HT City Delhi Junction: Catch It Live on 7 October 2025

#StepUp
What: Sharadotsav: Maha Raas Leela – Dance Ballet in Kathak & Brij-Raas Leela Style ft Uma Sharma & troupe
Where: India Islamic Cultural Centre (IIIC), 87-88, Lodi Estate, Lodhi Road
When: October 7
Timing: 6.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line) & Jor Bagh (Yellow Line)
#ArtAttack
What: Liminal Line – Ashok Bhowmick’s Artistic Legacy (Curated by Rajan Shripad Fulari)
Where: CCA Gallery, Bikaner House, Pandara Road
When: October 5 to 15
Timing: 11am to 7pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Khan Market (Violet Line)
#JustForLaughs
What: The Lineup ft Inder Sahani, Appurv Gupta, Badal Sharma & Chirag Panjwani
Where: The Laugh Store, CyberHub, DLF Phase II, Sector 24, Gurugram
When: October 7
Timing: 9.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: Cyber City (Rapid Metro)
#FleaSpree
What: Shilpkala Utsav
Where: Sarojini House, Aga Khan Hall, 6 Bhagwan Das Road, Mandi House
When: October 7 to 9
Timing: 10.30am to 8pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Mandi House (Blue & Violet Lines)