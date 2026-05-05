Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    West Bengal election results: Full list of winners from BJP, TMC and Congress

    With this stunning win, Narendra Modi is now the only sitting Prime Minister who has won in Bengal since Jawaharlal Nehru.

    Updated on: May 05, 2026 10:06 AM IST
    By HT News Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    The Bharatiya Janata Party recorded a stunning victory in West Bengal in the assembly polls held in April, coming to power for the first time in the state. According to the results declared on May 4, the BJP won in 206 out of the total 294 assembly constituencies, achieving a landslide victory in the state.

    BJP's Suvendu Adhikari defeated Mamata Banerjee in Bhabanipur. He also won in Nandigram. (ANI)
    BJP's Suvendu Adhikari defeated Mamata Banerjee in Bhabanipur. He also won in Nandigram. (ANI)

    With this stunning win, Narendra Modi is now the only sitting Prime Minister who has won in Bengal since Jawaharlal Nehru.

    The state saw several key contests, one of the most important ones being between chief minister Mamata Banerjee and leader of opposition in Bengal Suvendu Adhikari, with the latter defeating Mamata in her bastion Bhabanipur. Adhikari also won in Nandigram against TMC's Pabitra Kar.

    Here is the full list of West Bengal winners-

    AlipurduarsPARITOSH DASBharatiya Janata PartyWON
    AmdangaMOHAMMAD KASEM SIDDIQUEAll India Trinamool CongressWON
    AmtaAMIT SAMANTABharatiya Janata PartyWON
    ArambagBAG HEMANTABharatiya Janata PartyWON
    Asansol DakshinAGNIMITRA PAULBharatiya Janata PartyWON
    Asansol UttarKRISHNENDU MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
    AshoknagarDR. SUMAY HIRABharatiya Janata PartyWON
    AusgramKALITA MAJIBharatiya Janata PartyWON
    BaduriaBURHANUL MUKADDIM (LITON)All India Trinamool CongressWON
    BagdaSOMA THAKURBharatiya Janata PartyWON
    BaghmundiRAHIDAS MAHATOBharatiya Janata PartyWON
    BagnanARUNAVA SENAll India Trinamool CongressWON
    BaharampurSUBRATA MAITRA (KANCHAN)Bharatiya Janata PartyWON
    BaisnabnagarRAJU KARMAKARBharatiya Janata PartyWON
    BalagarhSUMANA SARKARBharatiya Janata PartyWON
    BalarampurJALADHAR MAHATOBharatiya Janata PartyWON
    BallySANJAY KUMAR SINGHBharatiya Janata PartyWON
    BallygungeSOBHANDEB CHATTOPADHYAYAll India Trinamool CongressWON
    BalurghatBIDYUT KUMAR ROYBharatiya Janata PartyWON
    BandwanLABSEN BASKEYBharatiya Janata PartyWON
    Bangaon DakshinSWAPAN MAJUMDERBharatiya Janata PartyWON
    Bangaon UttarASHOK KIRTANIABharatiya Janata PartyWON
    BankuraNILADRI SEKHAR DANABharatiya Janata PartyWON
    BarabaniARIJIT ROYBharatiya Janata PartyWON
    BaranagarSAJAL GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    BarasatSANKAR CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
    Bardhaman DakshinMOUMITA BISWAS MISRABharatiya Janata PartyWON
    Bardhaman UttarSANJOY DASBharatiya Janata PartyWON
    BarjoraBILLESWAR SINHABharatiya Janata PartyWON
    BarrackpurKAUSTUV BAGCHIBharatiya Janata PartyWON
