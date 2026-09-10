Weekend Planner (September 12 and 13): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Haiwaan
Cast: Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Shriya Pilgaonkar, Saiyami Kher
Last Man In Tower
Cast: Manoj Bajpayee, Boman Irani, Divya Dutta
Fall 2: Deadpoint
Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney
BITE STOP
Sunday
Cocktail Workshop
Where: Cocktails & Dreams Speakeasy, Sector 15, Gurugram
Time: 3.30pm to 6.30pm
Saturday-Sunday
Taste Nahi Aaa Raha Hai — Food theatre with a full course meal
Where: Project Otenga, Shaheedi Park
Time 6.50pm to 9pm
PLAY DATE
SATURDAY
Nidhi Narwal Live
Where: Hideout Comedy Club, 1 Anupam Complex, Saket
Time: 7.30pm
Radhika Vaz: Lurking — A StandUp Comedy Show
Where: The Comedy Theatre, 31, Hauz Khas Village
Time: 6pm
SUNDAY
Kahaniyan Sunaata Hun Ft. Neelesh Misra
Where: Aiwan-e-Ghalib Auditorium, Mata Sundri Road, Mandi House
Time: 8pm
GROOVE IT
SATURDAY
Sherry & TNY
Where: Room XO, AIPL Joy Central, Sector 65, Gurugram
Time: 10pm
SATURDAY
The Night Of A Showgirl — Taylor Swift Fan Event
Where: Drama, Scindia House, 14 KG Marg, Connaught Place
Time: 4pm
Bhava — Expressions of Emotions
Where: The Stein Auditorium, India Habitat Centre, Lodhi Road
Time: 7.30pm
POWER HOUR
SATURDAY
Horse Riding Social
Where: Faridabad Horse Riding Club, Sector 82, Faridabad
Time: Noon to 3pm
Pizza Rave
Where: District 9, Bunkar Bhawan, Shilp Haat, Sector 33, Noida
Time: 7pm
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