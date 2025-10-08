Search
Wed, Oct 08, 2025
Try these multi use highlighters for a rosy and dewy glow; Here are our top 8 picks

ByShweta Pandey
Published on: Oct 08, 2025 10:00 am IST

Highlighters can instantly add a glow to your overall look and when it's a multi use highlighters, then you need to have these 8 picks.

SIMPLYNAM Pixie Dust Multi-Use Glitter Glow | Liquid-to-Powder Formula | Buildable Shimmer | Lightweight & Hydrating | Vegan & Cruelty-Free | Multi-Use for Face & Body | Starlight View Details checkDetails

₹674

FAE Beauty Double Dew Highlighter | All-Over Multi-Use Illuminator | Long Wear | Ultra Fine Shimmer | Soft, Radiant Finish | Buildable, Blendable, Silky Formula | Enriched with Avocado oil, Jojoba oil & Vitamin E | Shade - Prism (7.5 g) View Details checkDetails

₹583

MaxBella Instant Makeup & Spot Coverage Cream | 3-in-1 Primer, Highlighter & Moisturizer | Niacinamide Enriched | Waterproof, Long-Lasting, UV Protection | 45g (LightLumi) View Details checkDetails

₹620.92

INSIGHT Highlighter for Face & Body - Moonstone Bliss | Glitter Shimmer Makeup | Creamy, Lightweight, Easy to Blend, Long-Lasting Glow | 3.5g View Details checkDetails

₹112

Renee FAB 3in1 Strobe Highlighter Stick | Multi-shade Highlighter With Vitamin E, Coconut & Castor Oil | Lightweight, Shimmery & Long-lasting Finish | Travel-friendly Design for All Skin Tones View Details checkDetails

₹449

Pilgrim Highlighter Duo Lightweight 11G |Long Lasting Highly Pigmented Powder |With Easy To Blend Formula |Shade Champagne Gold & Rose Gold - 01,luminous finish,1 Count View Details checkDetails

₹520

Lakme Sheer Blusher & Highlighter, Sun Kissed, Loose Powder Shimmer Highlighter for Face Makeup - Illuminating Powder for Glowing Cheeks, 4 g View Details checkDetails

₹435

Swiss Beauty Brick Highlighter | Highly-Pigmented Powder Highlighter + Bronzer With Easy-To-Blend Formula | Shade- 1, 7G | View Details checkDetails

₹299

If there is one makeup product that instantly elevates your look and mood, it's a highlighter. In fact, a multi use highlighter not only adds a dewy finish to your look, but is just perfect for all occasions. Be it a wedding, a random day at work or simply a get-together with your besties, a multi use highlighter has to be your go-to product.

Best multi use highlighters for you(AI Generated)
Best multi use highlighters for you(AI Generated)

In case, you are dicey in choosing the right highlighter, and are looking for options, here are our top 8 picks for you:

Top 8 multi use highlighters for you:

1.

SIMPLYNAM Pixie Dust Multi-Use Glitter Glow | Liquid-to-Powder Formula | Buildable Shimmer | Lightweight & Hydrating | Vegan & Cruelty-Free | Multi-Use for Face & Body | Starlight
Shine bright with SIMPLYNAM Pixie Dust Multi-Use Glitter Glow. This versatile glitter delivers a radiant shimmer for eyes, cheeks, and lips, making your makeup pop instantly. Lightweight and easy to blend, it suits every skin tone and occasion. Elevate your beauty look with dazzling sparkles that last all day for a party-ready glow.

2.

FAE Beauty Double Dew Highlighter | All-Over Multi-Use Illuminator | Long Wear | Ultra Fine Shimmer | Soft, Radiant Finish | Buildable, Blendable, Silky Formula | Enriched with Avocado oil, Jojoba oil & Vitamin E | Shade - Prism (7.5 g)
FAE Beauty Double Dew Highlighter gives your skin a fresh, dewy finish with a natural radiance. The dual formula blends seamlessly for both subtle and bold looks. Designed for all skin tones, it provides buildable coverage that feels lightweight. Add a soft glow to your everyday makeup or create a striking highlight for special events.

