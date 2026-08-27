HT City Delhi Junction: Catch It Live on August 28, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

#StepUp
What: Parijatham – Vilasini Natyam Ft. Swapnasundari & Sarve Jana Sukhino Bhavanthu – Agama Bharatam Ft. Ganesa Natyalaya
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: August 28
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#PlayDate
What: Workshop | Japanese Kintsugi – Heal With Gold
Where: Costa Coffee, 29 Khan Market
When: August 28
Timing: 3pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#StepUp
What: Parampara To Pratibha
Where: Godavari Auditorium, Andhra Association, Lodhi Road
When: August 28 to 30
Timing: 5.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Sation: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: The Power of Oblivion – Artworks by Durgesh Birthare
Where: Shridharani Gallery, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House
When: August 26 to September 1
Timing: 11am to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)
#JustForLaughs
What: Love, Death & Ketchup Ft. Varun Grover
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: August 28
Timing: 6pm & 8.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
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