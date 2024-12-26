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    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe score after 1 overs is 2/0

    By hindustantimes.com
    Dec 26, 2024 1:35 PM IST
    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe at 2/0 after 1 overs, Joylord Gumbie at 1 runs and Ben Curran at 1 runs
    Key Events
    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 1st Test of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25
    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 1st Test of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 1st Test of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25. Match will start on 26 Dec 2024 at 01:30 PM
    Venue : Queens Sports Club, Bulawayo

    Zimbabwe squad -
    Ben Curran, Brian Bennett, Craig Ervine, Dion Myers, Takudzwanashe Kaitano, Brandon Mavuta, Johnathan Campbell, Sean Williams, Sikandar Raza, Joylord Gumbie, Nyasha Mayavo, Tadiwanashe Marumani, Blessing Muzarabani, Newman Nyamhuri, Richard Ngarava, Takudzwa Chataira, Trevor Gwandu
    Afghanistan squad -
    Abdul Malik, Bahir Shah, Hashmatullah Shahidi, Riaz Hassan, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Ismat Alam, Rahmat Shah, Afsar Zazai, Ikram Alikhil, AM Ghazanfar, Bashir Ahmad, Fareed Ahmad, Naveed Zadran, Rashid Khan, Yamin Ahmadzai, Zahir Khan, Zahir Shehzad, Zia-ur-Rehman    ...Read More

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    Dec 26, 2024 1:35 PM IST

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe at 2/0 after 1 overs

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score:
    Zimbabwe
    Joylord Gumbie 1 (4)
    Ben Curran 1 (2)
    Afghanistan
    Naveed Zadran 0/2 (1)

    Dec 26, 2024 1:16 PM IST

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Scores: Afghanistan Playing XI

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Afghanistan (Playing XI) - Abdul Malik, Sediqullah Atal, Hashmatullah Shahidi (C), Rahmat Shah, Shahidullah Kamal, Afsar Zazai (WK), Naveed Zadran, Azmatullah Omarzai, AM Ghazanfar, Zia-ur-Rehman, Zahir Khan.

    Dec 26, 2024 1:16 PM IST

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Scores: Zimbabwe Playing XI

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe (Playing XI) - Joylord Gumbie, Ben Curran, Takudzwanashe Kaitano, Sean Williams, Dion Myers, Craig Ervine (C), Brian Bennett, Brandon Mavuta, Newman Nyamhuri, Blessing Muzarabani, Trevor Gwandu.

    Dec 26, 2024 1:16 PM IST

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Toss Update

    Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe won the toss and elected to bat

    Dec 26, 2024 12:34 PM IST

    Welcome to the live coverage of 1st Test (Day1) of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

    Zimbabwe vs Afghanistan Match Details
    1st Test (Day1) of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25 between Zimbabwe and Afghanistan to be held at Queens Sports Club, Bulawayo at 01:30 PM. Stay tuned for live updates.

    News cricket Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe score after 1 overs is 2/0
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