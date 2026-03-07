Edit Profile
    HT City Delhi Junction: Catch It Live on March 7 in Delhi, Noida and Gurugram

    Saturday, March 7 promises to offer loads if you wish to explore the art-culture of Delhi-NCR. Before you plan your day, must check out HT City Delhi Junction!

    Published on: Mar 07, 2026 5:37 PM IST
    By HT Correspondent
    #DelhiTalkies

    What: Celebrating Women's Day

    Gram it: For those who are planning to visit central Delhi, must stop by at Central Park above Rajiv Chowk Metro Station, to get enchanted by the blooming flowers here! Even on a hot day, here's how Connaught Place is buzzing in vibrant hues. (Photo: Raj K Raj/HT)
    Where: Dilli Haat, Lal Sain Mandir Marg, Janakpuri

    When: March 7 & 8

    Timing: 11am to 8pm

    Entry: 30 (Free for women)

    Nearest Metro Station: Janakpuri West (Blue & Magenta Lines)

    #Staged

    What: Yatri 17 Years | Phone Pe! (Director: Om Katare)

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    When: March 7

    Timing: 7.30pm

    Entry: www.bookmyshow.com

    Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)

    #StepUp

    What: IIC Double Bill | Bharatanatyam recital by Aishwarya Harish & Chandalika: Rabindranritya – A Tagore Dance Drama by Sruti Performing Troupe from Santiniketan

    Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road

    When: March 7

    Timing: 5.30pm

    Entry: Free

    Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)

    #FleaSpree

    What: Bridal Asia – The Symphony Of Jewels

    Where: The Ashok Hotel, 50, Niti Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri

    When: March 7 & 8

    Timing: 11am to 6pm

    Entry: Free (Register here)

    Nearest Metro Station: Lok Kalyan Marg (Yellow Line)

    For more, follow HT City Delhi Junction

