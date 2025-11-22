Search
Sat, Nov 22, 2025
New Delhi oC

Amazon Appliances Clearance Sale: Up to 60% off on refrigerators, washing machines, chimneys and more from top brands

ByKanika Budhiraja
Published on: Nov 22, 2025 12:00 pm IST

Amazon Appliances Clearance Sale ends 23 Nov, with price drops on fridges, washers, chimneys and ovens plus card offers, exchange deals and EMI support.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Livpure Zen 90 Cm 1350m3/Hr Filterless Autoclean Dual Motor Kitchen Chimney With FREE INSTALLATION & Automatic Louvre Opening|10 Yr Motor Warranty (2 Yr Comprehensive),(Touch & Gesture Control,Black) View Details checkDetails

₹18,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Haier SmartChoice 596L 3Star 2-Door Water Dispenser Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Smart Sense AI | Expert Inverter|Digital Display Panel (2025 Model, HRS-682WGKU1, Graphite Black) View Details checkDetails

₹66,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Bosch 7 kg 5 Star Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ24209IN, Black, AI active water plus, In-Built Heater, BLDC Inverter motor, Steam) View Details checkDetails

₹27,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 655 L Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow) View Details checkDetails

₹74,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 12 Kg (Wash) / 7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam+ & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1207STB, Intelligent & Convenient Fabric Care & Turbowash 360, Platinum Black) View Details checkDetails

₹57,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 Cooling,Smart Energy Display, HD & PM 2.5 Filter, ESTER EDGE FXi (Wi-Fi), CAI18EE3R35W0,White) View Details checkDetails

₹32,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

LG 32 L Convection Microwave Oven (MC3286BLT, Black, Auto Cook Menu, Diet Fry and with Stainless Steel Cavity) View Details checkDetails

₹21,680.01

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Smart Choice 653 L, 3 Star, Bespoke AI, Glass Door, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with Auto Open Door (RS76CB81A341HL, Clean Navy) View Details checkDetails

₹99,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung 8 Kg, 5 Star, AI Energy Mode Wash, Ecobubble, AI VRT+, Super Speed, Soft Closing Door, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F08S2LTL, Lavender Gray) View Details checkDetails

₹22,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS18I3FWAGC) View Details checkDetails

₹31,990

amazonLogo
CHECK DETAILS
View More Products view more product right image

If you have been putting off a big appliance buy, the Amazon Appliances Clearance Sale is a good time to look again. Prices are down by up to 60 percent on refrigerators, washing machines, chimneys, microwaves and air conditioners, and exchange credits plus bank card offers can lower the final bill.

Amazon Appliances Clearance Sale is the best time to shop essentials for the home.
Amazon Appliances Clearance Sale is the best time to shop essentials for the home.

Most listings include delivery and installation, so plan a day when you will be home. Begin with the problem you live with daily, a noisy washer, a fridge that is always stuffed, or a chimney that leaves your kitchen smelling of oil. Check capacity, star rating and service reviews, then pick the model that fits your space. The sale runs till 23 Nov, so shortlist fast and buy only what you need.

Loading...

Livpure Zen 90 cm chimney handles heavy frying with 1350 m3/hr suction and dual motors, clearing smoke quickly. Filterless build skips filter cleaning, while gesture and touch controls stay handy when hands are oily.

In the Amazon Appliances Clearance Sale, it sits near a 60% price drop with free installation. Heat auto clean and automatic louvre opening cut upkeep, and the 10 year motor warranty keeps long use worry free.

Specifications

Size
90 cm
Suction
1350 m3 per hour
Motors
Dual motor
Filter type
Filterless
Auto clean
Heat thermal auto clean
Control
Touch and gesture control
Special Feature
Remote control panel
Loading...

Haier SmartChoice 596 litre side by side refrigerator offers shelving and a door water dispenser that saves refills when guests are over. Smart Sense AI tunes cooling through the day, and Expert Inverter runs quietly.

Its convertible section lets you switch the freezer into fridge space for weekly stocking. In Amazon Appliances Clearance Sale, this 2025 Graphite Black model is about 46% off, making the digital panel upgrade easier to justify.

Specifications

Type
Side by side, 2 door, frost free
Capacity
596 L
Convertible
Yes, freezer to fridge option
AI cooling
Smart Sense AI
Compressor
Expert Inverter
Cooling tech
Magic cooling
Water dispenser
Inbuilt door dispenser
Display
Digital display panel
Loading...

Bosch 7 kg front load washer suits families who want clothes without drama. AI Active Water Plus adjusts water to each load, while the in built heater and steam cycle help with stains and hygiene.

In the Amazon Appliances Clearance Sale, this front loader is at a 45% price drop. The BLDC inverter motor keeps noise low, and the 5 star rating adds surety for daily use.

Specifications

Load type
Front loading
Wash type
Fully automatic
Water sensing
AI Active Water Plus
Heater
In built heater
Motor
BLDC inverter motor
Steam
Steam wash option
Special Features
Child Lock, Delay Start, Drum Clean, Hygiene Steam, Inbuilt Heater
Loading...

LG 655 litre side by side fridge gives you wide shelves and two full doors that make weekly grocery loading less of a puzzle. Multi Air Flow keeps cooling even, and Express Freezing is handy when you need ice fast for guests.

The Smart Inverter compressor runs quietly and manages power use well. In Amazon Appliances Clearance Sale, this black colour refrigerator is at 38% off, so the jump to a bigger family fridge feels easier to take.

Specifications

Type
Side by side, double door, frost free
Capacity
655 L
Compressor
Smart Inverter
Cooling
Multi Air Flow
Freezing
Express Freezing
Diagnosis
Smart Diagnosis
Shelves
Toughened glass
Loading...

