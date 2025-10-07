Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    HT City Delhi Junction: Catch It Live on 7 October 2025

    Tuesday, October 7 promises to offer loads if you wish to explore the culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Oct 7, 2025 6:00 AM IST
    By HT Correspondent
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    #StepUp

    What: Sharadotsav: Maha Raas Leela – Dance Ballet in Kathak & Brij-Raas Leela Style ft Uma Sharma & troupe

    New Delhi, India - Oct. 6, 2025: Tourists seen during light rains at Lodhi Garden in New Delhi, India, on Monday, October 6, 2025. (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times) (Hindustan Times)
    New Delhi, India - Oct. 6, 2025: Tourists seen during light rains at Lodhi Garden in New Delhi, India, on Monday, October 6, 2025. (Photo by Sanchit Khanna/ Hindustan Times) (Hindustan Times)

    Where: India Islamic Cultural Centre (IIIC), 87-88, Lodi Estate, Lodhi Road

    When: October 7

    Timing: 6.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line) & Jor Bagh (Yellow Line)

    #ArtAttack

    What: Liminal Line – Ashok Bhowmick’s Artistic Legacy (Curated by Rajan Shripad Fulari)

    Where: CCA Gallery, Bikaner House, Pandara Road

    When: October 5 to 15

    Timing: 11am to 7pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)

    #JustForLaughs

    What: The Lineup ft Inder Sahani, Appurv Gupta, Badal Sharma & Chirag Panjwani

    Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram

    When: October 7

    Timing: 9.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)

    #FleaSpree

    What: Shilpkala Utsav

    Where: Sarojini House, Aga Khan Hall, 6 Bhagwan Das Road, Mandi House

    When: October 7 to 9

    Timing: 10.30am to 8pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)

    For more, follow HT City Delhi Junction

    recommendedIcon
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 7 October 2025
    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/HT City Delhi Junction: Catch It Live On 7 October 2025
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes