai Kale Khan
When: September 26 & 27
Timing: 11am
Entry: ₹50 (Park entry)
Nearest Metro Station: Sarai Kale Khan - Nizamuddin (Pink Line)
#PlayDate
What: Workshop | Blindfolded Pottery
Where: The Silent Burr Coffee House, Ground Floor, F16/B, Block F, Hudson Lane, Vijay Nagar
When: September 26
Timing: 1pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: GTB Nagar (Yellow Line)
#JustForLaughs
What: Blunt Ft. Onkar Yadav
Where: The Laughter Foyer, 27-30, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram
When: September 26
Timing: 8pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Sector 42-43 (Rapid Metro)
#FleaSpree
What: Delhi Jewellery & Gem Fair 2026
Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan
When: September 25 to 28
Timing:
Entry: Register here
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#UpNext
What: Faridabad Namo Half Marathon – 5km, 10km & 21.1km Run
Where: Surajkund Mela Grounds, Surajkund Road, Faridabad
When: September 27
Timing: 6.15am
Entry: www.faridabadhalfmarathon.in
Nearest Metro Station: Tughlakabad (Violet Line)
For more, follow @htcity.delhijunction