Weekend Planner (Oct 11 & 12): Delhi-NCR residents, you must check this out!

FLICK FIX
Saturday-Sunday
Where: In theatres
Lord Curzon Ki Haveli
Cast: Arjun Mathur, Rasika Duggal
BITE STOP
Saturday-Sunday
Next Great Gathering
Where: GRAMMIE, Sangam Courtyard, Sector 9, RK Puram
Time: 7pm to 1am
Sandwich frenzy
Where: Dumbo Deli, 90 Meherchand Market, Lodi Colony
Time: 12.30pm to Midnight
GROOVE IT
Saturday
Nirvana By Raaga Experience
Where: Plenary Hall Bharat Mandapam, Pragati Maidan
Time: 3.30pm
Sunday
Aaj Rang Hai — Nizami Brothers Live
Where: Kamani Auditorium, Mandi House
Time: 3.30pm & 7pm
Re:Sound with Lucky Ali
Where: Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka
Time: 7pm
PLAY DATE
Saturday
Dastan-E-Guru Dutt
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7pm
Sunday
Blunt Ft Onkar — Stand Up Comedy
Where: Studio XO Bar, Sector 29, Gurugram
When: 6pm
Main Tenu Phir Milangi – The Story of Sahir, Amrita & Imroz
Where: Bipin Chandra Pal Bhavan Auditorium, Block A, Chittaranjan Park
Time: 5pm
Run Rave Plunge – Fitness Marathon
Where: District 9, Block A, Sector 33, Noida
Time: 6am