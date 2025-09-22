Search
Mon, Sept 22, 2025
New Delhi oC

Amazon Great Indian Festival begins shortly: Get up to 80% off running shoes for comfort and performance

ByShivangi Jamwal
Published on: Sept 22, 2025 02:00 pm IST

Amazon Great Indian Festival begins shortly! Grab exciting deals on top running shoe brands and upgrade your footwear with up to 80% off for enhanced comfort.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

adidas Unisex-Adult RUN50S GRETWO/FTWWHT/GREFOU Running Shoe - 11 UK (IG6553), Grey View Details checkDetails

₹1,804

amazonLogo
GET THIS

Bata Mens Slip-on Walking Shoe - Black (7 UK) (8596189) View Details checkDetails

₹474

amazonLogo
GET THIS

Campus Mens First WHT/SIL/B.ORG Running Shoe - 7 UK (11G-787) View Details checkDetails

₹999

amazonLogo
GET THIS

Puma Unisex-Adult Softride Flex Vital Parisian Night-Fast Yellow Running Shoe - 8 UK (37927103) View Details checkDetails

₹2,282

amazonLogo
GET THIS

Asian Shoes Wonder 13 Grey Firozi Mens Mesh Sports Shoes- 10 Uk/Indian View Details checkDetails

₹599

amazonLogo
GET THIS

Reebok Mens Running Shoes - Stride Runner View Details checkDetails

amazonLogo
GET THIS

ASICS Unisex Tiger Runner II Cream/Olive Grey Sneakers - 9 UK (1203A922.100) View Details checkDetails

₹3,499

amazonLogo
GET THIS

Sparx Men Black Grey Running Shoes-9 UK (43 1/3 EU) (SX0414G_BKGY0009) View Details checkDetails

₹875

amazonLogo
GET THIS

adidas Mens Drogo M CGRANI/GRESIX Running Shoe - 9 UK (CL7631) View Details checkDetails

₹1,579

amazonLogo
GET THIS

ATHCO Mens Akron Teal Blue Running Shoes_9 UK (ATHST-15) View Details checkDetails

₹699

amazonLogo
GET THIS

Campus Mens North Plus BLK Running Shoe-6 Kids UK (11G-677) View Details checkDetails

₹999

amazonLogo
GET THIS

Puma Unisex Adult Flyer Flex Knit Peacoat Black Walking Shoe-8 Kids UK (37628702) View Details checkDetails

₹1,599

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

The Amazon Great Indian Festival begins shortly, bringing you massive savings on the best running shoes. With up to 80% discounts, this is the perfect chance to grab stylish, durable, and performance-driven footwear from leading brands. Whether you’re an athlete, fitness enthusiast, or simply looking for everyday comfort, these deals ensure you upgrade your collection without overspending.

Up to 80% off on running shoes at Amazon Great Indian Festival 2025. (AI generated)
Up to 80% off on running shoes at Amazon Great Indian Festival 2025. (AI generated)

From lightweight trainers to cushioned running shoes, there’s something for everyone. Don’t miss the deals to combine comfort and performance at unbeatable prices. Get ready to shop smart and give your feet the upgrade they deserve this festive season with Amazon’s biggest sale.

 

Top deal for you on running shoes

 

  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...
  • Loading Suggestions...

Top picks you should not miss:

1.

Asian Shoes Wonder 13 Grey Firozi Men's Mesh Sports Shoes- 10 Uk/Indian
Loading Suggestions...

The ASIAN men's wonder-13 sports running shoes offer the best combination of comfort and performance. They are made of light materials and cushioned soles that decrease strain during running or exercising. The breathable design keeps the feet cool, and the durable construction ensures long-term use. A perfect choice for fitness, training, or everyday use, the shoes facilitate comfort and active activity.

2.

Reebok Men's Running Shoes - Stride Runner
Loading Suggestions...

Reebok men's stride runner shoes are designed to balance comfort and performance during each workout. Their lightweight structure and reactive cushioning features make them perfect for running, gym training, or daily fitness routines. This hybrid shoe provides the appropriate support, style, and durability needed in an active lifestyle.

