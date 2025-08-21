Weekend Planner (August 23-24): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIXSaturday-SundayWhere: In theatresTime: All dayNobody 2Cast: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, John Ortiz, Sharon Stone, Colin Hanks BITE STOPSaturdaySip, Savor, and Slice – Wine & Pizza NightWhere: Bomba, Masjid Moth, Greater Kailash IIITime: 4pm to 6pm SundayRangla Amritsar Food FestivalWhere: Infinity, Crowne Plaza New Delhi, Mayur Vihar, NoidaTime: 7pm to 11pm PLAY DATESaturdayParakram – Children Theatre Festival 2025Where: Kamani Auditorium, Mandi HouseTime: 10.30am Kaun-Main?!?! ft Appurv GuptaWhere: Comedy County, HA-109, Vishwakarma Road, Sector 104, NoidaTime: 6pm SundayHaman Hai Ishq MastaanaWhere: Studio Safdar, 2253E Shadi Khampur, Guru Nanak NagarTime: 6.30pm GROOVE ITSaturdayPunjabi Mehfil ft Hargun KaurWhere: DLF Club 5, Sector 53, Gurugram The Battle RoyaleWhere: The Crystal Ballroom, The LaLiT New Delhi, BarakhambaTime: 9.30pm Hiten Panwar Performing LiveWhere: Resaca, 7 Pusa Road, Karol BaghTime: 9.30pm POWER HOURSundayFamily WalkathonWhere: 14th Avenue, Gaur City 2, Greater Noida WestTime: 5.30am For more, follow HT City Delhi Junction