EXCLUSIVE | Koi divorce nahi ho raha hai : Govinda’s team denies rumours of split with wife Sunita Ahuja

The chatter around veteran actor Govinda and wife Sunita Ahuja's marriage has been making headlines, ever since reports suggesting the two are headed for a divorce after 34 years of marriage, came to light. Our well placed source, tell us, "Even though things might look difficult as of now, but there is no divorce happening. Log purane mudde phir samne lane ki koshish kar rahe hain, aisa kuch nahin ho raha hai." Sunita Ahuja and Govinda

While both Govinda and Sunita, have remained tight lipped over the matter, HT City reached out to Govinda's manager Shashi, who tells us, "Har couple mein thode bahaut mann mutav toh hote hi rehte hain. Yeh sab purani batein hai, jinhe ab mirch masala laga kar apne fayde ke liye log aur media istemal karne ki koshish kar rahe hain."

We asked him about the recent reports that stated that Sunita filed the divorce case under Section 13 (1) (i), (ia), (ib) of the Hindu Marriage Act, 1955, citing adultery, cruelty, and desertion as grounds in December, 2024. Shashi tells us, "Govinda jaisa insaan kisi par haath nahin utha sakta, chilla nahin sakta toh yeh cruelty jaise claims aa kaha se rahe hain. I have worked closely with him aur woh insan bilkul aisa nahin hai jaisi image unki ab banai jaa rahi hai. Yeh sab mudde past ki kahaniya hai jinn par dono miya biwi- sath mein kaam bhi kar rahe hai."

Stressing that Govinda’s personal life has being unfairly magnified, Shashi asserts: "Haan, Govinda court mein pesh (present) nahin hue par Sunita bhi court nahin gaye hain, siwae ek baar ke jab woh case file karne ke liye gaye thi. Kis couple mein problems nahin hoti. Sunita, Govinda se bahut pyaar karti hain, aur dono sath hain. Koi divorce nahi hone waala hai. They are focusing on their kids' (Tina Ahuja and Yashvardan Ahuja) career-marriages, instead of this negativity."

He ends, by saying, "Yeh bade bade section laga lene se, chhoti baat ko itna bada karke dikha dene se aap bas ek rishta kharab kar rahe hain. Views ke chakkar mein, aap kisi ki bhi zindagi kharab kar denge kya? Kya kabhi kisi ne itne saalon mein Govinda ko Sunita ke baare mein kuch bhi bura bhala kehte dekha hai, even when Sunita ne kuch interviews mein thodi bahut baatein Govinda ke khilaf ya galat boli hai? Abhi Ganesh Chaturthi aayega, aapko sab saath mein nazar aayenge, aap ghar aaiyega."