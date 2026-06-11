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    Weekend Planner (June 13-14): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for June 13 (Saturday) and June 14 (Sunday).

    Published on: Jun 11, 2026 3:28 PM IST
    By HT Correspondent
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    FLICK FIX

    Among the several films releasing on Indian screens this week is filmmaker Imtiaz Ali’s Main Vaapas Aaunga featuring actors Vedang Raina, Sharvari and Diljit Dosanjh.
    Among the several films releasing on Indian screens this week is filmmaker Imtiaz Ali’s Main Vaapas Aaunga featuring actors Vedang Raina, Sharvari and Diljit Dosanjh.

    Where: In theatres

    Time: All day

    Actor Diljit Dosanjh in a scene from the film Main Vaapas Aaunga .
    Actor Diljit Dosanjh in a scene from the film Main Vaapas Aaunga .

    Main Vaapas Aaunga

    Cast: Diljit Dosanjh, Vedang Raina, Sharvari

    Bharat Bhhagya Viddhaata

    Cast: Kangana Ranaut, Girija Oak, Smita Tambe

    Governor: The Silent Saviour

    Cast: Manoj Bajpayee, Adah Sharma, Madhoo

    The Narmada Story

    Cast: Simala Prasad, Anjali Patil

    Heer Sara

    Cast: Patralekhaa, Maanvi Gagroo

    Disclosure Day

    Cast: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

    Backrooms

    Cast: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve

    Haunted 3D: Echoes of the Past

    Cast: Mimoh Chakraborty, Gaurav Bajpai, Praneet Bhatt

    BITE STOP

    SATURDAY-SUNDAY

    Lebanese Delights

    Where: Pullman New Delhi, Aerocity

    Time: 7pm to 11pm

    Cyprus On A Plate by Coração Do Vale

    Where: Roseate House, Aerocity

    Time: 7.30pm to 11pm

    PLAY DATE

    SATURDAY-SUNDAY

    Samudra Manthan

    Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama, Mandi House

    Time: 7pm

    SUNDAY

    Meri Filmi Yatra - Balraj Sahni

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7.30pm

    NT Live Broadcast of All My Sons

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 3pm

    I Am Worth It Ft. Rajat Sood

    Where: Hideout Comedy Club, 1 Anupam Complex, Saket

    Time: 6pm

    GROOVE IT

    SATURDAY

    Parikrama — Three And A Half Decades. Zero Compromises

    Where: The Piano Man New Delhi, Eldeco Centre

    Time: 8.30pm

    SATURDAY

    Sunset Baithak Ft. Been Jogi Group Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

    Time: 6pm

    Swiftie Festival

    Where: Bira 91 Taproom, CyberHub, Gurugram

    Time: 4pm

    SUNDAY

    Nizami Brothers IGT Live

    Where: Studio XO, BPTP Capital City, Plot No 2, Sector 94, Noida

    Time: 9pm

    POWER HOUR  

    SATURDAY  The Gati Club - India Gate Run

    Where: Galleria Market, Gurugram

    Time: 3.30am

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    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (June 13-14): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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