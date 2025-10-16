Edit Profile
    Nitish Kumar's JDU releases final Bihar election list, names 44 candidates

    The first JDU list of 57 candidates was released on Wednesday, after days of discussions within the party leadership over seat distribution.

    Updated on: Oct 16, 2025 11:59 AM IST
    By HT News Desk
    Bihar Chief Minister Nitish Kumar's Janata Dal (United) released its final list of candidates on Thursday, naming 44 more candidates. The party, part of the ruling NDA alliance in Bihar, is contesting on 101 seats, same as the BJP.

    JDU supporters wearing Nitish's masks holding dummy of Electronic Voting Machines (EVMs) ahead of Bihar Assembly Election 2025.
    The first JDU list of 57 candidates was released on Wednesday, after days of discussions within the party leadership over seat distribution as part of the NDA alliance.

    Here are some names from the list of 44 candidates released today:

    ConstituencyCandidate Name
      
    ValmikinagarDhirendra Pratap Singh
    SikataSamriddha Verma
    NirkatiyaVishal Sah
    KesariyaShalini Mishra
    ShivharShweta Gupta
    SursandNagendra Raut
    Runni SaidpurPankaj Mishra
    Harlakhi Sudhanshu Shekhar
    BabubarhiMeena Kamat
    ThakurganjGopal Agarwal
    AmarpurJayant Raj
    Nabinagar Chetan Anand
    Rafiganj Pramod Kumar Singh
    BelaganjManorama Devi
    Nawada Vibha Devi
    Jhajja Damodar Rawat
    Chakai Sumit Kumar Singh
    DhauriyaManish Kumar
    BelharManoj Yadav
    ChainpurJama Khan
    KargaharVashisht Singh
    KarakatMahabali Singh
    NokhaNagendra Chandrwanshi
    Kurtha Pappu Kumar Verma
    Jehanabad Chandreshwar Chandravanshi
    Ghosi Rituraj Kumar
    AmaurSaba Zafar
    Rupauli Kaladhar Mandal
    DhamdahaLeshi Singh
    KadwaDulalchandra Goswami
    ManihariShambhu Suman
    BarariVijay Singh Nishad
    GopalpurBulp Mandal
    SultanganjLalit Narayan Mandal
    KahalgaonShubhanand Mukesh
    FulparasSheena Mandal
    LaukhaSatish Sah
    NimaliAnirudh Prasad Yadav
    PipraRam Vilas Kaamat
    Supaul Vijendra Prasad Yadav
    TriveniganjSonam Rani Sardar
    RaniganjAchmit Rishi Dev
    ArariaShagufta Azeem
    JokihatJanab Manzar Alam

     

    Apart from the names mentioned above, the JDU fieled Gopal Agarwal from Thakurganj, Saba Zafar from Amour, Kaladhar Mandal from Rupauli, Shubhanand Mukesh from Kahalgaon, Vijay Singh Nishad from Barari, Lalit Narayan Mandal from Sultaganj and Pappu Kumar Verma from Kurtha, among others.

    According to the NDA's seat-sharing plan, the JDU and BJP will field candidates on 101 seats each, Chirag Paswan-led Lok Janshakti Party will field its candidates on 29 seats, and Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha and Union minister Jitan Ram Manjhi-led Hindustani Awam Morcha (Secular) will field their candidates on six seats each.

    Elections will take place in two phases in Bihar next month - November 6 and 11, and results would be announced on November 14.