    Baruipur PaschimBIMAN BANERJEEAll India Trinamool CongressWON
    Baruipur PurbaBIVAS SARDARAll India Trinamool CongressWON
    BasantiNILIMA MISTRY BISHALAll India Trinamool CongressWON
    Basirhat DakshinSURAJIT MITRA (BADAL)All India Trinamool CongressWON
    Basirhat UttarMD. TAUSEFFUR RAHMANAll India Trinamool CongressWON
    Behala PaschimDR. INDRANIL KHANBharatiya Janata PartyWON
    Behala PurbaSANKAR SIKDERBharatiya Janata PartyWON
    BeldangaBHARAT KUMAR JHAWARBharatiya Janata PartyWON
    BeleghataKUNAL KUMAR GHOSHAll India Trinamool CongressWON
    BhabanipurADHIKARI SUVENDUBharatiya Janata PartyWON
    BhagabanpurSANTANU PRAMANIKBharatiya Janata PartyWON
    BhagawangolaREYAT HOSSAIN SARKARAll India Trinamool CongressWON
    BhangarMD NAWSAD SIDDIQUEAll India Secular FrontWON
    BharatpurMUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN)All India Trinamool CongressWON
    BhatarKARFA SOUMENBharatiya Janata PartyWON
    BhatparaPAWAN KUMAR SINGHBharatiya Janata PartyWON
    BidhannagarSHARADWAT MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
    BijpurSUDIPTA DASBharatiya Janata PartyWON
    BinpurDR. PRANAT TUDUBharatiya Janata PartyWON
    BishnupurSHUKLA CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
    BishnupurDILIP MONDALAll India Trinamool CongressWON
    BolpurCHANDRANATH SINHAAll India Trinamool CongressWON
    Budge BudgeASHOK KUMAR DEBAll India Trinamool CongressWON
    BurwanSUKHEN KUMAR BAGDIBharatiya Janata PartyWON
    Canning PaschimPARESH RAM DASAll India Trinamool CongressWON
    Canning PurbaPRALOY MUKHERJEEAll India Trinamool CongressWON
    ChakdahaBANKIM CHANDRA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    ChakuliaAZAD MINHAJUL ARFINAll India Trinamool CongressWON
    ChampdaniDILIP SINGHBharatiya Janata PartyWON
    ChanchalPRASUN BANERJEEAll India Trinamool CongressWON
    ChandannagarDEEPANJAN KUMAR GUHABharatiya Janata PartyWON
    ChandipurPIJUSH KANTI DASBharatiya Janata PartyWON
    ChanditalaSWATI KHANDOKERAll India Trinamool CongressWON
    ChandrakonaSUKANTA DOLUIBharatiya Janata PartyWON
    ChapraJEBER SEKHAll India Trinamool CongressWON
    ChhatnaSATYANARAYAN MUKHOPADHYAYBharatiya Janata PartyWON
    ChopraHAMIDUL RAHAMANAll India Trinamool CongressWON
    ChowrangeeBANDYOPADHYAY NAYNAAll India Trinamool CongressWON
    ChunchuraSUBIR NAGBharatiya Janata PartyWON
    Coochbehar DakshinRATHINDRA BOSEBharatiya Janata PartyWON
    Coochbehar UttarSUKUMAR RAYBharatiya Janata PartyWON
    Dabgram-FulbariSIKHA CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
    DantanAJIT KUMAR JANABharatiya Janata PartyWON
    DarjeelingNOMAN RAIBharatiya Janata PartyWON
    DaspurTAPAN KUMAR DUTTABharatiya Janata PartyWON
    DebraSUBHASHIS OMBharatiya Janata PartyWON
    DegangaANISUR RAHAMAN BIDESHAll India Trinamool CongressWON
    DhanekhaliASIMA PATRAAll India Trinamool CongressWON
    DhupguriNARESH ROYBharatiya Janata PartyWON
    Diamond HarbourPANNA LAL HALDERAll India Trinamool CongressWON
    DinhataAJAY RAYBharatiya Janata PartyWON
    DomjurTAPAS MAITYAll India Trinamool CongressWON
    DomkalMD. MOSTAFIJUR RAHAMANCommunist Party of India (Marxist)WON
