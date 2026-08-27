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HT City Delhi Junction: Catch It Live on August 28, 2026 in Delhi, Noida and Gurugram

Friday, August 28 promises loads if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. But before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

Published on: Aug 27, 2026, 23:12:03 IST
By HT Correspondent
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#StepUp

What: Parijatham – Vilasini Natyam Ft. Swapnasundari & Sarve Jana Sukhino Bhavanthu – Agama Bharatam Ft. Ganesa Natyalaya

Gram it: Rakhi shopping done? Here's how some Delhiites visited Sarojini Nagar market to buy rakhi for Raksha Bandhan as shops stocked on a huge variety from traditional to trendy designs. (Photo: ANI )
Gram it: Rakhi shopping done? Here's how some Delhiites visited Sarojini Nagar market to buy rakhi for Raksha Bandhan as shops stocked on a huge variety from traditional to trendy designs. (Photo: ANI )

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

When: August 28

Timing: 7pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

#PlayDate

What: Workshop | Japanese Kintsugi – Heal With Gold

Where: Costa Coffee, 29 Khan Market

When: August 28

Timing: 3pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

#StepUp

What: Parampara To Pratibha

Where: Godavari Auditorium, Andhra Association, Lodhi Road

When: August 28 to 30

Timing: 5.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Sation: JLN Stadium (Violet Line)

#ArtAttack

What: The Power of Oblivion – Artworks by Durgesh Birthare

Where: Shridharani Gallery, Triveni Kala Sangam, 205 Tansen Marg, Mandi House

When: August 26 to September 1

Timing: 11am to 8pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

#JustForLaughs

What: Love, Death & Ketchup Ft. Varun Grover

Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

When: August 28

Timing: 6pm & 8.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

For more, follow @htcity.delhijunction

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Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On August 28, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On August 28, 2026 In Delhi, Noida And Gurugram
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