MaxBella Instant Makeup & Spot Coverage Cream hides imperfections while giving a smooth, flawless finish. It offers instant coverage for dark spots, blemishes, and uneven tone, making your skin look naturally radiant. Lightweight yet long-lasting, this cream ensures comfort throughout the day. Perfect for quick touch-ups or everyday wear, it enhances beauty with ease.

4.

INSIGHT Highlighter for Face & Body - Moonstone Bliss | Glitter Shimmer Makeup | Creamy, Lightweight, Easy to Blend, Long-Lasting Glow | 3.5g
INSIGHT Highlighter brightens your makeup look with a glowing touch. Its silky texture glides smoothly on skin, delivering a luminous finish that enhances your best features. Perfect for cheekbones, brow bones, or cupid’s bow, this highlighter blends easily for a natural or dramatic effect. Affordable and effective, it adds instant radiance to your everyday glam.

5.

Renee FAB 3in1 Strobe Highlighter Stick | Multi-shade Highlighter With Vitamin E, Coconut & Castor Oil | Lightweight, Shimmery & Long-lasting Finish | Travel-friendly Design for All Skin Tones
Renee FAB 3in1 Strobe Highlighter Stick brings convenience and style together. With three shades in one stick, it lets you highlight, strobe, and glow effortlessly. The creamy formula blends smoothly on skin, offering buildable shine. Compact and travel-friendly, it’s perfect for quick touch-ups. Elevate your makeup routine with radiant highlights anytime, anywhere with this stick.

6.

Pilgrim Highlighter Duo Lightweight 11G |Long Lasting Highly Pigmented Powder |With Easy To Blend Formula |Shade Champagne Gold & Rose Gold - 01,luminous finish,1 Count
Pilgrim Highlighter Duo delivers a perfect glow with two versatile shades. Its silky, blendable texture ensures smooth application and a radiant finish. Ideal for all skin tones, it can be worn alone or layered for extra shine. Whether subtle or bold, this duo enhances your makeup look, giving you a luminous glow for day or night.

7.

Lakme Sheer Blusher & Highlighter, Sun Kissed, Loose Powder Shimmer Highlighter for Face Makeup - Illuminating Powder for Glowing Cheeks, 4 g
Lakme Sheer Blusher & Highlighter offers a dual benefit in one compact. It combines the freshness of blush with the radiance of a highlighter to create a natural, glowing look. Easy to apply and blend, it suits all skin tones and occasions. Add instant colour and shine to your face, enhancing your beauty with every swipe.

8.

Swiss Beauty Brick Highlighter | Highly-Pigmented Powder Highlighter + Bronzer With Easy-To-Blend Formula | Shade- 1, 7G |
Swiss Beauty Brick Highlighter adds brilliance with its multi-shade palette. Designed to suit all complexions, it delivers a soft shimmer or bold shine as desired. The finely milled formula blends seamlessly for a smooth, radiant finish. Perfect for eyes, cheeks, and face, this highlighter brick lets you customize your glow and achieve a glamorous look effortlessly.

Similar articles for you:

8 Best vitamin C face serums at Amazon Great Indian Festival for glowing and radiant skin

10 Must have Lipsticks for Karwachauth

Get perfectly glowing and radiant skin with these top 8 facial kits for Karwachauth

  • What is a multi-use highlighter?

    A multi-use highlighter is a versatile makeup product designed to add a radiant glow to your skin. It can be applied on the face, eyes, lips, and even body to enhance features with a luminous finish.

  • Is this highlighter suitable for all skin types?

    Yes, most multi-use highlighters are dermatologically tested and suitable for all skin types. Choose a formula that matches your skin tone and texture (powder for oily skin, cream/liquid for dry or normal skin).

  • How do I apply a liquid/cream highlighter?

    Dab a small amount with your fingertips or a makeup sponge onto the high points of your face. Blend well for a seamless glow.

  • Is it long-lasting?

    Most high-quality multi-use highlighters are formulated to stay put for hours. To make it last longer, apply over a primer or set with a setting spray.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