    DubrajpurANUP KUMAR SAHABharatiya Janata PartyWON
    Dum DumARIJIT BAKSHIBharatiya Janata PartyWON
    Dum Dum UttarSOURAV SIKDARBharatiya Janata PartyWON
    Durgapur PaschimLAKSHMAN CHANDRA GHORUIBharatiya Janata PartyWON
    Durgapur PurbaCHANDRA SEKHAR BANERJEEBharatiya Janata PartyWON
    EgraADHIKARI DIBYENDUBharatiya Janata PartyWON
    English BazarAMLAN BHADURI (BURO)Bharatiya Janata PartyWON
    EntallySANDIPAN SAHAAll India Trinamool CongressWON
    FalakataDIPAK BARMANBharatiya Janata PartyWON
    FarakkaMOTAB SHAIKHIndian National CongressWON
    GaighataSUBRATA THAKURBharatiya Janata PartyWON
    GalsiRAJU PATRABharatiya Janata PartyWON
    GangarampurSATYENDRA NATH ROYBharatiya Janata PartyWON
    GarbetaPRADIP LODHABharatiya Janata PartyWON
    GazoleCHINMOY DEB BARMANBharatiya Janata PartyWON
    GhatalSITAL KAPATBharatiya Janata PartyWON
    GoalpokharMD GHULAM RABBANIAll India Trinamool CongressWON
    GoghatPRASANTA DIGARBharatiya Janata PartyWON
    GopiballavpurRAJESH MAHATABharatiya Janata PartyWON
    GosabaBIKARNA NASKARBharatiya Janata PartyWON
    HabibpurJOYEL MURMUBharatiya Janata PartyWON
    HabraDEBDAS MONDALBharatiya Janata PartyWON
    HaldiaPRADIP KUMAR BIJALIBharatiya Janata PartyWON
    HansanFAYEZUL HAQUE (KAJAL SK)All India Trinamool CongressWON
    HariharparaNIAMOT SHEIKHAll India Trinamool CongressWON
    HaringhataASIM KUMAR SARKARBharatiya Janata PartyWON
    HaripalMADHUMITA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    HarirampurBIPLAB MITRAAll India Trinamool CongressWON
    HarischandrapurMD. MATIBUR RAHAMANAll India Trinamool CongressWON
    HaroaABDUL MATIN MUHAMMADAll India Trinamool CongressWON
    HemtabadHARIPADA BARMANBharatiya Janata PartyWON
    HingalganjREKHA PATRABharatiya Janata PartyWON
    Howrah DakshinNANDITA CHOWDHURYAll India Trinamool CongressWON
    Howrah MadhyaARUP ROYAll India Trinamool CongressWON
    Howrah UttarUMESH RAIBharatiya Janata PartyWON
    IndusNIRMAL KUMAR DHARABharatiya Janata PartyWON
    IslampurAGARWAL KANAIA LALAll India Trinamool CongressWON
    ItaharMOSARAF HUSSENAll India Trinamool CongressWON
    JadavpurSARBORI MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
    JagatballavpurANUPAM GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    JagatdalDR. RAJESH KUMARBharatiya Janata PartyWON
    JalangiBABAR ALIAll India Trinamool CongressWON
    JalpaiguriANANTA DEB ADHIKARYBharatiya Janata PartyWON
    JamalpurARUN HALDERBharatiya Janata PartyWON
    JamuriaDR. BIJAN MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
    JangiparaPROSENJIT BAGBharatiya Janata PartyWON
    JangipurCHITTA MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
    JaynagarBISWANATH DASAll India Trinamool CongressWON
    JhargramLAKSHMI KANTA SAUBharatiya Janata PartyWON
    JorasankoVIJAY OJHABharatiya Janata PartyWON
    JoypurBISWAJIT MAHATOBharatiya Janata PartyWON
    KakdwipDIPANKAR JANABharatiya Janata PartyWON
    KalchiniBISHAL LAMABharatiya Janata PartyWON
    KaliaganjUTPAL BRAHMACHAROBharatiya Janata PartyWON
    KaliganjALIFA AHMEDAll India Trinamool CongressWON
    KalimpongBHARAT KUMAR CHETRIBharatiya Janata PartyWON
    KalnaSIDDHARTHA MAJUMDARBharatiya Janata PartyWON
