Search
Tue, Dec 02, 2025
New Delhi oC

Price drop on Havells water heaters: Grab geysers of all capacities at up to 60% off

ByAishwarya Faraswal
Published on: Dec 02, 2025 08:00 am IST

Havells water heaters are now up to 60% off. Perfect time to switch to a safer, faster geyser across all capacities before stocks disappear.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Highest discount

Havells All New Greta Pro 25L 5 Star Storage Water Heater (Geyser) | Faster Heating | Safe to use | Saves electricity |Engineered for Hard Water | Feroglas Coated Anti Rust Tank | Made in India View Details checkDetails

₹8,590

amazonLogo
CHECK DETAILS

Best Havells geyser

Havells Instanio 10L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Mcoloy Heating Element View Details checkDetails

₹6,390

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells Fabia Slim 10L Horizontal Right Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Anti Rust Tank|Incoloy Element|7 Year Tank Warranty| Free Installation & Flexi Pipes View Details checkDetails

₹8,190

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells Magnatron Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Induction Technoloy|No Heating Element|25% Faster Heating|30,000 Electricity Saving in 5 Year|Suitable For Hard Water|Scaling Resistant View Details checkDetails

₹16,302

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells Velora Pro 25L Storage Water Heater (Geyser) | Mcoloy Heating Element | Feroglas Tank | High Pressure 0.8 MPa | Whirlflow Tech | 2000W | 7 Yr Tank Warranty View Details checkDetails

₹8,850

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells All New Bianca+ 25L 5 Star 3-in-1 Convertible Storage Water Heater(Geyser)|Dual Element|33% Fast Heating|Shock Safe Plug|7 Year Tank & 5 Year element Warranty|Free Installation & Flexi pipe View Details checkDetails

₹13,190

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells All New Adonia Spin 25L 5 Star Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safe to use|Saves electricity|Feroglas Coated Anti Rust Tank| Temp. setting knob|7 Yr. Tank Warranty| Made In India View Details checkDetails

₹9,999

amazonLogo
CHECK DETAILS

Best for high rises

Havells Instanio Prime 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Heavy Duty Heating Element View Details checkDetails

₹7,498

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells Monza Pro 25L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable View Details checkDetails

₹6,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

Havells Signa 5 Litre Instant Water Heater(Geyser)| Twin LED Indicator| Rust and Shock Proof Body| ISI Marked| Fire Retardant Power Cord| Warranty: 5 year on inner tank & 2 year comprehensive (White) View Details checkDetails

₹3,798

amazonLogo
CHECK DETAILS
View More Products view more product right image

Havells has dropped prices on its popular water heaters, and this is the kind of sale that makes you stop scrolling. Instead of the usual hunt for a reliable geyser that fits your bathroom size, budget, and daily hot water needs, this price slash makes the decision much easier.

Best time to shop for Havells water heaters with up to 60% discount.
Best time to shop for Havells water heaters with up to 60% discount.

You get trusted Havells build quality, strong safety features, and multiple capacity options at discounts that go up to 60%. It is a rare chance to switch to a more efficient water heater without stressing about the cost. From compact 10 litre models for small families to 25 litre storage geysers for bigger households, the lineup has something for every space.

If your old geyser takes forever to heat water or your monthly electricity bill feels too high, this sale comes at the perfect time. Grab your pick before stocks run out because deals like this do not stay for long.

Loading...

The Havells Greta Pro 25L is a 5 star storage geyser built for faster heating and high durability. It uses a feroglas coated anti rust tank and an Mcoloy heating element that performs well in hard water.

Its high working pressure of 8 bar suits high rise buildings, and the PUF insulation helps cut energy use. You also get dual safety features and a fire retardant power cord. It is currently available at a 66% discount.

Specifications

Capacity
25 L
Wattage:
2000 Watts
Pressure
8 bar
Voltage
240 Volts
Rating:
5 Star
Loading...

The Havells Instanio 10L is a compact storage geyser designed for faster heating and reliable performance in hard water conditions. It features an anti rust tank made from ultra thick cold rolled steel plates and uses an Mcoloy heating element for steady efficiency.

The 4 star rating, PUF insulation, and whirlflow technology help reduce energy use while the colour changing LED shows water temperature clearly. It also supports 8 bar pressure, making it suitable for high rise buildings. It is available at a 59% discount.

Specifications

Capacity:
10 litres
Wattage:
2000 Watts
Pressure:
8 bar
Rating:
4 Star
Protection:
IPX4
Loading...

The Havells Fabia Slim 10L is a horizontal storage geyser built for faster heating, long life, and efficient daily use. It features a feroglas coated anti rust tank, an incoloy glass coated heating element, and high density PUF insulation that helps reduce energy loss. The 8 bar pressure support suits high rise buildings, while the temperature knob allows customised heating.

Whirlflow technology improves hot water output. Free installation and flexi pipes add extra value. It is available at a 41% discount.

Specifications

Capacity:
10 litres
Wattage:
2000 Watts
Pressure:
8 bar
Voltage:
240 Volts
Loading...

