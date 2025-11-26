Search
Wed, Nov 26, 2025
New Delhi oC

Price drop on HP laptops: Grab powerful machines with savings up to 40%

ByAmit Rahi
Published on: Nov 26, 2025 12:00 pm IST

HP laptops across Pavilion, Victus, Envy and Chromebook ranges are now available at exciting prices. Great for students, office users and creators looking for solid performance.

Our Pick

FAQs

Our Picks

Product Rating Price

Highest discount

HP Firefly 16 inch Intel G11/DSC U7-155H/16GB/1TB SSD/RTX A500 4GB/Win11 Pro 64/3 Year Warranty(A1VX6PT) View Details checkDetails

₹135,000

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP ZBook Firefly 13th Gen Intel Core i7-1355U/ 14 Inch(35.6 cm)/ Diagonal WUXGA Display /16GB RAM/1 TB SSD/Intel Iris® Xᵉ Graphics/Win 11 Pro/Backlit KB/ G10 Workstation PC(8F6C8PA) View Details checkDetails

₹132,499

amazonLogo
CHECK DETAILS

Long battery

HP Omnibook 5 OLED, Snapdragon X X1 (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K OLED, 0.2 ms, Micro-Edge, 16/40.6cm, Win11, M365*Office24, Glacier Silver, 1.59kg, fb0001QU, FHD Camera, Backlit, Next-Gen AI Laptop View Details checkDetails

₹69,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U (12GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0573TU, FHD Camera w/Shutter Laptop View Details checkDetails

₹37,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP Pavilion Aero, AMD Ryzen 7-8840U AI Laptop, 16 Tops (16GB RAM, 512GB SSD), WUXGA 13.3/33.8cm, Win 11, Office 2021, Silver, 1Kg, AMD Radeon Graphics, Ultra-Light, 5MP Camera, bg0017AU View Details checkDetails

₹76,344

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP OmniBook 5 Flip,Intel Core i5 13th Gen 1334U (16GB LPDDR5,512GB SSD) 2K, WUXGA,Anti-Glare,300 nits,14/35.6cm Touchscreen,Win11, M365 Basic(1yr), Office Home24, Silver,1.65kg, 5MP Camera, fp0789TU View Details checkDetails

₹68,490

amazonLogo
CHECK DETAILS

Budget friendly

HP 245 AMD R5 8GB 512GB DOS 14-inch 1.36kg View Details checkDetails

₹29,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP Victus, 13th Gen Intel Core i7-13620H, 8GB RTX 5060, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 144Hz, 300nits, IPS, FHD, 15.6/39.6cm, Win11, M365* Office 24, Mica Silver, 2.29Kg, fa2308TX, RGB Laptop View Details checkDetails

₹114,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP 14, 13th Gen Intel Core i5-1334U Laptop (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 14/35.6cm, FHD, Win11, M365 Basic(1yr),Office Home24, Silver,1.4kg, FHD Camera w/Privacy Shutter,ep0340TU View Details checkDetails

₹53,990

amazonLogo
CHECK DETAILS

HP Omen, AMD Ryzen 9 8940HX, 8GB RTX 5060, 24GB DDR5(Upgradeable) 1TB SSD, 165Hz, 2k WUXGA, 3ms, 400 nits, 16/40.6cm, Win11, M365* Office24, Black, 2.44kg, ap0181AX, Omen AI, RGB, AI Gaming Laptop View Details checkDetails

₹157,990

amazonLogo
CHECK DETAILS
View More Products view more product right image

HP laptops have always been a trusted choice for reliability, everyday performance and premium build quality. From lightweight models for students to powerful Victus and Omen machines for gamers, the brand continues to offer something for every type of user. Long battery life, sharp displays and strong processors make these laptops dependable companions for work or entertainment.

Big HP laptop savings during the latest Amazon sale.
Big HP laptop savings during the latest Amazon sale.

The ongoing Amazon deals bring a noticeable price drop across several HP laptop segments. With offers reaching up to 40%, shoppers can explore ultrabooks, gaming laptops, thin-and-light models and high-capacity Chromebooks at lower prices. Additional card savings and bank offers make the upgrades even more appealing.

Loading...

