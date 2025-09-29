Want new chimney? Check out price drop on Elica chimney during Amazon Great Indian Festival Sale
Published on: Sept 29, 2025 06:00 pm IST
Save big on stylish Elica chimneys during Amazon Great Indian Festival Sale. Grab discounts today and upgrade your kitchen with powerful smoke-free solutions.
Our Pick
FAQs
Our Picks
|Product
|Rating
|Price
Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details
₹13,989
|
Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor View Details
₹15,990
|
Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | PRO PLUS FL BLDC HAC LTW 90 MS NERO | Touch Control with Round RPM Display |Black View Details
₹18,790
|
Elica 60cm 1200 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney | FL 600 SLIM HAC MS NERO | Touch + Motion Sensor Control | Black View Details
₹9,990
|
Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details
₹12,990
|
Elica iSMART 5 STAR Performance 90 cm Filterless Heat Autoclean Kitchen Chimney with Inverter Technology, Remote Control and 15 Years Warranty (iSMART GLACE FL HAC 90 LTW NERO) View Details
₹19,990
|
Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with FULL GRILL | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | SPT MAX FL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor View Details
₹18,790
