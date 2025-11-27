HT City Delhi Junction: Catch It Live on 27 November 2025

#ArtAttack
What: Voyage of the Soul – Artworks by Remya Brijesh
Where: Kalamkaar Gallery, Bikaner House, Pandara Road
When: November 27 to December 3
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#StepUp
What: Nṛtya Laharī – Kuchipudi recital ft Vedya Spurthi Konda
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: November 27
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#CineCall
What: Kriti Film Club's Beyond Borders Feminist Film Festival
Where: Alliance Française, KK Birla Lane, Lodi Estate
When: November 27
Timing: 10.30am to 9pm
Entry: ₹60 (Register here)
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#LitTalk
What: Charismatic Chiaroscuro: Poetry and Art – Meena Chopra, Prof Sukrita Paul Kumar, Prof Sudeep Sen, Prof Malashri Lal
Where: Annexe Lecture Room II, India International Centre (IIC) Annexe, Lodi Estate
When: November 27
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#CineCall
What: Novembre Numérique (Digital November) 2025 | Alphaville (Director: Jean-Luc Godard)
Where: ML Bhartia Auditorium, Alliance Française, Lodi Estate
When: November 28
Timing: 2.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#TuneIn
What: An Die Musik (An Ode To Music) ft The Capital City Minstrels
Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House
When: November 27
Timing: 7.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#JustForLaughs
What: Kal Ki Chinta Nahi Karta ft Ravi Gupta
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: November 27
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)