The HP Firefly 16-inch G11 Mobile Workstation is a powerful laptop designed for professionals requiring high performance and portability. It features an Intel Core Ultra 7 processor paired with 16GB DDR5 RAM and a 1TB NVMe SSD for fast storage. The dedicated NVIDIA RTX A500 4GB GPU enhances graphic-intensive tasks like 3D rendering. Running Windows 11 Pro with a 3-year warranty, it offers versatile connectivity including Thunderbolt 4 and HDMI 2.1 ports, making it an excellent choice for mobile workstations.

Specifications

Capacity
1 TB PCIe NVMe SSD
RAM
16 GB DDR5-5600 MT/s
Screen Size
16 Inches, WUXGA (1920 x 1200), IPS
CPU
Intel Core Ultra 7, up to 4.8 GHz
Graphics
NVIDIA RTX A500, 4 GB GDDR6 dedicated memory
Loading...

This HP ZBook Firefly 14-inch workstation laptop delivers a blend of performance and portability with its 13th Gen Intel Core i7-1355U processor and 16GB DDR5 RAM. The 1TB SSD ensures fast boot and load times. Its WUXGA anti-glare IPS display supports accurate colors with 250 nits brightness. Ideal for professionals needing video editing and design on the go, it also features Windows 11 Pro and essential ports like USB Type-A and headphone combo jack for productivity.

Specifications

Capacity
1 TB SSD
RAM
16 GB DDR5-5200 MHz
Screen Size
14 Inches, WUXGA (1920 x 1200), IPS
CPU
Intel Core i7-1355U, up to 5.0 GHz
Graphics
Intel Iris Xe integrated graphics
Loading...

HP Omnibook 5 OLED runs on the Snapdragon X X1 processor designed for efficiency and mobility. It sports a stunning 16-inch 2K OLED display with a fast 0.2 ms response time, delivering rich colors and reduced eye strain. Coupled with 16GB LPDDR5x RAM and a 1TB PCIe NVMe SSD, it’s ideal for creative and business users looking for style and performance. Windows 11 Home and backlit keyboard enhance usability, while fast charging and premium audio boost the experience.

Specifications

Capacity
1 TB PCIe NVMe M.2 SSD
RAM
16 GB LPDDR5x
Display
16 Inches, 2K OLED (1920 x 1200)
Graphics
Qualcomm Adreno GPU
Loading...

The HP 15 laptop powered by the 13th Gen Intel Core i3-1315U is geared towards everyday productivity with 12GB DDR4 RAM and 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD. Its 15.6-inch FHD anti-glare display provides clear visuals, and the integrated Intel UHD graphics suit casual use and office tasks. Windows 11 Home is preinstalled along with Microsoft 365 Basic. Essential ports and a backlit keyboard make it a convenient multitasking device for students and professionals alike.

Specifications

Capacity
512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD
RAM
12 GB DDR4-3200 MT/s
Screen
15.6 Inches, FHD (1920 x 1080)
CPU
Intel Core i3-1315U, up to 4.5 GHz
Graphics
Intel UHD Graphics integrated
Loading...

The ultra-light HP Pavilion Aero features AMD Ryzen 7 8840U with AI enhancements for fast multitasking. Its 13.3-inch WUXGA IPS anti-glare display delivers vibrant colours with 1920 x 1200 resolution. Paired with 16GB LPDDR5x RAM and a 512GB PCIe SSD, it balances power and portability at just 1 kg weight. Radeon graphics elevate visual clarity, and fast charging supports up to 11.5 hours of battery life, making it great for creators and mobile users.

Specifications

Capacity
512 GB PCIe NVMe SSD
RAM
16 GB LPDDR5x
Screen
13.3 Inches, WUXGA IPS (1920 x 1200)
CPU
AMD Ryzen 7-8840U, up to 5.1 GHz
Graphics
AMD Radeon Graphics integrated
Loading...

The HP OmniBook 5 Flip combines versatility with performance thanks to its 13th Gen Intel Core i5-1334U processor and 16GB LPDDR5 RAM. Its 14-inch 2K touchscreen supports multitouch and delivers sharp visuals at 1920 x 1200 pixels. Storage includes a 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD. Ideal for students and professionals, it runs Windows 11 Home, offers fast wireless connectivity, and features a backlit keyboard and 5MP HD camera for video conferencing.

Specifications

Capacity
512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD
RAM
16 GB LPDDR5
Screen
14 Inches, 2K (1920 x 1200), Touchscreen
CPU
Intel Core i5-1334U, up to 4.6 GHz
Graphics
Intel Iris Xe integrated
Loading...

