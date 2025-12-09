Search
Tue, Dec 09, 2025
New Delhi oC

Yoga mats under 2000: Smart buys that help you with stability, alignment, and injury-free sessions at home

ByShivangi Jamwal
Published on: Dec 09, 2025 03:31 pm IST

Find top-rated yoga mats under ₹2000 that offer better grip, stability, and comfort for simple, injury-free home workouts.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Amazon Basics 13mm Extra Thick NBR Yoga and Exercise Mat with Carrying Strap, Steel View Details checkDetails

₹979

amazonLogo
GET THIS

WiseLife TRUE Body Alignment Yoga Mat + Sleek Yoga Strap for Men and Women | Non-Slip Textured Extra Wide & Thick | Pro Balance TPE Exercise Mat For Home, Pilates, Gym & Fitness (6mm, Green) View Details checkDetails

₹1,245

amazonLogo
GET THIS

Bodylastics Yoga Mat for Men and Women with Carry Bag TPE 6ft x 2ft x 6mm Large Size Anti Slip & Anti Tear Workout Mat (Matcha Green/Black) View Details checkDetails

₹999

amazonLogo
GET THIS

Yogarise 8mm Dual-Shade Yoga Mat, Comes with Carry Bag & Strap for Men & Women, TPE Material, Non-Slip Texture Extra Wide & Thick, Exercise Yoga Mat for Home Gym Workout, Sweat-Resistant (Red & Black) View Details checkDetails

₹949

amazonLogo
GET THIS

Boldfit Yoga Mat for Women & Men TPE Alignment 6mm thickness Non Slip Classic Pro Exercise Mat for Home Workout Pilates Floor Exercises Gymnastics Meditation with carry Bag & strap - Pro Maroon View Details checkDetails

₹899

amazonLogo
GET THIS

Hykes Yoga Mat 6mm Body Alignment Exercise Mat For Home Workout For Men GymMat For Home Use Alignment Design Yogamat For Workout Anti Slip 6mm Thick TPE - Cilantro View Details checkDetails

₹799

amazonLogo
GET THIS

STRAUSS TPE Dual Layer Yoga Mat | Exercise Mat for Yoga, Pilates & Gym | Lightweight & Eco-Friendly Material | Yoga Mat for Women and Men | Ideal for Home Gym Workout | Includes Carry Bag | 6MM (Blue) View Details checkDetails

₹869

amazonLogo
GET THIS
View More Products view more product right image

If you workout at home, a good yoga mat is one of the smartest investments you can make. It supports your joints, keeps you steady, and prevents slips that can easily turn into minor but annoying injuries. And honestly, most of us realise the value of a proper mat only after using one that’s too thin, too soft, or keeps sliding across the floor. The practical part? You don’t need an expensive mat to stay safe. You need one that offers a solid grip, enough cushioning, and won’t wear out within weeks. A reliable yoga mat under 2000, offering affordability, durability, and designed to make your home workouts feel more controlled and comfortable.

Yoga mats under <span class='webrupee'>₹</span>2000 that offer steady grip and simple comfort for home sessions.(Adobe )
Yoga mats under 2000 that offer steady grip and simple comfort for home sessions.(Adobe )

To make these picks genuinely helpful, we checked product ratings, analysed customer reviews, compared common complaints, and examined overall user feedback on comfort and stability.

7 top-rated yoga mats under 2000 for better home workouts:

Studies in the Journal of Bodywork and Movement Therapies have shown that cushioned surfaces reduce pressure on the knees and wrists during weight-bearing poses. A mat disperses force better than hard flooring.

1.

Amazon Basics 13mm Extra Thick NBR Yoga and Exercise Mat with Carrying Strap, Steel
Loading...

The Amazon Basics 13mm Extra Thick NBR Yoga and Exercise Mat stands out for its joint-friendly cushioning and user-approved comfort. With a thick 13mm base, it supports exercises like stretching, Pilates, and core training without stressing the knees or wrists. It’s often praised for its easy-clean surface, secure grip, and handy carry strap. If you’re looking for an affordable, well-rated mat for daily home workouts, this one fits the bill.

2.

WiseLife TRUE Body Alignment Yoga Mat + Sleek Yoga Strap for Men and Women | Non-Slip Textured Extra Wide & Thick | Pro Balance TPE Exercise Mat For Home, Pilates, Gym & Fitness (6mm, Green)
Loading...

The WiseLife TRUE Body Alignment Yoga Mat is a strong pick for beginners and home exercisers who want guidance, comfort, and stability. Its extra-wide 6mm TPE cushioning supports knees and wrists, while the alignment markers help users maintain correct posture during yoga, Pilates, and stretching sessions. The textured, non-slip surface provides a steady grip, and the included yoga strap enhances flexibility training. Ideal for individuals who require structure and balance in their daily routine.

