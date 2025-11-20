Search
Thu, Nov 20, 2025
Top 10 water purifiers with advanced filtration system for clean water

ByAmit Rahi
Published on: Nov 20, 2025 03:00 pm IST

Find the best water purifiers of 2025 offering reliable filtration, strong performance, and smart features for clean, safe drinking water across different household needs.

Best overall

Aquaguard Sure Delight RO+MC 1X Water Purifier | Free Service Plan worth 2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell & Tanker Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers View Details checkDetails

₹6,699

Smart water purifier

Native by Urban Company M1 RO+UV+Copper+Alkaline Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster View Details checkDetails

₹14,999

Havells Aquas Lite Water Purifier, UV + UF Purification, Vital Magnesium Enriched, 7-stages, 7L Storage, Ideal for Borewell, Tanker & Municipal Water, Significant water savings, BIS Approved, Black View Details checkDetails

₹7,099

Havells FAB Alkaline Water Purifier | RO+UV+Revitalizer (Copper)| Powerful 8 stage Purification| 2 Year Free Service | Smart Alerts | Auto Energy Saver | Suitable for all Water Sources View Details checkDetails

₹8,499

Budget friendly

KENT Supreme RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control+UV LED Tank |Auto Flush | 8L | 20 LPH | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network View Details checkDetails

₹13,499

Livpure GLO PRO++ | RO+UV+UF | 2X Power Filter | No Filter Cost for 2 years* | Save Upto 21,000 on Filters | 7 Stage Advanced Purification | Suitable for Borewell, Tanker, Municipal Water | Black View Details checkDetails

Pureit Wave Prime Mineral RO+MF | 6 stage Purification | 7 Litres Capacity | Up to 45% Water Saving | Suitable for Borewell, Tanker & Muncipal Water | Wall Mountable | Black View Details checkDetails

₹6,299

Havells Gracia FAB Alkaline Water Purifier (Black), RO+UV+Alkaline, Hot, Warm & Ambient Water, Copper+Zinc+Minerals, 9 Stage Purification, 6.5L SS Tank, Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water View Details checkDetails

₹19,559

Aquaguard Blaze Insta Hot & Ambient 8-Stage RO, Dual Stainless Steel Tank Water Purifier | RO+UV+Active Copper Tech | Upto 40% Water Savings | Suitable for all Water Sources View Details checkDetails

₹20,797

Livpure Rever Water Purifier | RO+UV+UF+Min+Copper | 2 Year No Service Cost- Filters Included | 8-Stage Advanced Filtration | In-Tank UV Sterilization | Filter Change Indication | Black | 6 litres View Details checkDetails

₹11,499

BLAIR Thar Water Purifier RO+UV+UF+TDS ZINC+COPPER+ALKALINE Water Purifier for Home and Office PLUS UV LED IN TANK(9 Litre),BLACK-ROSE-GOLD View Details checkDetails

AQUA D PURE 4-in-1 Copper RO Water Purifier | RO+UV+UF+TDS Adjuster | 12L Large Storage | Multi-Stage Filtration | Removes Impurities & Enhances Water with Copper | Wall-Mount & Countertop | Black View Details checkDetails

₹4,999

NANSHE TITANIUM RO Alkaline Water Purifier, 9L Storage, 12–15 LPH, TDS Controller & pH Balance, Counter-Top/Wall-Mount, ABS Food-Grade, 60W(campagne gold) View Details checkDetails

₹16,174

NANSHE Jupiter RO Alkaline Water Purifier, 10L Storage, 12–15 LPH, TDS Controller & pH Balance, Counter-Top/Wall-Mount, ABS Food-Grade, 60W, Free Installation, (White) View Details checkDetails

₹10,150

Clean drinking water has never been more essential, and 2025 brings a new wave of advanced water purifiers designed to protect your family’s health. With improved filtration systems, energy-efficient performance and better purification technologies, choosing the right model feels easier yet more important than ever.

Pure water made simple with these water purifiers
Pure water made simple with these water purifiers

This list brings together the best water purifiers across budgets, features, and purification methods. From RO and UV systems to modern, tankless solutions with smart indicators, each recommendation helps ensure your home always has access to safe, refreshing water. These options are carefully chosen to suit different households and preferences.

