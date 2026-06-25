Weekend Planner (June 27-28): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Welcome To The Jungle
Cast: Akshay Kumar, Suniel Shetty, Disha Patani, Jacqueline Fernandez, Arshad Warsi, Jackie Shroff, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Lara Dutta, Farida Jalal, Johnny Lever, Shreyas Talpade, Tusshar Kapoor, Rajpal Yadav, Krishna Abhishek, Kiku Sharda, Daler Mehendi, Mika Singh, Aftab Shivdasani, Mukesh Tiwari, Yashpal Yadav, Kiran Kumar,
Supergirl
Cast: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Hi-tea
Where: Arts Room, G-11F, G-11R & G-12R, Eldeco Centre, Malviya Nagar
Time: 3.30pm to 6.30pm
SUNDAY
Exaaj – An Assamese Lunch
Where: Sidecar, M Block Market, Greater Kailash II
Time: 12.30pm to 4pm
PLAY DATE
SATURDAY-SUNDAY
Tripura Global Pineapple Festival 2026
Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle
Time: 11am to 7pm
SATURDAY
Blue Pulse
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre, Lodhi Road
Time: 6.30pm
Appurv Gupta Live
Where: The Central Club of Comedy, Sector 5, Dwarka
Time: 6pm
GROOVE IT
SATURDAY
Mansa Jimmy Live
Where: Talkatora Indoor Stadium, President’s Estate
Time: 7pm
Abhangawari Ft. Rahul Deshpande
Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan
Time: 8pm
SUNDAY
Dil Da Mamla Ft. Gurdas Maan
Where: Plenary Hall, Bharat Mandapam, Pragati Maidan
Time: 7pm
Cassettes and CDs Nostalgia Ft. Avinash Gupta
Where: X Live, Global Foyer Mall, Sector 43, Gurugram
Time: 9pm
POWER HOUR
SATURDAY-SUNDAY
Get Set Shoot
Where: Gun For Glory Shooting Academy, Indira Gandhi Indoor Stadium, ITO
Time: 10am to 5pm
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