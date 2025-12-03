Search
Wed, Dec 03, 2025
Price drop on Aquaguard water purifiers up to 60%! You cannot miss these limited time deals

ByAishwarya Faraswal
Dec 03, 2025 01:13 pm IST

Aquaguard is offering massive discounts up to 60% on top water purifiers. These limited-time deals are your chance to upgrade to safer, cleaner drinking water.

Highest discount

Aquaguard Delight Aquasaver RO+UV+UF+MC Tech | 2-year filter life | With Mega Sediment filter | 2 Free cleaning service | 60% Higher Water Recovery | 9-Stage Purification | India’s No.1 Purifier* View Details checkDetails

₹10,499

Best value for money

Aquaguard Enrich Aura 2X Aquasaver RO+UV+Copper | Needs No Service for 2 Years | 60% Water Saving | Includes Mega Sediment filter | 7-Stage Purification | 7L storage View Details checkDetails

₹12,499

Aquaguard Ritz Stainless Steel Tank, 9-Stage RO+UV+Active Copper Tech Purifier | Up to 60% Water Savings | Suitable for Tanker, Borewell & Municipal Water View Details checkDetails

₹17,208

Best Aquaguard purifier

Aquaguard Nexen RO+UV+Active Copper Water Purifier | 2 Year Filter Life with Comprehensive Warranty | With Mega Sediment Filter | Save over 18,000 on Filters | With Removable Drip-Tray View Details checkDetails

₹15,999

Aquaguard Delight NXT Aquasaver 9-Stage Water Purifier | Upto 60% Water Savings | RO+UV+UF+MC Tech | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | India’s #1 Water Purifier View Details checkDetails

₹9,498

Aquaguard Enrich Marvel RO+UV+UF 2X | 2 Year Filter Life | With Mega Sediment Filter | Copper Technology | 10 Stage Purification | >40% Water Recovery | Suitable for all Water Sources | 6L storage View Details checkDetails

₹12,999

Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV Water Purifier | Free Service Plan worth 2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers View Details checkDetails

₹7,999

Aquaguard Sure Delight RO+MC 1X Water Purifier | Free Service Plan worth 2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell & Tanker Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers View Details checkDetails

₹6,699

Aquaguard Blaze Insta Hot & Ambient 8-Stage RO, Dual Stainless Steel Tank Water Purifier | RO+UV+Active Copper Tech | Upto 40% Water Savings | Suitable for all Water Sources View Details checkDetails

₹20,797

Clean drinking water is one of the easiest ways to protect your family’s health, and Aquaguard has long been a trusted name in Indian homes for exactly that reason. If you’ve been waiting to upgrade your old purifier or switch to a more advanced RO+UV model, now is the perfect moment. Aquaguard has rolled out massive price drops up to 60% across some of its best-selling water purifiers, and these deals are available only for a limited time.

Aquaguard water purifiers are on sale! Shop now.
Aquaguard water purifiers are on sale! Shop now.

From compact models for small families to high-capacity purifiers with cutting-edge filtration, the discounts span a wide range of needs and budgets. The purifiers offer taste, improved purification technology and long-term maintenance savings, this sale gives you enough reasons to upgrade without overspending.

The Aquaguard Delight Aquasaver offers advanced 9-stage purification with RO, UV, UF, and Mineral Charge technology, ensuring safe and great-tasting water. Its filters last up to 2 years, supported by a Mega Sediment Filter that prevents clogging and reduces maintenance.

With 60% savings currently live, this purifier also delivers 60% higher water recovery, making it efficient and economical. Easy servicing, LED alerts, and a wide service network make long-term use completely hassle-free.

Specifications

Capacity:
6.2 litres
Purification:
RO+UV+UF+MC
Filter Life:
2 years
Material:
ABS
Installation:
Wall-mount
The Aquaguard Enrich Aura 2X offers 7-stage purification with RO, UV, and patented Active Copper technology for safer, better-tasting water. Its advanced filters last up to 2 years, reducing maintenance needs, while the Mega Sediment Filter helps prevent clogging.

With 57% savings on this model, you also get 60% water saving through Aquasaver tech. Smart alerts, 7L storage, and water recovery features make it ideal for modern homes looking for long-lasting, low-maintenance purification.

Specifications

Capacity:
7 litres
Purification:
RO+UV+Copper
Filter Life:
2 years
Installation:
Wall-mounted/Countertop
Material:
ABS
The Aquaguard Ritz features a durable 304-grade stainless steel tank paired with 9-stage RO+UV+Active Copper purification for cleaner, healthier drinking water. Its Mineral Guard technology retains essential minerals while the copper+zinc booster improves taste and wellness.

