    Weekend Planner (Oct 11 & 12): Delhi-NCR residents, you must check this out!

    Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find them all in one place! Read HT City's Weekend Planner for October 11 and 12.

    Updated on: Oct 9, 2025 2:57 PM IST
    By HT Correspondent
    FLICK FIX

    Saturday-Sunday

    Where: In theatres

    A still from the film Lord Curzon Ki Haveli featuring Arjun Mathur and Rasika Duggal.
    Lord Curzon Ki Haveli

    Cast: Arjun Mathur, Rasika Duggal

    BITE STOP

    Saturday-Sunday

    Next Great Gathering

    Where: GRAMMIE, Sangam Courtyard, Sector 9, RK Puram

    Time: 7pm to 1am

    Sandwich frenzy

    Where: Dumbo Deli, 90 Meherchand Market, Lodi Colony

    Time: 12.30pm to Midnight

    GROOVE IT

    Saturday

    Nirvana By Raaga Experience

    Where: Plenary Hall Bharat Mandapam, Pragati Maidan

    Time: 3.30pm

    Sunday

    Aaj Rang Hai — Nizami Brothers Live

    Where: Kamani Auditorium, Mandi House

    Time: 3.30pm & 7pm

    Re:Sound with Lucky Ali

    Where: Yashobhoomi Convention Centre, Sector 25, Dwarka

    Time: 7pm

    PLAY DATE

    Saturday

    Dastan-E-Guru Dutt

    Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

    Time: 7pm

    Sunday

    Blunt Ft Onkar — Stand Up Comedy

    Where: Studio XO Bar, Sector 29, Gurugram

    When: 6pm

    Main Tenu Phir Milangi – The Story of Sahir, Amrita & Imroz

    Where: Bipin Chandra Pal Bhavan Auditorium, Block A, Chittaranjan Park

    Time: 5pm

    POWER HOUR

    Sunday

    Run Rave Plunge – Fitness Marathon

    Where: District 9, Block A, Sector 33, Noida

    Time: 6am

    For more, follow HT City Delhi Junction

