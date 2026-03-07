HT City Delhi Junction: Catch It Live on March 7 in Delhi, Noida and Gurugram

#DelhiTalkies
What: Celebrating Women's Day
Where: Dilli Haat, Lal Sain Mandir Marg, Janakpuri
When: March 7 & 8
Timing: 11am to 8pm
Entry: ₹30 (Free for women)
Nearest Metro Station: Janakpuri West (Blue & Magenta Lines)
#Staged
What: Yatri 17 Years | Phone Pe! (Director: Om Katare)
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
When: March 7
Timing: 7.30pm
Entry: www.bookmyshow.com
Nearest Metro Station: JLN Stadium (Violet Line)
#StepUp
What: IIC Double Bill | Bharatanatyam recital by Aishwarya Harish & Chandalika: Rabindranritya – A Tagore Dance Drama by Sruti Performing Troupe from Santiniketan
Where: CD Deshmukh Auditorium, India International Centre (IIC), 40 Max Mueller Marg, Lodhi Road
When: March 7
Timing: 5.30pm
Entry: Free
Nearest Metro Station: Jor Bagh (Yellow Line)
#FleaSpree
What: Bridal Asia – The Symphony Of Jewels
Where: The Ashok Hotel, 50, Niti Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri
When: March 7 & 8
Timing: 11am to 6pm
Entry: Free (Register here)
Nearest Metro Station: Lok Kalyan Marg (Yellow Line)