    KalyaniANUPAM BISWASBharatiya Janata PartyWON
    KamarhatiMADAN MITRAAll India Trinamool CongressWON
    KandiGARGI DAS GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    Kanthi DakshinARUP KUMAR DASBharatiya Janata PartyWON
    Kanthi UttarSUMITA SINHABharatiya Janata PartyWON
    KarandighiBIRAJ BISWASBharatiya Janata PartyWON
    KarimpurSAMARENDRANATH GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    KasbaAHMED JAVED KHANAll India Trinamool CongressWON
    KashipurKAMALA KANTA HANSDABharatiya Janata PartyWON
    Kashipur-BelgachhiaRITESH TIWARIBharatiya Janata PartyWON
    KatulpurLAKSHMI KANTA MAJUMDARBharatiya Janata PartyWON
    KatwaKRISHNA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    KeshiaryBHADRA HEMRAMBharatiya Janata PartyWON
    KeshpurSEULI SAHAAll India Trinamool CongressWON
    KetugramANADI GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    KhanakulSUSANTA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    KhandaghoshNABIN CHANDRA BAGAll India Trinamool CongressWON
    KharagpurDINEN ROYAll India Trinamool CongressWON
    Kharagpur SadarDILIP GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    KhardahaKALYAN CHAKRABORTIBharatiya Janata PartyWON
    KhargramMITALI MALBharatiya Janata PartyWON
    KhejuriSUBRATA PAIKBharatiya Janata PartyWON
    Kolkata PortFIRHAD HAKIMAll India Trinamool CongressWON
    KrishnaganjSUKANTA BISWASBharatiya Janata PartyWON
    Krishnanagar DakshinSADHAN GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    Krishnanagar UttarTARAK NATH CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
    KulpiBARNALI DHARAAll India Trinamool CongressWON
    KultaliGANESH CHANDRA MONDALAll India Trinamool CongressWON
    KultiAJAY KUMAR PODDARBharatiya Janata PartyWON
    KumarganjTORAF HOSSAIN MANDALAll India Trinamool CongressWON
    KumargramMANOJ KUMAR ORAONBharatiya Janata PartyWON
    KurseongSONAM LAMABharatiya Janata PartyWON
    KushmandiTAPAS CHANDRA ROYBharatiya Janata PartyWON
    LabpurDEBASIS OJHA (HAKU DA)Bharatiya Janata PartyWON
    LalgolaABDUL AZIZ DOCTORAll India Trinamool CongressWON
    MadarihatLAXUMAN LIMBUBharatiya Janata PartyWON
    MadhyamgramRATHIN GHOSHAll India Trinamool CongressWON
    Magrahat PaschimMD. SAMIM AHAMED MOLLAAll India Trinamool CongressWON
    Magrahat PurbaSARMISTHA PURKAITAll India Trinamool CongressWON
    MaheshtalaSUBHASIS DASAll India Trinamool CongressWON
    MahisadalSUBHAS CHANDRA PANJABharatiya Janata PartyWON
    MalSUKRA MUNDABharatiya Janata PartyWON
    MalatipurABDUR RAHIM BOXIAll India Trinamool CongressWON
    MaldahaGOPAL CHANDRA SAHABharatiya Janata PartyWON
    ManbazarMAYNA MURMUBharatiya Janata PartyWON
    MandirbazarJOYDEB HALDERAll India Trinamool CongressWON
    MangalkotSHISHIR GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    ManikchakGOUR CHANDRA MANDALBharatiya Janata PartyWON
    ManiktalaTAPAS ROYBharatiya Janata PartyWON
    MathabhangaNISHITH PRAMANIKBharatiya Janata PartyWON
    Matigara-NaxalbariANANDAMAY BARMANBharatiya Janata PartyWON
    MaynaguriDALIM CHANDRA ROYBharatiya Janata PartyWON
    MayureswarDUDH KUMAR MONDALBharatiya Janata PartyWON
