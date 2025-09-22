Search
Mon, Sept 22, 2025
Get tablets at up to 65% off as the Amazon 2025 sale goes live for Prime Members

Iqbal
Sept 22, 2025 12:17 pm IST

The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is live for Prime members, offering up to 65% off on the best tablets from leading brands.

Product Rating Price

Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey View Details checkDetails

₹9,907

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab A9 22.10 cm (8.7 inch) Display, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi+4G, Tablet, Gray View Details checkDetails

₹11,769

amazonLogo
CHECK DETAILS

Nokia T10 Android 12 Tablets with 8 HD Display, 8 MP Rear Camera, AI Face Unlock, All-Day Battery, WiFi | 3 + 32 GB, 8 Inches - Blue View Details checkDetails

₹8,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green View Details checkDetails

₹13,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display, Snapdragon 685, 7GB (4GB+3GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android 13, WiFi Tablet, Metal Body, Gray View Details checkDetails

₹12,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo Tab M9| WiFi+4G Tablet| 9 Inch (22.86 cm) HD Display| 4GB RAM, 64GB Storage (Expandable Upto 128 GB)| Dual Speaker with Dolby Atmos| Arctic Grey (ZAC60016IN) View Details checkDetails

₹8,890

amazonLogo
CHECK DETAILS

Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Sky Blue View Details checkDetails

₹12,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo Tab M11|8 GB RAM,128 GB ROM|11 Inch,90 Hz,72% NTSC,400 Nits FHD Display| Wi-Fi Only| Micro SD Support Upto 1TB|Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor|13 MP Rear Camera SeaFoam Green View Details checkDetails

₹11,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11 (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue View Details checkDetails

₹14,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo Tab M10 5G |10.6 inch (26.9cm)| 6 GB, 128 GB Expandable|Wi-Fi+ 5G | 90 Hz, 2K Display (2000x1200)|Dual Speakers with Dolby Atmos |Android 13 | Octa-Core Processor (Abyss Blue, ZACT0030IN) View Details checkDetails

₹15,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray View Details checkDetails

₹17,749

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab A9+ [Smartchoice], 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Gray View Details checkDetails

₹17,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green View Details checkDetails

₹16,199

amazonLogo
CHECK DETAILS

HONOR Pad 9 (Smartchoice) WiFi Tablet with Free Bluetooth Keyboard, 12.1-Inch 2.5K Display, 8GB, 256GB Storage, Snapdragon 6 Gen 1 (4nm), 8 Speakers, Up-to 17 Hours, Android 13, Metal Body, Gray View Details checkDetails

₹21,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details checkDetails

₹15,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey View Details checkDetails

₹21,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo Idea Tab with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display with 500 Nits Brightness|8 GB RAM + 256 GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey View Details checkDetails

₹18,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Apple iPad (10th Generation): with A14 Bionic chip, 27.69 cm (10.9″) Liquid Retina Display, 64GB, Wi-Fi 6, 12MP front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life – Pink View Details checkDetails

₹34,900

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details checkDetails

₹36,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green View Details checkDetails

₹29,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 31.50 cm (12.4 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details checkDetails

₹33,880

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e View Details checkDetails

₹25,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey View Details checkDetails

₹23,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details checkDetails

₹36,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray View Details checkDetails

₹45,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Google Pixel Tablet - 11 Android Standalone Tablet Only - 128GB - WiFi - Hazel [Latest] View Details checkDetails

₹48,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

OnePlus Pad 3 Worlds Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Frosted Silver View Details checkDetails

₹47,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal View Details checkDetails

₹47,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

OnePlus Pad 3 Worlds Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue View Details checkDetails

₹47,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Samsung Galaxy Tab S10 FE, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray View Details checkDetails

₹40,304

amazonLogo
CHECK DETAILS

Apple iPad Mini (A17 Pro): Apple Intelligence, 21.08 cm (8.3″) Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6E, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue View Details checkDetails

₹48,400

amazonLogo
CHECK DETAILS
Prime members now have early access to the Amazon Great Indian Festival Sale 2025, and one of the most attractive categories is tablets, available at up to 65% off. Tablets have gained popularity as versatile devices for study, work, and entertainment, offering flexibility that surpasses what smartphones or laptops alone can provide. The sale brings together the best tablets from well-known brands, making it easy to find the right device for every requirement.

The best tablets offer more power and versatility compared to entry-level devices.
The best tablets offer more power and versatility compared to entry-level devices.

Buyers can choose from affordable models for everyday browsing, feature-packed options for students, or high-performance devices for multitasking and creative work. The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 ensures that technology becomes more accessible, giving Prime members a valuable opportunity to save big. These early deals combine variety, performance, and affordability, making this the ideal moment to shop for a new tablet.

Best tablets under 15000: Amazon Great Indian Festival Sale 2025

The best tablets under 15000 are designed to meet everyday needs at an affordable price. Students, professionals, and casual users will find them suitable for reading, streaming, attending online classes, and basic productivity. These tablets usually feature HD or Full HD displays, decent storage options, and long battery life to support daily tasks. Major tech brands offer reliable choices in this price range, ensuring smooth performance for browsing, video calls, and light gaming. Some models also provide expandable storage and LTE support, making them more versatile for on-the-go use.

Best tablets under 25000: Amazon Great Indian Festival Sale 2025

The best tablets under 25000 combine performance, reliability, and style, making them suitable for a wide range of users. These tablets feature better displays, enhanced storage, and improved multitasking abilities compared to entry-level models. Students benefit from smoother online classes and study sessions, while professionals can use them for presentations, emails, and light creative work. They also serve as excellent companions for watching films, browsing, or gaming.

Best tablets under 35000: Amazon Great Indian Festival Sale 2025

The best tablets under 35000 are designed for users seeking premium performance at a fair price. They come with vibrant displays, stronger processors, and excellent battery life, making them well-suited for heavy multitasking, digital art, or light gaming. Students get more powerful study tools, while professionals enjoy smoother workflow management and presentations. These tablets are also great for streaming content in high resolution with superior sound quality. With the Amazon sale 2025 expected to showcase exciting deals, buyers can get these advanced devices at more affordable rates.

Best tablets under 5000: Amazon Great Indian Festival Sale 2025

The best tablets under 45000 offer premium features that bring performance closer to laptop-level efficiency. With large displays, high-speed processors, and long battery life, these tablets are designed for professionals managing heavy tasks as well as students who want future-ready devices. They support stylus use, making them ideal for designing, note-taking, or creative projects. They also deliver excellent audio-visual performance for streaming and entertainment. The Amazon sale 2025 is expected to offer significant discounts on this range, giving users access to high-end devices at reduced costs.

  • Do tablets support video calls?

    Yes, most tablets support video calls through apps like Zoom, Google Meet, or WhatsApp.

  • Do tablets under 15000 handle multitasking smoothly?

    Basic multitasking is possible, but higher-budget tablets offer smoother performance.

  • Is it better to buy a Wi-Fi or LTE tablet?

    Wi-Fi tablets suit home use, while LTE tablets are better for travel and on-the-go use.

  • Do tablets come with parental control features?

    Yes, most tablets allow parental controls to restrict apps and screen time.

  • Can tablets connect to external storage devices?

    Yes, many tablets support USB drives or external SSDs with an OTG adapter.

  • Do all tablets receive software updates regularly?

    Updates depend on the brand and model; budget tablets often have limited update cycles.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