This Aquaguard purifier is a corded countertop model with no battery but offers continuous purification with power supply. It is designed to handle borewell and tanker water with TDS above 200 ppm, efficiently removing 30 times more impurities compared to local purifiers.

It features advanced RO+MC (Mineral Charge) technology ensuring mineral-rich, safe-tasting water. Its stylish, durable ABS body holds up to 6.2 liters and comes with useful accessories like input pipes and valves, offering good value and premium aesthetics.

Specifications

Purification Method
RO + Mineral Charge
Capacity
6.2 Liters
Installation
Countertop
Material
ABS Plastic
Suitable Water Source
Borewell & Tanker (TDS >200 ppm)

Reasons to buy

Effective for borewell & tanker water with high TDS.

Premium design with useful indicator features.

Reasons to avoid

Not suitable for water with TDS below 200 ppm.

Mixed customer service reviews.

What are buyers saying on Amazon?

Customers value the prompt installation and water taste. Many appreciate its premium look and easy maintenance but some report inconsistent service quality.

Why choose this product?

Choose this for high-TDS water purification with mineral boosting and reliable performance for borewell and tanker water users.

This wall-mounted purifier draws continuous electric power and does not require battery operation. It comes with a no-service guarantee for 2 years, minimizing maintenance hassle and saving service costs.

Featuring a comprehensive 10-stage RO+UV+Alkaline+Copper purification, it ensures 99.99% pure water enriched with essential minerals, perfect for health-conscious families. The 8-liter food-grade storage tank preserves mineral content and comes with professional installation.

Specifications

Purification
10-stage RO+UV+Alkaline+Copper
Storage
8 Liters
Installation
Wall Mount
Service
No service for 2 yrs, Unconditional Warranty
Material
Polypropylene

Reasons to buy

Filters last 2 years with no maintenance needed.

Superior mineral and copper enrichment for health benefits.

Reasons to avoid

Professional installation required, possible hidden costs.

Relatively higher price point.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers praise the top-notch water quality and no-maintenance advantage. Many like the sleek, premium design with consistent TDS reduction.

Why choose this product?

Choose this for hassle-free, advanced purification that delivers enriched, mineral-rich and safe water for health-focused consumers.

Powered by continuous electric supply, this wall-mounted purifier offers 7 liters of storage with UV and UF technology to handle bacteria, viruses, and suspended particles.

Its vital magnesium cartridge boosts mineral content for better taste and health. Engineered for water efficiency, it works well with borewell, tanker, and municipal water and has LED indicators for easy monitoring.

Specifications

Purification
UV + UF
Capacity
7 Liters
Installation
Wall Mount
Special Feature
Magnesium enriched
Power Source
Corded Electric

Reasons to buy

Improved taste with mineral enrichment.

Suitable for varied water sources and high TDS handling.

Reasons to avoid

Some complaints about filters failing early.

Service quality varies.

What are buyers saying on Amazon?

Customers like the water taste and free installation. While functionality is often praised, some experience poor filter durability and service.

Why choose this product?

Choose this for reliable UV+UF purification with mineral enrichment and water saving for diverse water sources.

This wall-mounted purifier runs on continuous electric power with smart features like cartridge life indicator and auto-purification alerts. It combines 8-stage purification including RO, UV, and alkaline mineral revitalization for optimum health benefits.

It also offers multiple mounting options, a child-lock, and anti-splash design with a high-quality plastic body and transparent tank for convenience.

Specifications

Purification
8-stage RO+UV+Alkaline
Capacity
7 Liters
Mounting
Wall or Table
Features
Cartridge Life, Error Alerts, Energy Saver
Material
Plastic

Reasons to buy

Adds essential minerals and antioxidants to water.

Smart alerts enhance user convenience and safety.

Reasons to avoid

Some users report installation issues.

Mixed reviews on long-term filter performance.

What are buyers saying on Amazon?

Customers praise water quality and taste; however, installation and service experiences are varied but generally positive.

Why choose this product?

Choose this for health-boosting water with smart features, antioxidant benefits, and versatile installation.

