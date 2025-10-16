Nitish Kumar's JDU releases final Bihar election list, names 44 candidates

Bihar Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) released its final list of candidates on Thursday, naming 44 more candidates. The party, part of the ruling NDA alliance in Bihar, is contesting on 101 seats, same as the BJP.
The first JDU list of 57 candidates was released on Wednesday, after days of discussions within the party leadership over seat distribution as part of the NDA alliance.
Here are some names from the list of 44 candidates released today:
Constituency
Candidate Name
Valmikinagar
Dhirendra Pratap Singh
Sikata
Samriddha Verma
Nirkatiya
Vishal Sah
Kesariya
Shalini Mishra
Shivhar
Shweta Gupta
Sursand
Nagendra Raut
Runni Saidpur
Pankaj Mishra
Harlakhi
Sudhanshu Shekhar
Babubarhi
Meena Kamat
Thakurganj
Gopal Agarwal
Amarpur
Jayant Raj
Nabinagar
Chetan Anand
Rafiganj
Pramod Kumar Singh
Belaganj
Manorama Devi
Nawada
Vibha Devi
Jhajja
Damodar Rawat
Chakai
Sumit Kumar Singh
Dhauriya
Manish Kumar
Belhar
Manoj Yadav
Chainpur
Jama Khan
Kargahar
Vashisht Singh
Karakat
Mahabali Singh
Nokha
Nagendra Chandrwanshi
Kurtha
Pappu Kumar Verma
Jehanabad
Chandreshwar Chandravanshi
Ghosi
Rituraj Kumar
Amaur
Saba Zafar
Rupauli
Kaladhar Mandal
Dhamdaha
Leshi Singh
Kadwa
Dulalchandra Goswami
Manihari
Shambhu Suman
Barari
Vijay Singh Nishad
Gopalpur
Bulp Mandal
Sultanganj
Lalit Narayan Mandal
Kahalgaon
Shubhanand Mukesh
Fulparas
Sheena Mandal
Laukha
Satish Sah
Nimali
Anirudh Prasad Yadav
Pipra
Ram Vilas Kaamat
Supaul
Vijendra Prasad Yadav
Triveniganj
Sonam Rani Sardar
Raniganj
Achmit Rishi Dev
Araria
Shagufta Azeem
Jokihat
Janab Manzar Alam
Apart from the names mentioned above, the JDU fieled Gopal Agarwal from Thakurganj, Saba Zafar from Amour, Kaladhar Mandal from Rupauli, Shubhanand Mukesh from Kahalgaon, Vijay Singh Nishad from Barari, Lalit Narayan Mandal from Sultaganj and Pappu Kumar Verma from Kurtha, among others.
According to the NDA's seat-sharing plan, the JDU and BJP will field candidates on 101 seats each, Chirag Paswan-led Lok Janshakti Party will field its candidates on 29 seats, and Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha and Union minister Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (Secular) will field their candidates on six seats each.
Elections will take place in two phases in Bihar next month - November 6 and 11, and results would be announced on November 14.