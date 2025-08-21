Search
Thu, Aug 21, 2025
Weekend Planner (August 23-24): Delhi-NCR residents, you must check this out!

ByHT Correspondent
Published on: Aug 21, 2025 01:55 pm IST

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for August 23 and 24.

FLICK FIX

Saturday-Sunday

A still from the film, Nobody 2.
Where: In theatres

Time: All day

Nobody 2

Cast: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, John Ortiz, Sharon Stone, Colin Hanks

BITE STOP

Saturday

Relish The Hottie pizza at Bomba in GK.
Sip, Savor, and Slice – Wine & Pizza Night

Where: Bomba, Masjid Moth, Greater Kailash III

Time: 4pm to 6pm

Sunday

Indulge in flavours of Amritsar at this food festival in Noida.
Rangla Amritsar Food Festival

Where: Infinity, Crowne Plaza New Delhi, Mayur Vihar, Noida

Time: 7pm to 11pm

PLAY DATE

Saturday

Parakram – Children Theatre Festival 2025

Where: Kamani Auditorium, Mandi House

Time: 10.30am

Kaun-Main?!?! ft Appurv Gupta

Where: Comedy County, HA-109, Vishwakarma Road, Sector 104, Noida

Time: 6pm

Sunday

Haman Hai Ishq Mastaana

Where: Studio Safdar, 2253E Shadi Khampur, Guru Nanak Nagar

Time: 6.30pm

GROOVE IT

Saturday

Singer Hargun Kaur will perform in Delhi this weekend.
Punjabi Mehfil ft Hargun Kaur

Where: DLF Club 5, Sector 53, Gurugram

The Battle Royale

Where: The Crystal Ballroom, The LaLiT New Delhi, Barakhamba

Time: 9.30pm

Hiten Panwar Performing Live

Where: Resaca, 7 Pusa Road, Karol Bagh

Time: 9.30pm

POWER HOUR

Sunday

Family Walkathon

Where: 14th Avenue, Gaur City 2, Greater Noida West

Time: 5.30am

For more, follow HT City Delhi Junction

