    Weekend Planner (November 29-30): Delhi-NCR residents, you must check this out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HTCity's Weekend Planner for Nov 29 (Sat) and 30 (Sun)

    Published on: Nov 27, 2025 3:05 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    Saturday-Sunday

    Where: In theatres

    From Fatima Sana Shaikh and Vijay Varma-starrer movie Gustaakh Ishq to food festivals and Rehmat-e-Nusrat's performance, this week has a lot to offer. Check out the weekend planner for November 29 and 30.
    Time: All day

    Gustaakh Ishq

    Cast: Fatima Sana Shaikh, Vijay Varma, Naseeruddin Shah, Sharib Hashmi

    Tere Ishk Mein

    Cast: Dhanush, Kriti Sanon, Prabhu Deva, Sushil Dahiya

    Eternity

    Cast: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner

    Zootopia 2

    Cast: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira

    BITE STOP

    Saturday-Sunday

    Rajasthani Food Festival

    Where: Radisson Blu Marina Hotel, Block G, Connaught Place (CP)

    Time: 7pm to 11.30pm

    Horn OK Please Food Festival

    Where: Jawaharlal Nehru Stadium (Gate 14), Pragati Vihar

    Time: Noon to 10pm

    PLAY DATE

    Saturday

    Rehmat-e-Nusrat — Sufi Qawwalis

    Where: The Piano Man, 32nd Avenue, Gurugram

    Time: 8.30pm

    Saturday-Sunday

    The Lil Flea

    Where: Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate Circle

    Time: 11am to 11pm

    6th Beyond Borders Feminist Film Festival

    Where: India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7pm to 9.30pm

    Sunday

    Gaurav Gupta Live

    Where: The Laugh Casa, Rcube Monad Mall, Noida

    Time: 5.30pm

    GROOVE IT

    Saturday-Sunday

    KNMA CentreStage Weekend

    Where: Triveni Kala Sangam, Mandi House

    Time: 7pm

    K-Culture Musical Siddhartha

    Where: Audi 2, Bharat Mandapam (Pragati Maidan)

    Time: 1pm to 3.30pm & 7pm to 9.30pm

    Sunday

    Afrojack Live

    Where: Huda Gymkhana Club, Urban Estate, Sector 4, Gurugram

    Time: 4pm

    POWER HOUR

    Saturday

    Driving Licence

    Where: Galgotias University, Sector 17A, Greater Noida

    Time: 1pm to 3pm

    For more, follow HT City Delhi Junction

    News/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (November 29-30): Delhi-NCR Residents, You Must Check This Out!
