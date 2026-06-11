Weekend Planner (June 13-14): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Main Vaapas Aaunga
Cast: Diljit Dosanjh, Vedang Raina, Sharvari
Bharat Bhhagya Viddhaata
Cast: Kangana Ranaut, Girija Oak, Smita Tambe
Governor: The Silent Saviour
Cast: Manoj Bajpayee, Adah Sharma, Madhoo
The Narmada Story
Cast: Simala Prasad, Anjali Patil
Heer Sara
Cast: Patralekhaa, Maanvi Gagroo
Disclosure Day
Cast: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth
Backrooms
Cast: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve
Haunted 3D: Echoes of the Past
Cast: Mimoh Chakraborty, Gaurav Bajpai, Praneet Bhatt
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Lebanese Delights
Where: Pullman New Delhi, Aerocity
Time: 7pm to 11pm
Cyprus On A Plate by Coração Do Vale
Where: Roseate House, Aerocity
Time: 7.30pm to 11pm
PLAY DATE
SATURDAY-SUNDAY
Samudra Manthan
Where: Abhimanch Auditorium, National School of Drama, Mandi House
Time: 7pm
SUNDAY
Meri Filmi Yatra - Balraj Sahni
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
NT Live Broadcast of All My Sons
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 3pm
I Am Worth It Ft. Rajat Sood
Where: Hideout Comedy Club, 1 Anupam Complex, Saket
Time: 6pm
GROOVE IT
SATURDAY
Parikrama — Three And A Half Decades. Zero Compromises
Where: The Piano Man New Delhi, Eldeco Centre
Time: 8.30pm
SATURDAY
Sunset Baithak Ft. Been Jogi Group Where: Sunder Nursery, Nizamuddin
Time: 6pm
Swiftie Festival
Where: Bira 91 Taproom, CyberHub, Gurugram
Time: 4pm
SUNDAY
Nizami Brothers IGT Live
Where: Studio XO, BPTP Capital City, Plot No 2, Sector 94, Noida
Time: 9pm
POWER HOUR
SATURDAY The Gati Club - India Gate Run
Where: Galleria Market, Gurugram
Time: 3.30am
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