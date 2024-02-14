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    News / cricket / Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024 to start at 02:30 PM
    Live

    Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024 to start at 02:30 PM

    Feb 14, 2024 8:09 AM IST
    Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024. Match will start at 02:30 PM
    Sri Lanka vs Afghanistan Live Score, 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024
    Sri Lanka vs Afghanistan Live Score, 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024

    Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024. Match will start on 14 Feb 2024 at 02:30 PM
    Venue : Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

    Sri Lanka squad -
    Avishka Fernando, Charith Asalanka, Janith Liyanage, Pathum Nissanka, Sahan Arachchige, Shevon Daniel, Chamika Karunaratne, Wanindu Hasaranga, Kusal Mendis, Sadeera Samarawickrama, Akila Dananjaya, Asitha Fernando, Dilshan Madushanka, Dunith Wellalage, Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, Pramod Madushan
    Afghanistan squad -
    Hashmatullah Shahidi, Ibrahim Zadran, Riaz Hassan, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Mohammad Nabi, Rahmat Shah, Shahidullah Kamal, Sharafuddin Ashraf, Ikram Alikhil, Rahmanullah Gurbaz, Abdul Rahman, Bilal Sami, Fareed Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Mujeeb Ur Rahman, Naveed Zadran, Noor Ahmad, Qais Ahmad

    TODAY3rd ODIKandy
    SLSLSri Lanka
    AFGAFGAfghanistan
    Today09:00 AM IST
    Follow all the updates here:
    Feb 14, 2024 8:09 AM IST

    Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024

    Sri Lanka vs Afghanistan Match Details
    3rd ODI of Afghanistan tour of Sri Lanka, 2024 between Sri Lanka and Afghanistan to be held at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy at 02:30 PM. Stay tuned for live updates.

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