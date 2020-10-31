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Bank holidays in November 2020: Banks to remain closed on these days

All banks will remain closed on Diwali and Guru Nanak Jayanti, apart from the Sundays and the second and fourth Saturdays.

business Updated: Oct 31, 2020, 14:52 IST
hindustantimes.com | Edited by Poulomi Ghosh
hindustantimes.com | Edited by Poulomi Ghosh
Hindustan Times, New Delhi
Banks will remain closed for 8 days in November, including Sundays and two Saturdays, according to the calendar of the Reserve Bank of India.
Banks will remain closed for 8 days in November, including Sundays and two Saturdays, according to the calendar of the Reserve Bank of India. (REUTERS)
         

Most public and private banks across India will remain closed for at least eight days in November, including four Sundays and two Saturdays — apart from Diwali and Guru Nanak Jayanti.

Additionally, banks will remain closed on specific dates of local festivals.

Here is a date-wise list of bank holidays in November 2020

November 1: Sunday (All banks)

November 8: Sunday (All banks)

November 13: Wangala festival (Only in Shillong)

November 14: Diwali/Kali Puja (Ahmedabad, Belapur, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai. Nagpur, New Delhi, panaji, Patna, Raipue, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram)

November 15: Sunday (All banks)

November 16: Diwali (Balipratipada)/Laxmi Puja/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti/Vikram Samvat New Year Day

Ahmedabad, Belapur, Bengaluru, Gangtok, Kanpur, Lucknow, Mumbai, Nagpur,

November 17: Laxmi Puja/Deepawali/Ningol Chakkouba (Gangtok, Imphal)

November 18: Laxmi Puja/Deepawali (Gangtok)

November 20: Chhath Puja (Patna, Ranchi)

November 21: Chhath Puja (Patna)

November 22: Sunday (All banks)

November 23: Seng Kutsnem (Shillong)

November 28: Fourth Saturday (All banks)

November 29: Sunday (All banks)

November 30: Guru Nanak Jayanti/Kartika Purnima/Rahasa Purnima (Aizawl, Belapur, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna, Raipur, Ranchi, Shimla, Srinagar)

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