Get tablets at up to 65% off as the Amazon 2025 sale goes live for Prime Members
Updated on: Sept 22, 2025 12:17 pm IST
The Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is live for Prime members, offering up to 65% off on the best tablets from leading brands.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey View Details
|
₹9,907
|
|
|
Samsung Galaxy Tab A9 22.10 cm (8.7 inch) Display, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi+4G, Tablet, Gray View Details
|
₹11,769
|
|
|
Nokia T10 Android 12 Tablets with 8 HD Display, 8 MP Rear Camera, AI Face Unlock, All-Day Battery, WiFi | 3 + 32 GB, 8 Inches - Blue View Details
|
₹8,499
|
|
|
Lenovo Tab M11 with Pen| Wi-Fi Connectivity| 8 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera, Green View Details
|
₹13,990
|
|
|
HONOR Pad X9 with Free Flip-Cover 11.5-inch (29.21 cm) 2K Display, Snapdragon 685, 7GB (4GB+3GB RAM Turbo), 128GB Storage, 6 Speakers, Up-to 13 Hours Battery, Android 13, WiFi Tablet, Metal Body, Gray View Details
|
₹12,999
|
|
|
Lenovo Tab M9| WiFi+4G Tablet| 9 Inch (22.86 cm) HD Display| 4GB RAM, 64GB Storage (Expandable Upto 128 GB)| Dual Speaker with Dolby Atmos| Arctic Grey (ZAC60016IN) View Details
|
₹8,890
|
|
|
Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11) Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Sky Blue View Details
|
₹12,999
|
|
|
Lenovo Tab M11|8 GB RAM,128 GB ROM|11 Inch,90 Hz,72% NTSC,400 Nits FHD Display| Wi-Fi Only| Micro SD Support Upto 1TB|Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor|13 MP Rear Camera SeaFoam Green View Details
|
₹11,990
|
|
|
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11 (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue View Details
|
₹14,999
|
|
|
Lenovo Tab M10 5G |10.6 inch (26.9cm)| 6 GB, 128 GB Expandable|Wi-Fi+ 5G | 90 Hz, 2K Display (2000x1200)|Dual Speakers with Dolby Atmos |Android 13 | Octa-Core Processor (Abyss Blue, ZACT0030IN) View Details
|
₹15,999
|
|
|
Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi+5G, Tablet, Gray View Details
|
₹17,749
|
|
|
Samsung Galaxy Tab A9+ [Smartchoice], 27.94 cm (11.0 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, Wi-Fi Tablet, Gray View Details
|
₹17,499
|
|
|
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Green View Details
|
₹16,199
|
|
|
HONOR Pad 9 (Smartchoice) WiFi Tablet with Free Bluetooth Keyboard, 12.1-Inch 2.5K Display, 8GB, 256GB Storage, Snapdragon 6 Gen 1 (4nm), 8 Speakers, Up-to 17 Hours, Android 13, Metal Body, Gray View Details
|
₹21,999
|
|
|
Lenovo {Smartchoice) Tab Plus with Octa JBL Hi-Fi Speakers| 8 GB RAM, 256 GB ROM| 11.5 Inch, 2K, 90 Hz Refresh| Wi-Fi Tablet| Android 14| 45 W Fast Charger| Built-in Kickstand| Color: Luna Grey View Details
|
₹15,999
|
|
|
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey View Details
|
₹21,999
|
|
|
Lenovo Idea Tab with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display with 500 Nits Brightness|8 GB RAM + 256 GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey View Details
|
₹18,999
|
|
|
Apple iPad (10th Generation): with A14 Bionic chip, 27.69 cm (10.9″) Liquid Retina Display, 64GB, Wi-Fi 6, 12MP front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life – Pink View Details
|
₹34,900
|
|
|
Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details
|
₹36,999
|
|
|
XIAOMI Pad 7 Nano Texture Display [Smartchoice] | Snapdragon 7+ Gen 3| 3.2K Display (28.44 cm /11.2) Tablet| 12GB, 256GB| Anti-Reflective| Anti-Glare| HyperOS 2| Dolby Vision Atmos |Sage Green View Details
|
₹29,999
|
|
|
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 31.50 cm (12.4 inch) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details
|
₹33,880
|
|
|
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e View Details
|
₹25,999
|
|
|
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey View Details
|
₹23,999
|
|
|
Samsung Galaxy Tab S9 FE [Smartchoice], RAM 6 GB, ROM 128 GB Expandable, S Pen in-Box, Wi-Fi, IP68 Tablet, Gray View Details
|
₹36,999
|
|
|
Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128GB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Space Gray View Details
|
₹45,999
|
|
|
Google Pixel Tablet - 11 Android Standalone Tablet Only - 128GB - WiFi - Hazel [Latest] View Details
|
₹48,990
|
|
|
OnePlus Pad 3 Worlds Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Frosted Silver View Details
|
₹47,999
|
|
|
Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7 Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal View Details
|
₹47,999
|
|
|
OnePlus Pad 3 Worlds Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue View Details
|
₹47,999
|
|
|
Samsung Galaxy Tab S10 FE, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) LCD Display, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray View Details
|
₹40,304
|
|
|
Apple iPad Mini (A17 Pro): Apple Intelligence, 21.08 cm (8.3″) Liquid Retina Display, 128GB, Wi-Fi 6E, 12MP Front/12MP Back Camera, Touch ID, All-Day Battery Life — Blue View Details
|
₹48,400
|
|
View More Products