Search
Tue, Aug 19, 2025
New Delhi oC

HT City Delhi Junction: Catch It Live on 20 August 2025

ByHT Correspondent
Published on: Aug 19, 2025 08:00 pm IST

Wednesday, August 20 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

#ArtAttack

What: 21 – Memories & Milestones from Then to Now (2004-2005)

Catch It Live on Wednesday, 20 August 2025.(Photo: Sanchit Khanna/HT)
Catch It Live on Wednesday, 20 August 2025.(Photo: Sanchit Khanna/HT)

Where: CCA, Bikaner House, Pandara Road

When: August 19 to 24

Timing: 10am to 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

#StepUp

What: Monsoon Festival Of Dance | Recitals by Shrobana Mitra Das (Manipuri) & Washim Raja (Kuchipudi)

Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), Lodhi Road

When: August 20

Timing: 6pm

Entry: Free

Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

#TuneIn

What: Roohani Wednesday ft Ashwani Basoya

Where: Khubani, Andaz Hotel (Gate 8), Aerocity

When: August 20

Timing: 8pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Delhi Aerocity (Airport Express Line)

#JustForLaughs

What: Rajat Chauhan Live

Where: Prate Cafe, Ramgarh, Sector 67, Gurugram

When: August 20

Timing: 7.30pm

Entry: www.bookmyshow.com

Nearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line)

For more, follow HTCity Delhi Junction

News / HTCity / HTCity Delhi Junction / HT City Delhi Junction: Catch It Live on 20 August 2025
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy
close

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On