    Weekend Planner (Dec 27-Dec 28): Delhi-NCR residents, you must check this out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City’s Weekend Planner for December 27 and 28!

    Published on: Dec 25, 2025 2:51 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    Saturday-Sunday

    Where: In theatres

    From Kartik Aaryan and Ananya Panday's Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri to NSD Winter Theatre Festival 2025 this week has a lot to offer. Check out HT City's Weekend Planner before you plan you Saturday (December 27) and Sunday (December 28)
    From Kartik Aaryan and Ananya Panday's Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri to NSD Winter Theatre Festival 2025 this week has a lot to offer. Check out HT City's Weekend Planner before you plan you Saturday (December 27) and Sunday (December 28)

    Time: All day

    Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri

    Cast: Kartik Aaryan, Ananya Panday, Neena Gupta

    Anaconda

    Cast: Jack Black, Steve Zahn, Paul Rudd

    BITE STOP

    Saturday-Sunday

    Festive Menu

    Where: Novy, HQ27, The Headquarters, 8, Sector 27, Gurugram

    Time: 1pm to 11.30pm

    Holiday Season

    Where: Kamei, Eldeco Centre, Saket

    Time: 12.30pm to 4pm & 7pm to Midnight

    PLAY DATE

    Saturday-Sunday

    NSD Winter Theatre Festival 2025

    Where: NCUI Auditorium & Convention Centre

    Time: 6.30pm

    The Bazaar

    Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

    Time: 8.30am to 1.30pm

    Saturday

    Dawat-e-Ishq

    Where: Akshara Theatre, 11-B, Baba Kharag Singh Marg

    Time: 6.30pm

    Sunday

    Ek Mulaqat

    Where: Kamani Auditorium, Mandi House

    Time: 4pm & 6.30pm

    GROOVE IT

    Saturday

    Sunburn Arena ft ARGY

    Where: A Dot by GNH, Ambience Golf Drive, Gurugram

    Time: 6pm

    Sufiana Noor ft Jyoti Nooran

    Where: Kedarnath Sahni Auditorium, Press Enclave, Ajmeri Gate

    Time: 7pm

    Sunday

    SVARA: Bhakti Jam Night ft Vraja Beats Rock Band

    Where: The Immersion Room, E5, Sector 26A, Gurugram

    Time: 6pm

    POWER HOUR

    Saturday

    Basketball Sessions

    Where: BGS International Public School, Sector 5, Dwarka

    Time: 4.30pm

    For more, follow HT City Delhi Junction