The Havells Magnatron Prime 25L is an advanced storage geyser that uses element free induction technology for 25 percent faster heating and long lasting performance. It is designed for hard water and remains scaling resistant due to the absence of a heating element.

The reduced heating time helps save up to 30,000 rupees in five years. It includes smart mode, energy saving mode, wireless remote control, a digital temperature display, and a feroglas coated tank. It is available at a 49% discount.

Specifications

Capacity
25 L
Wattage:
2000 Watts
Pressure:
8 bar
Technology:
Induction iHTT
Display:
Digital Temperature Display
Loading...

The Havells Velora Pro 25L is a durable storage geyser designed for quick heating and long term reliability. It features a feroglas coated tank that resists corrosion and an Mcoloy heating element that delivers fast and steady heating.

The 0.8 MPa pressure support makes it suitable for high rise buildings, while whirlflow technology boosts hot water output by up to 20%. High density PUF insulation helps retain heat and lower energy use. It is available at a 23% discount.

Specifications

Capacity
25 litres
Wattage:
2000 Watts
Pressure:
0.8 MPa
Insulation
High Density PUF
Display:
Digital Temperature Display
Loading...

The Havells Bianca+ 25L is a powerful 5 star geyser that heats water fast and works well in high rise buildings. Its dual heating element lets you choose 1kW, 2kW or 3kW modes, giving up to 33 percent faster heating at 3kW. The feroglas coated tank and incoloy element make it strong against hard water.

It also comes with a shock safe plug for extra safety and thick PUF insulation to save electricity. You get it at a 45% discount with free installation and flexi pipes.

Specifications

Capacity:
25 litres
Wattage:
3000 Watts
Pressure:
8 bar
Heating Modes:
1kW / 2kW / 3kW
Safety:
Shock Safe Plug
Loading...

The Havells Adonia Spin 25L is a reliable 5 star geyser known for fast heating and low electricity use. Its feroglas coated tank resists rust and lasts longer, especially in hard water homes. The incoloy glass coated element supports quick heating, while high density PUF insulation keeps water hot for long hours.

It works well in high rise buildings with its 0.8 MPa pressure support. The temperature knob allows easy control, and whirlflow technology improves hot water output. It is available at a 52% discount.

Specifications

Capacity:
25 litres
Wattage:
2000 Watts
Pressure:
0.8 MPa
Insulation:
High Density PUF
Safety:
Fire Retardant Power Cord
Loading...

The Havells Instanio Prime 25L is a sturdy storage geyser built for fast heating and long term use. Its heavy duty heating element warms water quickly, while the colour changing LED shows the water temperature clearly. The inner tank is made of ultra thick cold rolled steel plates that resist rust, making it ideal for hard water homes.

It works smoothly in high rise buildings with support for up to 8 bars pressure. You also get up to 56% discount, making it great value for daily use.

Specifications

Capacity:
25 litres
Wattage:
2000 Watts
Tank Material:
Ultra Thick CR Steel
Pressure:
8 Bars
Safety Feature:
Overheat Protection
Loading...

The Havells Monza Pro 25L is a strong and dependable storage geyser built for hard water homes. Its Endurashield coated inner tank protects against corrosion and supports long life. The Mcoloy heating element heats water quickly and works well even with tough water.

High density PUF insulation keeps water hot for longer, helping save electricity. It is suitable for high rise buildings with support for 8 bar pressure. Whirlflow technology improves hot water output.

Specifications

Capacity:
25 litres
Wattage:
2000 Watts
Tank Coating:
Endurashield
Pressure:
8 Bar
Safety Feature:
Dual Safety Adapter
Loading...

The Havells Signa 5L instant geyser is built for quick heating and small family needs. Its extra thick stainless steel inner tank made of 304 grade steel resists rust and supports long life. The heavy duty heating element gives fast hot water flow, making it ideal for kitchens and quick bucket use.

It also works well in high rise buildings with support for 0.65 MPa pressure. The twin LED indicators show power and heating status clearly. It is currently available at a 54% discount.

Specifications

Capacity:
5 litres
Wattage:
3000 Watts
Tank Material:
304 Grade Stainless Steel
Pressure:
0.65 MPa
Safety Feature:
Fire Retardant Power Cord

Similar stories for you

25L geysers compared: Which model delivers the fastest heating and long-term durability?

Top 10L geysers that balance fast heating, safety, and smart design

Tankless water heaters for winter mornings in 2025 with back-to-back hot showers and easy steps to choose the right size

5 star water heater for less power usage and steady performance: Top 10 choices for savings on electricity bills

  • Are Havells geysers good for long-term use?

    Yes, Havells geysers are known for strong build quality, durable heating elements, and reliable performance over many years.

  • What capacity should I choose for my home?

    A 10–15 litre geyser suits small families, while 25 litres is ideal for bigger bathrooms and multiple users.

  • Do Havells geysers save electricity?

    Many Havells models come with energy-efficient ratings that help reduce monthly electricity bills.

  • Can Havells geysers work with hard water?

    Many models have corrosion-resistant tanks that handle hard water better than standard heaters.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, concerning the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Technology / Price drop on Havells water heaters: Grab geysers of all capacities at up to 60% off
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On