LG fully automatic washer dryer takes a full family load with 12 kg wash and 7 kg dry, then AI Direct Drive reads fabric weight to set the right motion. Steam+ helps with allergens and creases, and TurboWash 360 cuts long cycles without leaving soap behind.

Wi-Fi control lets you start or pause from your phone. In Amazon Appliances Clearance Sale it is about 35% off, so upgrading feels timely.

Specifications

Type
Front load washer dryer, fully automatic
Wash capacity
12 kg
Dry capacity
7 kg
Drive tech
AI Direct Drive
Steam
Steam+
Quick wash
TurboWash 360
Connectivity
Wi-Fi
Loading...

Carrier 1.5 ton split AC suits rooms that heat up fast. Flexicool inverter with 6 in 1 convertible modes lets you dial cooling to the weather, and the smart energy display keeps usage visible.

HD and PM 2.5 filters cut dust, while Wi-Fi control means quick tweaks from your phone. At an exact 48% off in Amazon Appliances Clearance Sale, it is a timely upgrade for daily home comfort.

Specifications

Series
Ester Edge FXi Wi-Fi
Type
Inverter split AC
Cooling modes
Convertible 6 in 1 Flexicool
Smart control
Wi-Fi enabled
Energy tracking
Smart Energy Display
Filter
HD filter, PM 2.5 filter
Loading...

When the family wants one appliance for reheating, baking and grilling, this 32 litre LG convection microwave fits the job. Auto cook menus cover Indian dishes, while Diet Fry helps cut oil without losing crunch.

The stainless steel cavity spreads heat evenly and wipes clean. With an exact 32% off in Amazon Appliances Clearance Sale, it is a good time to add a roti basket and rotisserie to your routine.

Specifications

Type
Convection microwave
Auto cook
301 menus
Healthy mode
Diet Fry
Cavity
Stainless steel
Heating tech
I Wave, anti bacteria cavity
Rotisserie
360 degree rotisserie
Heater
Quartz heater
Loading...

Samsung’s 653 litre Bespoke AI side by side fridge pairs a glass door front with storage for families. Twin Cooling Plus keeps food fresh longer, and the auto open door helps when hands are busy.

The 5 in 1 convertible setup lets you switch freezer and fridge space as needed. In Amazon Appliances Clearance Sale it is at an exact 38% off, making clean navy less of a stretch today.

Specifications

Type
Side by side, frost free, double door
Cooling system
Twin Cooling Plus
Convertible modes
5 in 1 Smart Conversion
Compressor
Digital Inverter
AI features
Bespoke AI cooling
Smart control
Wi-Fi enabled, SmartThings support
Door feature
Auto Open Door
Loading...

Laundry days feel lighter with this 8 kg Samsung top loader made for quick, careful washes. Ecobubble turns detergent into foam, helping clothes clean well in shorter cycles, while AI VRT+ steadies the drum.

AI Energy Mode cuts power use, Super Speed finishes loads fast, and Wi-Fi lets you track runs from your phone. With an exact 27% off in Amazon Appliances Clearance Sale, it is an upgrade worthwhile.

Specifications

Type
Fully automatic top load
Wash tech
Ecobubble
Energy saving
AI Energy Mode
Vibration control
AI VRT+
Lid
Soft closing door, tempered glass
Motor
Digital Inverter
Loading...

Lloyd 1.5 ton inverter split AC is meant for rooms that need steady cooling through long summers. The 5 in 1 convertible modes let you shift from quick chill to softer airflow, depending on the heat and how many people are in the room.

Copper coils support long use, and the anti viral plus PM 2.5 filter helps with dust and day to day air quality. At an exact 46% off in Amazon Appliances Clearance Sale, it is a sensible time to switch before peak season returns.

Specifications

Capacity
1.5 ton
Type
Inverter split AC
Convertible modes
5 in 1
Coil material
Copper
Filter
Anti Viral plus PM 2.5

Similar stories for you:

AI controlled refrigerators are the future; Here are our 5 recommendations for your future upgrades

Best 5 star washing machines for winter care of woollens and sweaters plus bulky blankets in 2025 while saving energy

Top 6 convertible 5 in 1 refrigerators in 2025 for meal prep, more freezer space, fresh produce and bigger crispers

8 best double door refrigerators suited for your kitchen: Choose from the top brands

More families are switching to AI powered washing machines for cleaner clothes in India: Top 10 picks

  • How do I choose the right refrigerator size?

    Pick by family size and habits. For 2 to 3 people, 250 to 350 L works. For 4 to 5 people, 350 to 550 L is safer. If you stock weekly or host often, go bigger.

  • Frost free or direct cool refrigerator, which is better?

    Frost free is low effort and suits daily heavy use. Direct cool is cheaper and fine for small families, but needs manual defrosting.

  • What should I check before buying a washing machine?

    Look at capacity, load type, spin speed, and after sales service. Front load uses less water and cleans well. Top load is easier to load and usually cheaper.

  • Are washer dryer combos worth it?

    They help if space is tight or you want one unit for both jobs. Drying takes longer than a separate dryer, so they suit moderate laundry needs.

  • How do I pick a kitchen chimney for Indian cooking?

    Choose a size that matches your hob, usually 60 cm or 90 cm. Suction of 1200 CMH or higher is better for frying and tadka. Filterless auto clean models reduce upkeep.

  • What is the difference between a convection and a solo microwave?

    Solo is for reheating and simple cooking. Convection adds baking and grilling, so it is better if you want cakes, pizza, or roasted dishes.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Technology / Amazon Appliances Clearance Sale: Up to 60% off on refrigerators, washing machines, chimneys and more from top brands
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On