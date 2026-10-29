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Weekend Planner (October 31 and November 1): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for October 31 (Saturday) and November 1 (Sunday).

Published on: Oct 29, 2026, 14:23:30 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch Wicker featuring actors Olivia Colman, Peter Dinklage, Elizabeth Debicki, and Richard E Grant.
At the theatres this weekend, watch Wicker featuring actors Olivia Colman, Peter Dinklage, Elizabeth Debicki, and Richard E Grant.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Nakhrewaalii

Cast: Ansh Duggal, Pragati Srivastava, Kumud Mishra

Pyre

Cast: Padam Singh, Heera Devi

The Fix

Cast: Liam Neeson, Zachary Levi, Elnaaz Norouzi

Sense and Sensibility

Cast: Daisy Edgar-Jones, Bodhi Rae Breathnach, Caitriona Balfe

Wicker

Cast: Olivia Colman, Peter Dinklage, Elizabeth Debicki, Richard E Grant

Adarsha Kutumbam House No: 47 (AK47)

Cast: Daggubati Venkatesh, Srinidhi Shetty, Naara Rohith, Nivetha Pethuraj

Killer

Cast: Jyoti Poorvaj, Suku Poovraj, Manish Gilada, Archana Ananth

Cult

Cast: Vishwak Sen, Gayatri Bharadwaj, Murali Sharma

Singgaramm

Cast: Yogi Babu, Vela Ramamoorthy

Enemy Of The Smuggler

Cast: JD Chakravarthy, Smeha Manimegalai, Radhika Sarathkumar, Mime Gopi

Sidhu

Cast: Aristo Suresh, Jaffer Idukki, Joy Mathew

Geriga

Cast: Rishan Sha, Neebha Bala, Anjana Nair

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

The Forager’s Table

Where: OMO: Soul Food Community, DLF Phase IV, Gurugram

Time: Noon to 10pm

The Diwali Edit | Supperclub  

Where: Rosei Ghara, Shahpur Jat, Siri Fort

Time: 12.50pm to 7.30pm

PLAY DATE

SATURDAY

HorrorCon India

Where: NSIC Exhibition Grounds (Gate 6), Okhla Phase III

Time: 2pm to 10pm

Timeless Ghalib

Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road

Time: 7.30pm

SUNDAY

Khon — Classical masked dance drama from Thailand

Where: Fountain Lawns, India International Centre, Lodhi Road

Time: 6.30pm

GROOVE IT

SATURDAY 

Open Plate Ft. Kutle Khan

Where: World St, Worldmark 4 and 5, Aerocity

Time: Noon to 10pm

Chizai Live

Where: The Piano Man Jazz Club, Safdarjung

Time: 8.30pm

Anyasa

Where: Dirty Good, One Golden Mile, Bhikaji Cama Place

Time: 9pm

POWER HOUR

SATURDAY

I Play Rocky Run — Community Run

Where: Lodhi Garden (Gate 1), Opposite Mausam Bhawan, Lodhi Road

Time: 7am

For more, follow @htcity.delhijunction

Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (October 31 And November 1): Delhi-NCR Residents, Here’s Everything You Must Check Out!
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