3.

ASICS Unisex Tiger Runner II Cream/Olive Grey Sneakers - 9 UK (1203A922.100)
Loading Suggestions...

ASICS unisex-adult tiger runner II sneakers are practical running shoes with a classic design and modern performance. They are designed with cushioning midsoles and lightweight materials that ensure excellent shock absorption and comfort during runs. The breathable upper allows the flow of air, and the strong construction allows frequent use. They are ideal when one wants comfort, stability, and style with each step.

4.

Sparx Men Black Grey Running Shoes-9 UK (43 1/3 EU) (SX0414G_BKGY0009)
Loading Suggestions...

SPARX men's lace-up running shoes are made with durability and performance in mind. Their waterproof construction ensures your feet are dry and comfortable when caught in a sudden splash or a light rain. The cushioned sole provides support during running or walking long distances, and the durable design is reliable. They are an intelligent option for anyone who wants to be comfortable, stylish, and safe in their shoes.

 

5.

adidas Mens Drogo M CGRANI/GRESIX Running Shoe - 9 UK (CL7631)
Loading Suggestions...

Adidas Men’s Drogo M running shoes enhance performance with a lightweight design and cushioned comfort. A breathable upper keeps feet cool, while the supportive sole provides stability with every step. Perfect for daily runs, workouts, or casual use, these shoes are an excellent choice for anyone looking to improve comfort, speed, and endurance in their running experience.

6.

ATHCO Men's Akron Teal Blue Running Shoes_9 UK (ATHST-15)
Loading Suggestions...

ATHCO men akron memory foam comfort shoes are running, training, and everyday shoes. They have additional soft memory foam and can be adjusted to your foot shape, minimising impact and maximising comfort with each foot step. These lace-up sneakers are lightweight and flexible, and help support smooth movement and cushioning, which makes them a favourite product for any activity involving running and keeping all-day comfort in fitness or casual wear.

7.

Campus Men's North Plus BLK Running Shoe-6 Kids UK (11G-677)
Loading Suggestions...

Campus Men North Plus Running Shoes are designed to accommodate people who desire comfort and durability in their shoes. It is supported by running, exercises, and long walks in a lightweight structure with a cushioned sole. They are a good choice for active lifestyles, especially among fitness lovers, individuals just beginning their workouts, or individuals who aim to have a secure daily shoe.

8.

Puma Unisex Adult Flyer Flex Knit Peacoat Black Walking Shoe-8 Kids UK (37628702)
Loading Suggestions...

Puma unisex adult flyer flex knit running shoes blend fashion and performance design. The breathable knit upper keeps feet cool, and cushioned midsoles minimise impact on joints. They are lightweight and flexible, which increases movement during running or exercising. They are an excellent fitness option because they improve performance and promote improved posture, decreased strain, and overall foot health.

 

Similar stories for you:

 

Amazon Great Indian Festival 2025 early deals: Top 8 protein powder picks to support daily protein intake

Early deals LIVE NOW! Grab up to 80% off on sofas and office chairs at the Amazon Great Indian Festival Sale

 

  • How do I choose the right running shoes?

    Pick shoes that match your foot type, provide cushioning, and feel comfortable during movement.

  • How often should running shoes be replaced?

    Replace them every 500–800 km or when cushioning and support wear out.

  • Can running shoes be used for the gym?

    Yes, but for heavy lifting, flat training shoes are better.

  • Are lightweight running shoes better?

    Lightweight shoes reduce fatigue and improve speed, but should still offer proper support.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Explore lifestyle stories on fashion,health, relationships,festivals,travel,recipe. Get expert tips, trending updates, and practical ideas to improve your daily routine on Hindustan Times.
Explore lifestyle stories on fashion,health, relationships,festivals,travel,recipe. Get expert tips, trending updates, and practical ideas to improve your daily routine on Hindustan Times.
News / Lifestyle / Amazon Great Indian Festival begins shortly: Get up to 80% off running shoes for comfort and performance
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On