The HP 245 laptop is a budget-friendly, everyday-use laptop featuring AMD Ryzen 5 7520U processor with quad-core and 8 threads. It offers 8GB DDR4 RAM and 512GB PCIe NVMe SSD storage. The 14-inch HD screen includes anti-glare and narrow bezel design. It comes with FreeDOS, Realtek Wi-Fi 6, and Bluetooth 5.3 support. Ideal for office tasks and light multitasking, it includes basic ports and a 720p HD camera.

Specifications

Capacity
512 GB PCIe NVMe SSD
RAM
8 GB DDR4-3200 MT/s
Screen
14 Inches, HD (1366 x 768)
CPU
AMD Ryzen 5 7520U, up to 4.3 GHz
Graphics
AMD Radeon Graphics
Loading...

The HP Victus is a gaming laptop powered by a 13th Gen Intel Core i7-13620H with 24GB DDR5 RAM and a 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD. Featuring NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 graphics, it supports immersive gaming with a 15.6-inch FHD 144Hz IPS display and anti-glare micro-edge screen. Windows 11 Home and multiple ports, including RJ-45 and USB-C with Power Delivery, add connectivity options for gamers and creators.

Specifications

Capacity
1 TB PCIe Gen4 NVMe SSD
RAM
24 GB DDR5-5600 MT/s
Screen
15.6 Inches, FHD (1920 x 1080), 144Hz IPS
CPU
Intel Core i7-13620H, up to 4.9 GHz
Graphics
NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
Loading...

This HP 14 laptop is built for on-the-go productivity with a 13th Gen Intel Core i5-1334U processor and 16GB DDR4 RAM. It integrates a 512GB PCIe NVMe SSD for rapid data access. The 14-inch FHD anti-glare display ensures clear visuals in various lighting. Windows 11 and privacy features like a camera shutter help protect users, while Bluetooth and Wi-Fi 6 provide reliable wireless connectivity for everyday use.

Specifications

Capacity
512 GB PCIe NVMe SSD
RAM
16 GB DDR4
Screen
14 Inches, FHD (1920 x 1080)
CPU
Intel Core i5-1334U, up to 4.6 GHz
Graphics
Integrated
Loading...

The HP Omen is a high-performance gaming laptop powered by AMD Ryzen 9 8940HX with 24GB DDR5 RAM and 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD. The NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 graphics enhance gaming and creative workloads, while the 16-inch 2K display with 165Hz refresh and 3ms response time provides smooth, vivid visuals. Advanced cooling, RGB keyboard, and 6-cell battery with fast charge make this an ideal powerhouse for gamers.

Specifications

Capacity
1 TB PCIe Gen4 NVMe SSD
RAM
24 GB DDR5-5600 MT/s
Screen Size
16 Inches, 2K (1920 x 1200), 165Hz IPS
CPU
AMD Ryzen 9 8940HX, up to 5.3 GHz
Graphics
NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7

Similar articles for you

Best laptops for school students in India 2025 for assignments, daily study, online classes and exam prep

10 best 2-in-1 laptops of 2025 that blend power, portability and versatility

10 best Windows laptops in Sep 2025 featuring fast processing, portability, new graphics, and multitasking power

Best ultra-thin laptops to buy in 2025: Top models with slim designs with high performance

  • Are HP laptop deals available throughout the entire offer period?

    Most HP laptop deals continue across the full sale duration, though some lightning offers may end early. Checking prices frequently helps secure the best possible discount.

  • Can I use bank or credit card offers on these HP laptop deals?

    Yes, additional bank and credit card offers are available on many models. These extra reductions lower the effective price and enhance the overall value during the sale.

  • Are HP laptops suitable for students during this price drop?

    Absolutely. HP offers lightweight, efficient and affordable models ideal for study sessions, projects and streaming. The price drop makes them a sensible option for budget-minded students.

  • Do gaming HP laptops receive the full 40% discount?

    Many gaming models, including HP Victus and Omen variants, feature notable discounts. While availability may vary, several units approach the full 40% savings during the sale.

  • Are high-end HP Envy or Spectre models included in the deals?

    Select premium HP Envy and Spectre laptops also receive attractive reductions. These models offer excellent build quality and performance, making the discounted prices worth considering.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

News / Technology / Price drop on HP laptops: Grab powerful machines with savings up to 40%
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On