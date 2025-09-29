Search
Mon, Sept 29, 2025
Want new chimney? Check out price drop on Elica chimney during Amazon Great Indian Festival Sale

ByBoudhaditya Sanyal
Published on: Sept 29, 2025 06:00 pm IST

Save big on stylish Elica chimneys during Amazon Great Indian Festival Sale. Grab discounts today and upgrade your kitchen with powerful smoke-free solutions.

Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control View Details checkDetails

Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor View Details checkDetails

Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | PRO PLUS FL BLDC HAC LTW 90 MS NERO | Touch Control with Round RPM Display |Black View Details checkDetails

Elica 60cm 1200 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney | FL 600 SLIM HAC MS NERO | Touch + Motion Sensor Control | Black View Details checkDetails

Elica 90 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 906 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black) View Details checkDetails

Elica iSMART 5 STAR Performance 90 cm Filterless Heat Autoclean Kitchen Chimney with Inverter Technology, Remote Control and 15 Years Warranty (iSMART GLACE FL HAC 90 LTW NERO) View Details checkDetails

Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with FULL GRILL | 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | SPT MAX FL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor View Details checkDetails

Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | PRO PLUS FL BLDC HAC LTW 90 MS NERO | Touch Control with Round RPM Display |Black View Details checkDetails

Cooking up a storm in the kitchen often comes with a side of smoke, oil, and lingering smells. That’s where a chimney steps in, and Elica makes some of the most stylish and efficient ones around. Now, with the Amazon Great Indian Festival Sale rolling, you can grab your dream Elica chimney at a price that won’t sting.

Elica chimneys see serious price drop during Amazon Great Indian Festival Sale.
From sleek wall-mounted models to powerful auto-clean options, there’s something for every kitchen size and setup. If you’ve been waiting to upgrade your cooking space, this deal is the perfect excuse. Don’t miss the chance.

Biggest price drop on Elica chimneys during Amazon Diwali sale

Compact but powerful, this 60cm Elica chimney makes small kitchens feel pro-level. The BLDC motor sips power while delivering serious suction. Motion sensors add a futuristic touch, you can wave away smoke instead of scrubbing walls later. Plus, the 15-year motor warranty is like a long-term safety net. If you want efficient suction without a bulky look, this one’s a sleek pick.

This chimney is built for the big leagues. With 90cm coverage, it’s perfect if you cook heavy meals on multiple burners. The BLDC motor keeps things energy-efficient while its 1500 m³/hr suction takes care of smoke instantly. Add touch controls and wave-friendly motion sensors, and you’ve got a stylish assistant that responds faster than your roommate. A perfect upgrade for busy kitchens that demand performance.

The “Pro Plus” tag isn’t for show, this chimney is a powerhouse. With 1600 m³/hr suction, it handles spicy tadkas and deep-frying without breaking a sweat. The round RPM display looks cool and lets you keep tabs on speed at a glance. Combine that with touch controls and premium warranty coverage, and you’ve got a chimney that’s equal parts muscle and brains. Ideal for family kitchens.

Sleek and slim, this 60cm model is for homes where space is tight, but smoke is not. At 1200 m³/hr suction, it’s no slouch, it handles everyday cooking with ease. The filterless design saves you the headache of scrubbing filters, and motion control adds a fun, futuristic vibe. If your kitchen is compact, but your cooking ambition isn’t, this chimney hits the sweet spot.

With its 90cm frame and 1350 m³/hr suction, this chimney is like having a smoke-busting superhero over your cooktop. The motion sensors keep it fun, just wave and cook on. Filterless design means fewer chores, and that long warranty means peace of mind. It’s not the loudest in specs, but it’s reliable, stylish, and a perfect fit for medium to large kitchens.

Meet the “smart” one in the family. This iSMART model combines inverter tech with remote control for a hands-free, fuss-free cooking experience. Its heat autoclean makes maintenance painless, while the 5-star efficiency rating saves on bills. With 90cm coverage, it’s made for serious cooking sessions. If you want a chimney that feels futuristic and listens to your remote instead of just your hand-waving, this is it.

This one’s called “MAX” for a reason. The full grill design adds extra smoke-busting efficiency, while the 1500 m³/hr suction ensures nothing lingers in the kitchen. Motion and touch controls keep things modern, and the BLDC motor is as energy-smart as it gets. If you’re into hosting or cooking multiple cuisines at once, this chimney keeps the vibe fresh without letting smoke crash the party.

Think of this as the big sibling of chimney no. 3. It’s got the same raw power and polished design, with 1600 m³/hr suction that clears the air faster than you can say “tadka.” The RPM display gives a geeky-cool edge, and the warranty is unbeatable. Perfect for kitchens where cooking never stops, this chimney doesn’t just clean smoke, it commands respect on your wall.

  • How often should I clean an Elica chimney?

    With autoclean models, you only need to clean occasionally. Heat or filterless technology handles most work, saving you from monthly scrubbing.

  • What is the average lifespan of an Elica chimney?

    Elica chimneys are built to last over 10–12 years with proper use. Their 15-year motor warranty ensures peace of mind for long-term kitchen performance.

  • Do Elica chimneys consume a lot of electricity?

    Not really. Models with BLDC and inverter technology are energy-efficient, keeping power bills low while still delivering strong suction for everyday and heavy-duty cooking needs.

  • Are Elica chimneys noisy during operation?

    Noise levels vary, but most Elica models run quietly between 58–65 dB. BLDC motor options are even quieter, making them perfect for open kitchens.

  • Which chimney size should I buy: 60cm or 90cm?

    Choose 60cm for two-burner stoves or compact kitchens. Go for 90cm if you cook on three to five burners or prepare heavy, smoky meals often.

Disclaimer: At Hindustan Times, we help you stay up-to-date with the latest trends and products. Hindustan Times has an affiliate partnership, so we may get a part of the revenue when you make a purchase. We shall not be liable for any claim under applicable laws, including but not limited to the Consumer Protection Act, 2019, with respect to the products. The products listed in this article are in no particular order of priority.