Powered by a stable electric source, this 8-liter RO purifier includes advanced stages like RO+UF+TDS control and UV LED for enhanced purification and mineral retention.

It features a patented leak-proof design, auto flush, and a large service network ensuring accessible maintenance. Equipped for borewell, tanker, and municipal water, it balances purity, taste, and convenience.

Specifications

Purification
RO+UF+UV + TDS Control
Capacity
8 Liters
Flow Rate
20 LPH
Installation
Wall Mount
Warranty
1 Year

Reasons to buy

Large service network and auto flush.

Maintains essential minerals with TDS control.

Reasons to avoid

Some experience inconsistent service quality.

Price on the higher side.

What are buyers saying on Amazon?

Buyers appreciate ease of use and good taste; however, reviews about service and water quality differ widely.

Why choose this product?

Choose this for reliable multi-stage purification with effective mineral preservation backed by excellent support.

This wall-mount purifier uses electric power and boasts a 7-stage filtration system with RO, UV, and UF to remove contaminants while preserving beneficial minerals. Filters last two years minimizing maintenance costs.

It delivers a better taste, safe water with silver-infused post carbon, and provides free installation plus warranty support. Durable plastic construction and a compact size suit Indian households.

Specifications

Purification
7-stage RO+UV+UF
Capacity
8 Liters
Installation
Wall Mount
Filter Life
2 Years Free Service
Material
Plastic

Reasons to buy

Long filter life with free maintenance.

Removes bacteria, viruses, and odors efficiently.

Reasons to avoid

Some report mixed service experiences.

Plastic build less premium feeling.

What are buyers saying on Amazon?

Customers praise taste and reliability; installation service quality varies among buyers.

Why choose this product?

Choose this for cost-effective, long-lasting purification with advanced multi-stage technology.

This wall-mounted purifier operates on continuous electric power with an internal sediment filter designed for longer life and advanced mineral enhancer cartridge for health benefits.

It is WQA-tested and offers 7 liters storage with smart indicators alerting filter expiry. Suitable for varied water sources, it conserves water and ensures safe, mineral-enriched drinking water.

Specifications

Purification
RO + UV + Mineralizer
Capacity
7 Liters
Features
Smart Filter Indicators, Water Saver
Installation
Wall Mount
Material
Plastic

Reasons to buy

Long filter life and water saving.

Safe mineral enrichment with smart alerts.

Reasons to avoid

Some find installation slow.

Filter replacement cost can be high.

What are buyers saying on Amazon?

Customers praise smooth operation and good taste; installation and service experiences are generally positive.

Why choose this product?

Choose it for trusted safety with efficient mineralized water and smart maintenance alerts.

This countertop purifier uses electric power continuously, featuring a durable stainless steel 6.5L tank that sanitizes water every 4 hours. It delivers hot, warm, and ambient water with child safety locks.

Nine-stage purification includes RO, UV, alkaline minerals, and copper infusion for antioxidant-rich water, enhancing health benefits with a sleek touch display and maintenance alerts.

Specifications

Purification
9-stage including Alkaline & UV
Capacity
6.5 Liters
Features
Hot, Warm, Ambient water with Child Lock
Installation
Countertop
Material
Stainless Steel

Reasons to buy

Offers temperature-controlled water dispensing.

24/7 UV sterilization keeps tank clean.

Reasons to avoid

Hot water feature sometimes fails.

Premium price with mixed value feedback.

What are buyers saying on Amazon?

Customers appreciate warm water options and mineral-rich taste while opinions on durability and pricing vary.

Why choose this product?

Choose this for versatile temperature control with advanced mineral and alkaline water purification.

This wall or countertop purifier works continuously on electric power, delivering instant hot and ambient water alongside potable RO purified water.

It features 8-stage purification with RO, UV, and active copper technology plus water-saving features. Stainless steel tanks ensure durability with smart shut-off for safety.

Specifications

Purification
RO + UV + Copper
Capacity
5.6 Liters
Installation
Wall Mount / Countertop
Material
ABS, Polypropylene, Stainless Steel
Feature
Instant Hot & Ambient Water

Reasons to buy

Instant hot water with multi-stage purification.

Water saving up to 40%.

Reasons to avoid

Reported water leakage issues.

