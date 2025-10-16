Nitish Kumar's JDU releases final Bihar election list, names 44 candidates

Apart from the names mentioned above, the JDU fieled Gopal Agarwal from Thakurganj, Saba Zafar from Amour, Kaladhar Mandal from Rupauli, Shubhanand Mukesh from Kahalgaon, Vijay Singh Nishad from Barari, Lalit Narayan Mandal from Sultaganj and Pappu Kumar Verma from Kurtha, among others.

According to the NDA's seat-sharing plan, the JDU and BJP will field candidates on 101 seats each, Chirag Paswan-led Lok Janshakti Party will field its candidates on 29 seats, and Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha and Union minister Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (Secular) will field their candidates on six seats each.

Elections will take place in two phases in Bihar next month - November 6 and 11, and results would be announced on November 14.