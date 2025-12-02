Price drop on Havells water heaters: Grab geysers of all capacities at up to 60% off
Published on: Dec 02, 2025 08:00 am IST
Havells water heaters are now up to 60% off. Perfect time to switch to a safer, faster geyser across all capacities before stocks disappear.
Our Pick
Highest discount
Best Havells geyser
Best for high rises
FAQs
|Product
|Rating
|Price
|
Highest discountHavells All New Greta Pro 25L 5 Star Storage Water Heater (Geyser) | Faster Heating | Safe to use | Saves electricity |Engineered for Hard Water | Feroglas Coated Anti Rust Tank | Made in India View Details
|
₹8,590
|
|
|
Best Havells geyserHavells Instanio 10L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Mcoloy Heating Element View Details
|
₹6,390
|
|
|
Havells Fabia Slim 10L Horizontal Right Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Anti Rust Tank|Incoloy Element|7 Year Tank Warranty| Free Installation & Flexi Pipes View Details
|
₹8,190
|
|
|
Havells Magnatron Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Induction Technoloy|No Heating Element|25% Faster Heating|30,000 ₹Electricity Saving in 5 Year|Suitable For Hard Water|Scaling Resistant View Details
|
₹16,302
|
|
|
Havells Velora Pro 25L Storage Water Heater (Geyser) | Mcoloy Heating Element | Feroglas Tank | High Pressure 0.8 MPa | Whirlflow Tech | 2000W | 7 Yr Tank Warranty View Details
|
₹8,850
|
|
|
Havells All New Bianca+ 25L 5 Star 3-in-1 Convertible Storage Water Heater(Geyser)|Dual Element|33% Fast Heating|Shock Safe Plug|7 Year Tank & 5 Year element Warranty|Free Installation & Flexi pipe View Details
|
₹13,190
|
|
|
Havells All New Adonia Spin 25L 5 Star Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safe to use|Saves electricity|Feroglas Coated Anti Rust Tank| Temp. setting knob|7 Yr. Tank Warranty| Made In India View Details
|
₹9,999
|
|
|
Best for high risesHavells Instanio Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Heavy Duty Heating Element View Details
|
₹7,498
|
|
|
Havells Monza Pro 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable View Details
|
₹6,990
|
|
|
Havells Signa 5 Litre Instant Water Heater(Geyser)| Twin LED Indicator| Rust and Shock Proof Body| ISI Marked| Fire Retardant Power Cord| Warranty: 5 year on inner tank & 2 year comprehensive (White) View Details
|
₹3,798
|
|