    MedinipurSANKAR KUMAR GUCHHAITBharatiya Janata PartyWON
    MekliganjDADHIRAM RAYBharatiya Janata PartyWON
    MemariMANAB GUHABharatiya Janata PartyWON
    MetiaburuzABDUL KHALEQUE MOLLAAll India Trinamool CongressWON
    MinakhanUSHA RANI MONDALAll India Trinamool CongressWON
    MonteswarSAIKAT PANJABharatiya Janata PartyWON
    MothabariISLAM MD NAJRULAll India Trinamool CongressWON
    MoynaASHOKE DINDABharatiya Janata PartyWON
    MuraraiDR. MOSARRAF HOSSAINAll India Trinamool CongressWON
    MurshidabadGOURI SANKAR GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    NabadwipSRUTISEKHAR GOSWAMIBharatiya Janata PartyWON
    NabagramDILIP SAHABharatiya Janata PartyWON
    NagrakataPUNA BHENGRABharatiya Janata PartyWON
    NaihatiSUMITRO CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
    NakashiparaSANTANU DEYBharatiya Janata PartyWON
    NalhatiRAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH)All India Trinamool CongressWON
    NandakumarKHANRA NIRMALBharatiya Janata PartyWON
    NandigramADHIKARI SUVENDUBharatiya Janata PartyWON
    NanoorBIDHAN CHANDRA MAJHIAll India Trinamool CongressWON
    NarayangarhGIRI RAMAPRASADBharatiya Janata PartyWON
    NatabariGIRIJA SHANKAR RAYBharatiya Janata PartyWON
    NayagramAMIYA KISKUBharatiya Janata PartyWON
    NoaparaARJUN SINGHBharatiya Janata PartyWON
    NowdaHUMAYUN KABIRAam Janata Unnayan PartyWON
    OndaAMARNATH SHAKHABharatiya Janata PartyWON
    PalashiparaRUKBANUR RAHMANAll India Trinamool CongressWON
    PanchlaGULSAN MULLICKAll India Trinamool CongressWON
    PandabeswarJITENDRA KUMAR TEWARIBharatiya Janata PartyWON
    PanduaTUSAR KUMAR MAJUMDARBharatiya Janata PartyWON
    PanihatiRATNA DEBNATHBharatiya Janata PartyWON
    Panskura PaschimSINTU SENAPATIBharatiya Janata PartyWON
    Panskura PurbaSUBRATA MAITY (RANA)Bharatiya Janata PartyWON
    ParaNADIAR CHAND BOURIBharatiya Janata PartyWON
    PatashpurTAPAN MAITYBharatiya Janata PartyWON
    PatharpratimaSAMIR KUMAR JANAAll India Trinamool CongressWON
    PhansidewaDURGA MURMUBharatiya Janata PartyWON
    PinglaSWAGATA MANNABharatiya Janata PartyWON
    Purbasthali DakshinPRAN KRISHNA TAPADARBharatiya Janata PartyWON
    Purbasthali UttarGOPAL CHATTOPADHYAYBharatiya Janata PartyWON
    PursurahBIMAN GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    PuruliaSUDIP KUMAR MUKHERJEEBharatiya Janata PartyWON
    RaghunathganjAKHRUZZAMANAll India Trinamool CongressWON
    RaghunathpurMAMONI BAURIBharatiya Janata PartyWON
    RaidighiTAPAS MONDALAll India Trinamool CongressWON
    RaiganjKOUSHIK CHOWDHURYBharatiya Janata PartyWON
    RainaSUBHASH PATRABharatiya Janata PartyWON
    RaipurKSHETRAMOHAN HANSDABharatiya Janata PartyWON
    Rajarhat GopalpurTARUNJYOTI TEWARIBharatiya Janata PartyWON
    RajganjDINESH SARKARBharatiya Janata PartyWON
    RamnagarDR. CHANDRA SEKHAR MONDALBharatiya Janata PartyWON
    RampurhatDHRUBA SAHABharatiya Janata PartyWON
    Ranaghat DakshinASHIM KUMAR BISWASBharatiya Janata PartyWON
    Ranaghat Uttar PaschimPARTHA SARATHI CHATTERJEEBharatiya Janata PartyWON
    Ranaghat Uttar PurbaASHIM BISWASBharatiya Janata PartyWON
    RanibandhKSHUDIRAM TUDUBharatiya Janata PartyWON
