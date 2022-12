Khattar, Hooda’s poetic jibes entertain House

Haryana chief minister Manohar Lal Khattar and leader of opposition Bhupinder Singh Hooda were engaged in a poetic duel during the post lunch proceedings on Wednesday.

The two politicians are known for reciting borrowed lines during the assembly sessions. They seemed to have come well prepared on Wednesday with a range of tongue-in-cheek couplets tossed at each other.

Hooda: Chaman ko seenchne mein kuch pattiyan jhad gayi hongi, yehi illzam lag raha hai hum par bewafai ka, chaman ko raund dala jisne apne pairon se, wahi dawa kar rahe is chaman ki rahnumai ka.

Khattar: Jise nibha na sakoon aisa vada nahi karta, main baatein apni aukat se zyada nahi karta. Bhaley hi tamanna rakhta hoon aasman chhu lene ki lekin auron ko girane ka irada nahi rakhta.

Hooda: Na puchh mere sabr ki inteha kahan tak hai, tu sitam karle teri hasrat jahan tak hai. Wafa ki umeed jinhe hogi unhe hogi, hamein to dekhna hai tu bewafa kahan tak hai.

Khattar: Hum dariya hain, hamein apna hunar maloom hai, jis taraf bhi chal padenge raasta saaf ho jayega.

Hooda: Mere junoon ka natija zaroor niklega, usi ka shahar, wahi muddai wahi munsif, hamein yakin tha hamara kasoor niklega.

Khattar : Meri khamoshiyon ka lihaaz kijiye, mere lafz aapse bardasht nahi honge.