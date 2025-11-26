Price drop on HP laptops: Grab powerful machines with savings up to 40%
Published on: Nov 26, 2025 12:00 pm IST
HP laptops across Pavilion, Victus, Envy and Chromebook ranges are now available at exciting prices. Great for students, office users and creators looking for solid performance.
Our Pick
Highest discount
Long battery
Budget friendly
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Highest discountHP Firefly 16 inch Intel G11/DSC U7-155H/16GB/1TB SSD/RTX A500 4GB/Win11 Pro 64/3 Year Warranty(A1VX6PT) View Details
|
₹135,000
|
|
|
HP ZBook Firefly 13th Gen Intel Core i7-1355U/ 14 Inch(35.6 cm)/ Diagonal WUXGA Display /16GB RAM/1 TB SSD/Intel Iris® Xᵉ Graphics/Win 11 Pro/Backlit KB/ G10 Workstation PC(8F6C8PA) View Details
|
₹132,499
|
|
|
Long batteryHP Omnibook 5 OLED, Snapdragon X X1 (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K OLED, 0.2 ms, Micro-Edge, 16/40.6cm, Win11, M365*Office24, Glacier Silver, 1.59kg, fb0001QU, FHD Camera, Backlit, Next-Gen AI Laptop View Details
|
₹69,990
|
|
|
HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U (12GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0573TU, FHD Camera w/Shutter Laptop View Details
|
₹37,990
|
|
|
HP Pavilion Aero, AMD Ryzen 7-8840U AI Laptop, 16 Tops (16GB RAM, 512GB SSD), WUXGA 13.3/33.8cm, Win 11, Office 2021, Silver, 1Kg, AMD Radeon Graphics, Ultra-Light, 5MP Camera, bg0017AU View Details
|
₹76,344
|
|
|
HP OmniBook 5 Flip,Intel Core i5 13th Gen 1334U (16GB LPDDR5,512GB SSD) 2K, WUXGA,Anti-Glare,300 nits,14/35.6cm Touchscreen,Win11, M365 Basic(1yr), Office Home24, Silver,1.65kg, 5MP Camera, fp0789TU View Details
|
₹68,490
|
|
|
Budget friendlyHP 245 AMD R5 8GB 512GB DOS 14-inch 1.36kg View Details
|
₹29,990
|
|
|
HP Victus, 13th Gen Intel Core i7-13620H, 8GB RTX 5060, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 144Hz, 300nits, IPS, FHD, 15.6/39.6cm, Win11, M365* Office 24, Mica Silver, 2.29Kg, fa2308TX, RGB Laptop View Details
|
₹114,990
|
|
|
HP 14, 13th Gen Intel Core i5-1334U Laptop (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 14/35.6cm, FHD, Win11, M365 Basic(1yr),Office Home24, Silver,1.4kg, FHD Camera w/Privacy Shutter,ep0340TU View Details
|
₹53,990
|
|
|
HP Omen, AMD Ryzen 9 8940HX, 8GB RTX 5060, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16/40.6cm, Win11, M365* Office24, Black, 2.44kg, ap0181AX, Omen AI, RGB, AI Gaming Laptop View Details
|
₹157,990
|
|
