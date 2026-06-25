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    Weekend Planner (June 27-28): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for June 27(Saturday) and June 28(Sunday).

    Published on: Jun 25, 2026 3:16 PM IST
    By HT Correspondent
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    FLICK FIX

    At the theatres this week, watch Welcome to the Jungle featuring actors Akshay Kumar, Suniel Shetty, Disha Patani, Jacqueline Fernandez
    At the theatres this week, watch Welcome to the Jungle featuring actors Akshay Kumar, Suniel Shetty, Disha Patani, Jacqueline Fernandez

    SATURDAY-SUNDAY

    Where: In theatres

    Time: All day

    Welcome To The Jungle

    Cast: Akshay Kumar, Suniel Shetty, Disha Patani, Jacqueline Fernandez, Arshad Warsi, Jackie Shroff, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Lara Dutta, Farida Jalal, Johnny Lever, Shreyas Talpade, Tusshar Kapoor, Rajpal Yadav, Krishna Abhishek, Kiku Sharda, Daler Mehendi, Mika Singh, Aftab Shivdasani, Mukesh Tiwari, Yashpal Yadav, Kiran Kumar,

    Supergirl

    Cast: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley

    BITE STOP

    SATURDAY-SUNDAY

    Hi-tea

    Where: Arts Room, G-11F, G-11R & G-12R, Eldeco Centre, Malviya Nagar

    Time: 3.30pm to 6.30pm

    SUNDAY

    Exaaj – An Assamese Lunch

    Where: Sidecar, M Block Market, Greater Kailash II

    Time: 12.30pm to 4pm

    PLAY DATE

    SATURDAY-SUNDAY

    Tripura Global Pineapple Festival 2026

    Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle

    Time: 11am to 7pm

    SATURDAY

    Blue Pulse

    Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre, Lodhi Road

    Time: 6.30pm

    Appurv Gupta Live

    Where: The Central Club of Comedy, Sector 5, Dwarka

    Time: 6pm

    GROOVE IT 

    SATURDAY

    Mansa Jimmy Live

    Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate

    Time: 7pm

    Abhangawari Ft. Rahul Deshpande

    Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan

    Time: 8pm

    SUNDAY

    Dil Da Mamla Ft. Gurdas Maan

    Where: Plenary Hall, Bharat Mandapam, Pragati Maidan

    Time: 7pm

    Cassettes and CDs Nostalgia Ft. Avinash Gupta

    Where: X Live, Global Foyer Mall, Sector 43, Gurugram

    Time: 9pm

    POWER HOUR  

    SATURDAY-SUNDAY

    Get Set Shoot

    Where: Gun For Glory Shooting Academy, Indira Gandhi Indoor Stadium, ITO

    Time: 10am to 5pm

    For more, follow HT City Delhi Junction

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    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (June 27-28): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
    Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (June 27-28): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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