3.

Bodylastics Yoga Mat for Men and Women with Carry Bag TPE 6ft x 2ft x 6mm Large Size Anti Slip & Anti Tear Workout Mat (Matcha Green/Black)
Loading...

The Bodylastics Yoga Mat is a practical option for anyone who needs a steady grip and dependable cushioning during home workouts. Its 6mm TPE build feels comfortable on the joints, and the anti-slip texture keeps movements steady, even during sweaty sessions. The anti-tear design adds durability, making it suitable for daily use. The carry bag also makes storage and transport simple for beginners and regular practitioners alike.

4.

Yogarise 8mm Dual-Shade Yoga Mat, Comes with Carry Bag & Strap for Men & Women, TPE Material, Non-Slip Texture Extra Wide & Thick, Exercise Yoga Mat for Home Gym Workout, Sweat-Resistant (Red & Black)
Loading...

The Yogarise 8mm Dual-Shade Yoga Mat is perfect for home workouts, yoga, Pilates, and stretching. Its 8mm thickness provides excellent cushioning for knees, wrists, and joints, making even long sessions comfortable. The non-slip TPE surface ensures a steady grip during sweaty moves, while the extra-wide design provides ample space for all exercises. The included carry bag and strap make it easy to store or take anywhere.

5.

Boldfit Yoga Mat for Women & Men TPE Alignment 6mm thickness Non Slip Classic Pro Exercise Mat for Home Workout Pilates Floor Exercises Gymnastics Meditation with carry Bag & strap - Pro Maroon
Loading...

The Boldfit Yoga Mat is a versatile choice for home workouts, yoga, Pilates, and meditation. Its 6mm TPE cushioning provides excellent joint support, making floor exercises and stretches more comfortable. The non-slip surface ensures stability during dynamic movements, reducing the risk of slips. Lightweight and eco-friendly, it comes with a strap for easy storage and portability. Ideal for individuals looking for a safe, durable, and supportive mat for daily home fitness sessions.

6.

Hykes Yoga Mat 6mm Body Alignment Exercise Mat For Home Workout For Men GymMat For Home Use Alignment Design Yogamat For Workout Anti Slip 6mm Thick TPE - Cilantro
Loading...

The Hykes Yoga Mat is highly rated on Amazon for its comfort and durability. With 6mm TPE cushioning, it provides excellent support for knees and joints during yoga, Pilates, floor exercises, and meditation. Users praise its non-slip texture, which keeps movements stable even during sweaty sessions. The included carry bag and strap make it convenient for storage and portability. Overall, it’s a well-loved, reliable choice for home workouts.

7.

STRAUSS TPE Dual Layer Yoga Mat | Exercise Mat for Yoga, Pilates & Gym | Lightweight & Eco-Friendly Material | Yoga Mat for Women and Men | Ideal for Home Gym Workout | Includes Carry Bag | 6MM (Blue)
Loading...

The STRAUSS TPE Dual Layer Yoga Mat is lightweight and easy to carry, making it perfect for home workouts or on-the-go sessions. Its 6mm cushioning provides joint support for yoga, Pilates, and floor exercises, while the dual-layer design ensures extra durability and non-slip performance. Eco-friendly and easy to clean, it includes a convenient carry bag. Users appreciate its combination of comfort, stability, and portability for daily practice.

Similar stories:

Psyllium husk for weight loss: 6 top-rated options on Amazon India you can try, and how it helps to control appetite

8 top-rated gym benches on Amazon India for a small and efficient home workout setup

  • What should I look for in a yoga mat under 2000?

    Focus on grip, thickness, and material. A non-slip surface and cushioning (5–13mm) protect your joints and support stability during poses.

  • Can I use these mats for workouts other than yoga?

    Yes, they’re suitable for Pilates, stretching, bodyweight exercises, and light floor workouts. Thickness helps reduce strain on knees and wrists.

  • Are budget yoga mats durable?

    Many mats priced under 2000 are made of TPE or eco-friendly materials, providing a long-lasting grip, cushioning, and resistance for regular use.

  • How can I maintain my yoga mat for optimal hygiene and longevity?

    Clean it regularly with a damp cloth or mild soap solution, let it air dry, and store it rolled or flat in a cool, dry place.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
Catch every big hit, every wicket with Crick-it, a one stop destination for Live Scores, Match Stats, Quizzes, Polls & much more. Explore now!.

Catch your daily dose of Fashion, Taylor Swift, Health, Festivals, Travel, Relationship, Recipe and all the other Latest Lifestyle News on Hindustan Times Website and APPs.
News / Lifestyle / Health / Yoga mats under 2000: Smart buys that help you with stability, alignment, and injury-free sessions at home
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On