    RaniganjPARTHA GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    RaninagarJULFIKAR ALIIndian National CongressWON
    RashbehariDASGUPTA SWAPANBharatiya Janata PartyWON
    RatuaSAMAR MUKHERJEEAll India Trinamool CongressWON
    RejinagarHUMAYUN KABIRAam Janata Unnayan PartyWON
    SabangAMAL KUMAR PANDABharatiya Janata PartyWON
    SagarSUMANTA MANDALBharatiya Janata PartyWON
    SagardighiBAYRON BISWASAll India Trinamool CongressWON
    SainthiaKRISHNA KANTA SAHABharatiya Janata PartyWON
    SalboniBIMAN MAHATABharatiya Janata PartyWON
    SaltoraCHANDANA BAURIBharatiya Janata PartyWON
    SamserganjMOHAMMED NOOR ALAMAll India Trinamool CongressWON
    SankrailPRIYA PAULAll India Trinamool CongressWON
    SantipurSWAPAN KUMAR DASBharatiya Janata PartyWON
    SaptagramSWARAJ GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    SatgachhiaAGNISWAR NASKARBharatiya Janata PartyWON
    ShibpurRUDRANIL GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    ShyampukurPURNIMA CHAKRABORTYBharatiya Janata PartyWON
    ShyampurDR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYABharatiya Janata PartyWON
    SiliguriSHANKAR GHOSHBharatiya Janata PartyWON
    SingurARUP KUMAR DASBharatiya Janata PartyWON
    SitaiSANGITA ROYAll India Trinamool CongressWON
    SitalkuchiSABITRI BARMANBharatiya Janata PartyWON
    SonamukhiDIBAKAR GHARAMIBharatiya Janata PartyWON
    Sonarpur DakshinRUPA GANGULYBharatiya Janata PartyWON
    Sonarpur UttarDEBASISH DHARBharatiya Janata PartyWON
    SreerampurBHASKAR BHATTACHARYABharatiya Janata PartyWON
    SujapurSABINA YEASMINAll India Trinamool CongressWON
    SuriJAGANNATH CHATTOPADHYAYBharatiya Janata PartyWON
    SutiEMANI BISWASAll India Trinamool CongressWON
    SwarupnagarBINA MONDALAll India Trinamool CongressWON
    TaldangraSOUVIK PATRABharatiya Janata PartyWON
    TamlukHARE KRISHNA BERABharatiya Janata PartyWON
    TapanBUDHRAI TUDUBharatiya Janata PartyWON
    TarakeswarSANTU PANBharatiya Janata PartyWON
    TehattaSUBRATA KABIRAJBharatiya Janata PartyWON
    TollyganjPAPIA ADHIKARYBharatiya Janata PartyWON
    TufanganjMALATI RAVA ROYBharatiya Janata PartyWON
    UdaynarayanpurSAMIR KUMAR PANJAAll India Trinamool CongressWON
    Uluberia DakshinPULAK ROYAll India Trinamool CongressWON
    Uluberia PurbaRITABRATA BANERJEEAll India Trinamool CongressWON
    Uluberia UttarCHIRAN BERABharatiya Janata PartyWON
    UttarparaDIPANJAN CHAKRABORTYBharatiya Janata PartyWON

    Result of Bengal's Rajarhat new town constituency is awaited as the counting is still underway. Currently, TMC's Tapash Chatterjee is leading.

    • HT News Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT News Desk

      Follow the latest breaking news and developments from India and around the world with Hindustan Times' newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.Read More

    recommendedIcon
    Check India news real-time updates, latest news from India on Hindustan Times and more across India.
    News/India News/West Bengal Election Results: Full List Of Winners From BJP, TMC And Congress
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    • shineLogo
    © 2026 HindustanTimes