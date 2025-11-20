Top 10 water purifiers with advanced filtration system for clean water
Published on: Nov 20, 2025 03:00 pm IST
Find the best water purifiers of 2025 offering reliable filtration, strong performance, and smart features for clean, safe drinking water across different household needs.
Our Pick
Best overall
Smart water purifier
Budget friendly
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
|
Best overallAquaguard Sure Delight RO+MC 1X Water Purifier | Free Service Plan worth ₹2000 | India’s #1 Water Purifier | Suitable for Borewell & Tanker Water | 30x Impurity Removal vs Local Purifiers View Details
|
₹6,699
|
|
|
Smart water purifierNative by Urban Company M1 RO+UV+Copper+Alkaline Water Purifier | No Service for 2 Years | 2-year Unconditional Warranty | 8L Storage | 4-in-1 Health Booster View Details
|
₹14,999
|
|
|
Havells Aquas Lite Water Purifier, UV + UF Purification, Vital Magnesium Enriched, 7-stages, 7L Storage, Ideal for Borewell, Tanker & Municipal Water, Significant water savings, BIS Approved, Black View Details
|
₹7,099
|
|
|
Havells FAB Alkaline Water Purifier | RO+UV+Revitalizer (Copper)| Powerful 8 stage Purification| 2 Year Free Service | Smart Alerts | Auto Energy Saver | Suitable for all Water Sources View Details
|
₹8,499
|
|
|
Budget friendlyKENT Supreme RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control+UV LED Tank |Auto Flush | 8L | 20 LPH | Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network View Details
|
₹13,499
|
|
|
Livpure GLO PRO++ | RO+UV+UF | 2X Power Filter | No Filter Cost for 2 years* | Save Upto 21,000 on Filters | 7 Stage Advanced Purification | Suitable for Borewell, Tanker, Municipal Water | Black View Details
|
|
|
|
Pureit Wave Prime Mineral RO+MF | 6 stage Purification | 7 Litres Capacity | Up to 45% Water Saving | Suitable for Borewell, Tanker & Muncipal Water | Wall Mountable | Black View Details
|
₹6,299
|
|
|
Havells Gracia FAB Alkaline Water Purifier (Black), RO+UV+Alkaline, Hot, Warm & Ambient Water, Copper+Zinc+Minerals, 9 Stage Purification, 6.5L SS Tank, Suitable for Borewell, Tanker & Municipal Water View Details
|
₹19,559
|
|
|
Aquaguard Blaze Insta Hot & Ambient 8-Stage RO, Dual Stainless Steel Tank Water Purifier | RO+UV+Active Copper Tech | Upto 40% Water Savings | Suitable for all Water Sources View Details
|
₹20,797
|
|
|
Livpure Rever Water Purifier | RO+UV+UF+Min+Copper | 2 Year No Service Cost- Filters Included | 8-Stage Advanced Filtration | In-Tank UV Sterilization | Filter Change Indication | Black | 6 litres View Details
|
₹11,499
|
|
|
BLAIR Thar Water Purifier RO+UV+UF+TDS ZINC+COPPER+ALKALINE Water Purifier for Home and Office PLUS UV LED IN TANK(9 Litre),BLACK-ROSE-GOLD View Details
|
|
|
|
AQUA D PURE 4-in-1 Copper RO Water Purifier | RO+UV+UF+TDS Adjuster | 12L Large Storage | Multi-Stage Filtration | Removes Impurities & Enhances Water with Copper | Wall-Mount & Countertop | Black View Details
|
₹4,999
|
|
|
|
NANSHE TITANIUM RO Alkaline Water Purifier, 9L Storage, 12–15 LPH, TDS Controller & pH Balance, Counter-Top/Wall-Mount, ABS Food-Grade, 60W(campagne gold) View Details
|
₹16,174
|
|
|
NANSHE Jupiter RO Alkaline Water Purifier, 10L Storage, 12–15 LPH, TDS Controller & pH Balance, Counter-Top/Wall-Mount, ABS Food-Grade, 60W, Free Installation, (White) View Details
|
₹10,150
|
|
