    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 27 November 2025

    Thursday, November 27 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Nov 27, 2025 12:00 AM IST
    By HT Correspondent
    #ArtAttack

    What: Voyage of the Soul – Artworks by Remya Brijesh

    Gram it: It's the last day of India International Trade Fair 2025 at Bharat Mandapam, Pragati Maidan, today (November 27). So, have you explored and shopped to your heart's content? Here's how some visitors rushed here over the weekend, to satiate the shopaholic in them. (Photo: Arvind Yadav/HT)
    Where: Kalamkaar Gallery, Bikaner House, Pandara Road

    When: November 27 to December 3

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    #StepUp

    What: Nṛtya Laharī – Kuchipudi recital ft Vedya Spurthi Konda

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: November 27

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #CineCall

    What: Kriti Film Club's Beyond Borders Feminist Film Festival

    Where: Alliance Française, KK Birla Lane, Lodi Estate

    When: November 27

    Timing: 10.30am to 9pm

    Entry: 60 (Register here)

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #LitTalk

    What: Charismatic Chiaroscuro: Poetry and Art – Meena Chopra, Prof Sukrita Paul Kumar, Prof Sudeep Sen, Prof Malashri Lal

    Where: Annexe Lecture Room II, India International Centre (IIC) Annexe, Lodi Estate

    When: November 27

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #CineCall

    What: Novembre Numérique (Digital November) 2025 | Alphaville (Director: Jean-Luc Godard)

    Where: ML Bhartia Auditorium, Alliance Française, Lodi Estate

    When: November 28

    Timing: 2.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #TuneIn

    What: An Die Musik (An Ode To Music) ft The Capital City Minstrels

    Where: Kamani Auditorium, 1 Copernicus Marg, Mandi House

    When: November 27

    Timing: 7.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    #JustForLaughs

    What: Kal Ki Chinta Nahi Karta ft Ravi Gupta

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: November 27

    Timing: 9.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    recommendedIcon