With 36% discount, this model also offers up to 60% water recovery, making it efficient for tanker, borewell, and municipal water. Smart LED alerts, high storage, and flexible installation ensure easy maintenance and dependable long-term performance.

Specifications

Capacity:
5.5 litres
Purification:
RO+UV+Active Copper
Tank Material:
Stainless Steel
Installation:
Wall-mounted/Countertop
TDS Support:
Up to 2000 PPM
The Aquaguard Nexen is a powerful 10-stage purifier featuring RO, UV, and 3-in-1 Active Copper technology for safer, healthier water. Its 2-year filter life and Mega Sediment Filter help reduce maintenance while saving up to 18,000 on replacements. NanoPore filtration tackles modern pollutants like microplastics, pesticides, and heavy metals.

With 6L storage, smart purification, and India’s widest service network, Nexen is a dependable choice for homes using municipal, tanker, or borewell water.

Specifications

Capacity:
6 litres
Purification:
RO+UV+Active Copper
Filter Life:
2 years
Installation:
Countertop
TDS Support:
Up to 2000 mg/L
The Aquaguard Delight NXT Aquasaver delivers powerful 9-stage purification with RO, UV, and UF to remove bacteria, viruses, chemicals, and microplastics. Its Aquasaver technology helps save up to 60% water, making it an economical and eco-friendly choice. With Mineral Charge to add essential calcium and magnesium, you get healthier, better-tasting water every day.

Smart LED alerts, 6.2L storage, and compatibility with borewell, tanker, and municipal water make it a reliable, budget-friendly purifier for urban homes.

Specifications

Capacity:
6.2 litres
Purification:
RO+UV+UF
Cartridge Life:
1 year
Installation:
Wall-mounted/Countertop
Material:
ABS
The Aquaguard Enrich Marvel offers advanced 10-stage purification with RO, UV, UF, and 3-in-1 Active Copper technology for safe, healthier drinking water. Its 2-year filter life, NanoPore protection, and Mega Sediment Filter reduce clogging and extend durability.

With >40% water recovery, it saves water efficiently while ensuring clean output from any source borewell, tanker, or municipal. Smart LED alerts, 6L storage, and a strong service network make it a reliable, long-lasting purifier for modern homes.

Specifications

Capacity:
6 litres
Purification:
RO+UV+UF
Filter Life:
2 years
Installation:
Wall-mount
TDS Support:
Up to 2000 mg/L
The Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV is a powerful 6L purifier designed for homes using municipal, borewell, or tanker water. It delivers 30x better impurity removal with advanced RO Maxx and UV e-boiling, ensuring every drop is as safe as water boiled for 20 minutes.

With a free service plan worth 2000, 1-year warranty, smart LED alerts, and long cartridge life up to 6000 litres, it offers reliable purification, strong performance, and excellent value for Indian families.

Specifications

Capacity:
6 litres
Purification:
RO+UV
Cartridge Life:
1 year / 6000 litres
Installation:
Countertop
Material:
Plastic
The Aquaguard Sure Delight RO+MC 1X is a budget-friendly yet powerful purifier designed for homes using borewell and tanker water with TDS above 200 ppm. Its RO purification combined with Mineral Charge technology restores essential minerals for healthier, better-tasting water.

With 30x impurity removal, a free service plan worth 2000, a 1-year warranty, and smart filter change indicators, it ensures safe and consistent performance. The 6.2L capacity and compact countertop design make it a dependable, everyday purification solution.

Specifications

Capacity:
6.2 litres
Purification:
RO + Mineral Charge
Cartridge Life:
1 year
Installation:
Countertop
Material:
ABS
The Aquaguard Blaze Insta Hot & Ambient Water Purifier brings premium convenience with instant hot and room-temperature purified water at the touch of a button. Its 8-stage RO+UV purification, Active Copper Technology, and dual stainless-steel tanks ensure clean, healthy, and great-tasting water.

Designed for all water sources, it offers up to 40% water savings, making it efficient and sustainable. The durable build, automatic shut-off, and wall-mount or countertop installation make it ideal for modern kitchens.

Specifications

Capacity:
5.6 litres
Purification:
RO + UV + Active Copper
Tank Material:
Stainless Steel
Installation:
Wall-mount / Countertop

  • Which Aquaguard water purifier is best for home use?

    Aquaguard RO+UV models are ideal for most Indian homes, especially if you have mixed or hard water.

  • Does Aquaguard work with borewell water?

    Yes. Models with RO, UV, and MTDS technology are suitable for treating high-TDS borewell water.

  • How often should Aquaguard filters be changed?

    Typically every 6–12 months, depending on water quality and usage.

  • Does Aquaguard purify water during power cuts?

    Only models with storage tanks provide purified water during power cuts. Non-storage models require electricity.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