Smaller tank size limits family use.

What are buyers saying on Amazon?

Customers praise functionality and water quality but occasionally report leaking problems.

Why choose this product?

Choose it for instant temperature-controlled purified water with proven multi-stage filtration.

This wall-mounted purifier draws power continuously, providing 8-stage advanced purification combining mineral and copper infusion for health benefits and immunity support.

It includes in-tank UV sterilization and filter change indicators, with a compact design suited for modern homes seeking purified, mineralized, and antimicrobial water.

Specifications

Purification
8-stage RO + UV + UF + Minerals + Copper
Capacity
6 Liters
Features
In-tank UV sterilization, Filter indicator
Installation
Wall Mount
Weight
7.4 Kg

Reasons to buy

Combines immunity-boosting copper with RO purification.

Smart filter monitoring for timely maintenance.

Reasons to avoid

Some report variable product quality.

Slightly heavy compared to competitors.

What are buyers saying on Amazon?

Customers appreciate improved water quality but mention inconsistent quality in some units.

Why choose this product?

Choose it for comprehensive purification focused on immunity, taste, and water safety for families.

Check out these new water purifier brands

  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...

Factors to consider when buying a water purifier

  • Purification method: Compare RO, UV, UF, and multi-stage systems to check which suits your water quality.
  • Water source type: Know if you receive hard or soft water as this affects the purifier you should choose.
  • Storage capacity: Larger families benefit from bigger tanks offering quicker access to purified water.
  • Maintenance needs: Check annual service costs, filter change schedules and ease of maintenance.
  • Smart features: Look for indicators, app controls and purification alerts for a more convenient experience.

How do I know which purification technology suits my water supply?

Understanding your water quality is essential. Hard water with high TDS usually needs RO purification, while soft water may work well with UV or UF. Checking TDS levels before buying ensures you pick the most efficient and cost-effective technology.

Are RO purifiers still worth buying in 2025?

RO purifiers remain valuable for homes receiving high-TDS or borewell water. Modern RO systems waste less water, offer mineral retention and feature multi-stage filtration. They continue to be one of the safest options for households dealing with chemical contaminants and dissolved impurities.

Do smart water purifiers offer real benefits?

Smart models help you track filter life, maintenance alerts and water quality in real time. These features reduce guesswork, improve safety and ensure the purifier always works efficiently. They are particularly useful for busy households looking for added convenience.

Top 3 features of best water purifier

Water purifiersPurification MethodCapacity (L)Installation Type
Aquaguard Sure DelightRO + Mineral Charge

6.2

Countertop
Native by UC M110-stage RO+UV+Alkaline+Copper

8

Wall Mount
Havells Aquas LiteUV + UF + Magnesium

7

Wall Mount
Havells FAB Alkaline8-stage RO+UV+Alkaline

7

Wall Mount
KENT SupremeRO+UF+TDS Control+UV LED

8

Wall Mount
Livpure GLO PRO++7-stage RO+UV+UF

8

Wall Mount
Pureit Wave PrimeRO + UV + Mineralizer

7

Wall Mount
Havells Gracia FAB9-stage RO+UV+Alkaline + Hot

6.5

Countertop
Aquaguard BlazeRO + UV + Copper + Hot Water

5.6

Wall/Countertop
Livpure Rever8-stage RO+UV+UF+Minerals+Copper

6

Wall Mount

  • How often should filters be changed?

    Most filters need replacement every six to twelve months depending on usage and water quality. Regular maintenance ensures efficient purification and better health safety.

  • Can RO water taste different?

    Yes, RO systems remove dissolved solids which can slightly change taste. Many modern models add essential minerals back for a balanced, refreshing flavour.

  • Is UV purification enough for tap water?

    UV is suitable for low-TDS municipal water as it kills bacteria and viruses effectively. It is usually paired with UF for added protection.

  • Are stainless steel tank purifiers better?

    Stainless steel tanks resist bacterial growth and last longer than plastic ones. They also keep stored water fresher for longer durations.

  • Do water purifiers require professional installation?

    Yes, most RO and UV systems need professional installation for correct setup and safety. Proper installation ensures optimal performance and avoids damage.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

