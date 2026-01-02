Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 2 in Delhi, Noida and Gurugram

    Friday, January 2 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Jan 02, 2026 10:11 AM IST
    By HT Correspondent
    #TuneIn

    What: Delhi Shabdotsav 2026 | Harshdeep Kaur Live

    Gram it: Delhiites rang in the New Year by keeping close to their spiritual side. Here's a glimpse of how several devotees visited Gurdwara Bangla Sahib on January 1. Similar long queues were witnessed at other popular religious spots across NCR. (Photo: Vipin Kumar/ANI)
    Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle

    When: December 2

    Timing: 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)

    #StepUp

    What: Nritya Samarpan ft Komal Biswal (Kathak), Bhawna Gill (Kuchipudi), Maasana Kshetrimayum (Manipuri), Ankita Kumari (Odissi), Neha Shukla (Bharatanatyam), Basanto Godsaroa (Mayurbhanj Chhau)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: January 2

    Timing: 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #ArtAttack

    What: Travelling Sketch: Beyond Us, Between Us

    Where: Korean Cultural Centre India, A-25, Ring Road, Lajpat Nagar-IV

    When: 11 December 2025 to 28 February 2026

    Timing: 9am to 6pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Moolchand (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: Prime Time Comedy ft Shreya Priyam & Pavitra Shetty

    Where: The Laughter Foyer, 27-30, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram

    When: January 2

    Timing: 7.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Sector 42-43 (Rapid Metro)

    #FleaSpree

    What: National Silk Expo

    Where: Constitution Club of India, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, Sansad Marg

    When: December 30 to January 6

    Timing: 11am to 9pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Patel Chowk (Violet Line)

    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On January 2 In Delhi, Noida And Gurugram
