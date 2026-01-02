HT City Delhi Junction: Catch It Live on January 2 in Delhi, Noida and Gurugram

#TuneIn
What: Delhi Shabdotsav 2026 | Harshdeep Kaur Live
Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle
When: December 2
Timing: 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Supreme Court (Blue Line)
#StepUp
What: Nritya Samarpan ft Komal Biswal (Kathak), Bhawna Gill (Kuchipudi), Maasana Kshetrimayum (Manipuri), Ankita Kumari (Odissi), Neha Shukla (Bharatanatyam), Basanto Godsaroa (Mayurbhanj Chhau)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: January 2
Timing: 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#ArtAttack
What: Travelling Sketch: Beyond Us, Between Us
Where: Korean Cultural Centre India, A-25, Ring Road, Lajpat Nagar-IV
When: 11 December 2025 to 28 February 2026
Timing: 9am to 6pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Moolchand (Violet Line)
#JustForLaughs
What: Prime Time Comedy ft Shreya Priyam & Pavitra Shetty
Where: The Laughter Foyer, 27-30, Golf Course Road, Sector 43, Gurugram
When: January 2
Timing: 7.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Sector 42-43 (Rapid Metro)
#FleaSpree
What: National Silk Expo
Where: Constitution Club of India, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, Sansad Marg
When: December 30 to January 6
Timing: 11am to 9pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Patel Chowk (Violet Line)