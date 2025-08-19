HT City Delhi Junction: Catch It Live on 20 August 2025

#ArtAttack What: 21 – Memories & Milestones from Then to Now (2004-2005) Where: CCA, Bikaner House, Pandara Road When: August 19 to 24 Timing: 10am to 6pm Entry: Free Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line) #StepUpWhat: Monsoon Festival Of Dance | Recitals by Shrobana Mitra Das (Manipuri) & Washim Raja (Kuchipudi)Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), Lodhi RoadWhen: August 20 Timing: 6pmEntry: FreeNearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line) #TuneIn What: Roohani Wednesday ft Ashwani Basoya Where: Khubani, Andaz Hotel (Gate 8), Aerocity When: August 20 Timing: 8pmEntry: www.bookmyshow.comNearest Metro Station: Delhi Aerocity (Airport Express Line) #JustForLaughs What: Rajat Chauhan Live Where: Prate Cafe, Ramgarh, Sector 67, Gurugram When: August 20 Timing: 7.30pmEntry: www.bookmyshow.comNearest Metro Station: Millennium City Centre Gurugram (Yellow Line) For more, follow HTCity Delhi Junction