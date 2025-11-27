Weekend Planner (November 29-30): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIX
Saturday-Sunday
Where: In theatres
Time: All day
Gustaakh Ishq
Cast: Fatima Sana Shaikh, Vijay Varma, Naseeruddin Shah, Sharib Hashmi
Tere Ishk Mein
Cast: Dhanush, Kriti Sanon, Prabhu Deva, Sushil Dahiya
Eternity
Cast: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner
Zootopia 2
Cast: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira
BITE STOP
Saturday-Sunday
Rajasthani Food Festival
Where: Radisson Blu Marina Hotel, Block G, Connaught Place (CP)
Time: 7pm to 11.30pm
Horn OK Please Food Festival
Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate 14), Pragati Vihar
Time: Noon to 10pm
PLAY DATE
Saturday
Rehmat-e-Nusrat — Sufi Qawwalis
Where: The Piano Man, 32nd Avenue, Gurugram
Time: 8.30pm
Saturday-Sunday
The Lil Flea
Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle
Time: 11am to 11pm
6th Beyond Borders Feminist Film Festival
Where: India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7pm to 9.30pm
Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Noida
Time: 5.30pm
GROOVE IT
Saturday-Sunday
KNMA CentreStage Weekend
Where: Triveni Kala Sangam, Mandi House
Time: 7pm
K-Culture Musical Siddhartha
Where: Audi 2, Bharat Mandapam (Pragati Maidan)
Time: 1pm to 3.30pm & 7pm to 9.30pm
Where: Huda Gymkhana Club, Urban Estate, Sector 4, Gurugram
Time: 4pm
POWER HOUR
Saturday
Driving Licence
Where: Galgotias University, Sector 17A, Greater Noida
Time: 1pm to 3pm